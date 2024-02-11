Изысканный Мадрид: прогулка по аристократической Саламанке
Индивидуальная экскурсия в Мадриде

Познакомиться с историей самого дорогого района столицы и узнать о ярких личностях, связанных с ним

Саламанка — воплощение изящества Мадрида. Здесь до сих пор живут старинные семейные кланы, держатели крупных бизнесов. Вы погрузитесь в мир роскоши, успеха и престижа. Осмотрите дворцы и особняки. Погуляете по «Золотой миле» и отведаете особенные десерты в местной кондитерской. Услышите интересную историю парка Буэн-Ретиро. Поговорим и о творчестве Гойи и Лорки, а ещё о том, как связаны испанская буржуазия и арабский мир.
Изысканный Мадрид: прогулка по аристократической Саламанке
Изысканный Мадрид: прогулка по аристократической Саламанке
Изысканный Мадрид: прогулка по аристократической Саламанке
Ближайшие даты:
11
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Дети до 12 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Дворцы Сибелес и маркиза Саламанского

Прогулка начнётся около нынешней мэрии — дворца Сибелес. Трудно поверить, но когда-то это был главный почтамт и телеграф! Вы познакомитесь с историей здания. А затем мы подойдём ко дворцу отца-основателя района, который добился расположения короля и получил займ на строительство новой части Мадрида. О себе он тоже не забыл — и сегодня мы можем полюбоваться его старинным особняком (внутрь попасть нельзя, к сожалению).

Площадь Колумба

Далее маршрут выведет нас на площадь, с которой и начинается Саламанка. Вы услышите о знаменитом мореплавателе и выясните, почему именно испанская корона проспонсировала его экспедиции, хотя он был итальянским подданным. А также раскроете символику четырёх камней на площади.

«Золотая миля» Мадрида

После мы погуляем по самой дорогой улице Серрано с элитной недвижимостью и люксовыми бутиками. Здесь хорошо видно, как причудливо в Саламанке переплетаются история и современная роскошная жизнь. Эта часть города славится своими кафе и ресторанами. Я предложу заглянуть в одну замечательную кондитерскую, где продают особенные десерты, приготовленные по рецептам из детства владелицы заведения.

Несколько слов о Франсиско Гойе и Федерико Гарсии Лорке

На улице Гойи, возле бюста художника вы услышите яркие моменты из его биографии. На планшете я покажу его портреты и наиболее выдающиеся работы. А через дорогу вы увидите красивое здание — бывшее общежитие, где одновременно жили Лорка, Дали и Буньюэль — звёзды испанской литературы, живописи и кинематографа. Я прочитаю вам самые глубокие, на мой взгляд, строки Федерико Гарсии Лорки.

Неомудехар и «Арабский дом»

Вы полюбуетесь элементами новоарабского стиля в местной архитектуре и дойдёте до культурного центра — островка испано-арабской культуры. Здесь расположен потрясающий бесплатный музей арабского быта. Если он будет работать (иногда здание закрывают для мероприятий), мы зайдём внутрь.

Парк Буэн-Ретиро

Завершится экскурсия в местном Central Park с интересной историей создания. Я покажу старинные гравюры и расскажу о загородной королевской резиденции 16-17 веков — Palacio del Buen Retiro. К сожалению, дворец был разрушен из-за вторжения Наполеона. Также вы услышите необычный факт о парке и прогуляетесь до Большого пруда с лодочками.

Организационные детали

  • Обязательных дополнительных расходов нет, только опциональные траты на кофе и десерты в кондитерской
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около дворца Сибелес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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