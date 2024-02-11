Познакомиться с историей самого дорогого района столицы и узнать о ярких личностях, связанных с ним
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Описание
Что вас ожидает
Дворцы Сибелес и маркиза Саламанского
Прогулка начнётся около нынешней мэрии — дворца Сибелес. Трудно поверить, но когда-то это был главный почтамт и телеграф! Вы познакомитесь с историей здания. А затем мы подойдём ко дворцу отца-основателя района, который добился расположения короля и получил займ на строительство новой части Мадрида. О себе он тоже не забыл — и сегодня мы можем полюбоваться его старинным особняком (внутрь попасть нельзя, к сожалению).
Площадь Колумба
Далее маршрут выведет нас на площадь, с которой и начинается Саламанка. Вы услышите о знаменитом мореплавателе и выясните, почему именно испанская корона проспонсировала его экспедиции, хотя он был итальянским подданным. А также раскроете символику четырёх камней на площади.
«Золотая миля» Мадрида
После мы погуляем по самой дорогой улице Серрано с элитной недвижимостью и люксовыми бутиками. Здесь хорошо видно, как причудливо в Саламанке переплетаются история и современная роскошная жизнь. Эта часть города славится своими кафе и ресторанами. Я предложу заглянуть в одну замечательную кондитерскую, где продают особенные десерты, приготовленные по рецептам из детства владелицы заведения.
Несколько слов о Франсиско Гойе и Федерико Гарсии Лорке
На улице Гойи, возле бюста художника вы услышите яркие моменты из его биографии. На планшете я покажу его портреты и наиболее выдающиеся работы. А через дорогу вы увидите красивое здание — бывшее общежитие, где одновременно жили Лорка, Дали и Буньюэль — звёзды испанской литературы, живописи и кинематографа. Я прочитаю вам самые глубокие, на мой взгляд, строки Федерико Гарсии Лорки.
Неомудехар и «Арабский дом»
Вы полюбуетесь элементами новоарабского стиля в местной архитектуре и дойдёте до культурного центра — островка испано-арабской культуры. Здесь расположен потрясающий бесплатный музей арабского быта. Если он будет работать (иногда здание закрывают для мероприятий), мы зайдём внутрь.
Парк Буэн-Ретиро
Завершится экскурсия в местном Central Park с интересной историей создания. Я покажу старинные гравюры и расскажу о загородной королевской резиденции 16-17 веков — Palacio del Buen Retiro. К сожалению, дворец был разрушен из-за вторжения Наполеона. Также вы услышите необычный факт о парке и прогуляетесь до Большого пруда с лодочками.
Организационные детали
- Обязательных дополнительных расходов нет, только опциональные траты на кофе и десерты в кондитерской
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около дворца Сибелес
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.