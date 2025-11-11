Величественный Мадрид полон загадок. История еврейского народа в Испании раскроет некоторые из них. Мы пройдём по улочкам Старого города, и вы представите, как здеcь кипела жизнь диаспоры. Узнаете о роли евреев в политике государства, золотом веке, изгнании, сотрудничестве, предательстве. И новых надеждах. Вам откроется малоизвестная, но важная сторона испанской культуры.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Эту экскурсию я разработала совместно с представителями мадридской еврейской общины.
- Площадь Ориенте, где исторически находились еврейские кварталы, разрушенные во время гонений
- Королевский дворец, который отражает могущество испанской монархии. Именно она сыграла ключевую роль в изгнании евреев из Испании
- Собор Альмудена на месте бывшей мечети, а затем и синагоги
- Площадь Сантьяго, где проходили инквизиционные процессы, в том числе и над евреями
- Центр Сефарад Израель — главный центр изучения истории и культуры сефардских евреев в Испании
- Первая синагога, открытая через 425 лет после изгнания евреев
- Район Лавапьес, который был домом для еврейской общины Мадрида
А ещё:
- Мы осмотрим места, которые были сердцем испанской инквизиции
- Зайдём в старинные синагоги
- Побываем на еврейских кладбищах
- Увидим артефакты, связанные с еврейским бытом и культурой
- Вы познакомитесь с традициями сефардских евреев
Организационные детали
Все объекты на маршруте мы осматриваем снаружи, кроме Центра Сефарад.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 249 туристов
Мадрид — это город, который завораживает с первого взгляда. Но чтобы по-настоящему понять его, нужно погрузиться в его атмосферу. Я помогу вам открыть не только знаменитые площади и музеи, но и те места, которые хранят тайны и легенды. Мои рассказы не оставят вас равнодушными, а эмоции от прогулки запомнятся надолго.Задать вопрос
Входит в следующие категории Мадрида
Похожие экскурсии из Мадрида
-
14%
Индивидуальная
до 10 чел.
Мадрид 18+: пикантная экскурсия по секретам знати и богемы
Погрузитесь в мир тайн и развлечений старинного Мадрида с эксклюзивной экскурсией для взрослых
Начало: Площадь Соль
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
от €67
€78 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
Сегодня в 10:00
13 ноя в 10:00
€170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мадрид глазами местных
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€160 за всё до 4 чел.