Представьте, как вы стоите на крыше в самом сердце Мадрида, вокруг вас панорама города, окутанного солнечным светом или вечерними огнями. Эта экскурсия - ваш шанс увидеть столицу Испании так, как

её видят только птицы. Вас ждут не только популярные места, но и секретные крыши, доступные избранным. Впечатления от увиденного останутся с вами навсегда, а фотографии сделают ваш Instagram уникальным. Не упустите возможность взглянуть на Мадрид с высоты

Описание экскурсии

Программа

В зависимости от того, сколько времени вы готовы провести на мадридских крышах, я предложу вам маршрут на пару часов, расскажу о зданиях, на которые мы поднимемся и о тех, которые будет хорошо видно сверху. Любоваться видами и составлять впечатление о городе, фактически не сходя с места, — особое удовольствие. Тем более, что с каждой крыши открывается свой вид, они взаимно друг друга дополняют, так складывается цельная картинка карты столицы. Очень удобно рассказывать об истории Мадрида, когда город перед тобой как на ладони.

Некоторые крыши обустроены под уютные бары, другие — под гламурные рестораны. Есть чудные крыши с бассейнами, но эти оставим на лето! У меня в запасе есть крыша, куда могу вас провести под большим секретом, вид c нее открывается потрясающий, как, впрочем, и с остальных!

Дневные и вечерние панорамы Мадрида способны очаровать каждого, кто считает себя городским романтиком. Дополнят впечатления от прогулки по крышам ваши памятные фотографии.

Организационные детали