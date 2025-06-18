Почувствуйте дух Мадрида, прогуливаясь по его крышам. Откройте для себя город с новой высоты, наслаждаясь неповторимыми видами и историями
Представьте, как вы стоите на крыше в самом сердце Мадрида, вокруг вас панорама города, окутанного солнечным светом или вечерними огнями. Эта экскурсия - ваш шанс увидеть столицу Испании так, как читать дальшеуменьшить
её видят только птицы. Вас ждут не только популярные места, но и секретные крыши, доступные избранным. Впечатления от увиденного останутся с вами навсегда, а фотографии сделают ваш Instagram уникальным. Не упустите возможность взглянуть на Мадрид с высоты
В зависимости от того, сколько времени вы готовы провести на мадридских крышах, я предложу вам маршрут на пару часов, расскажу о зданиях, на которые мы поднимемся и о тех, которые будет хорошо видно сверху. Любоваться видами и составлять впечатление о городе, фактически не сходя с места, — особое удовольствие. Тем более, что с каждой крыши открывается свой вид, они взаимно друг друга дополняют, так складывается цельная картинка карты столицы. Очень удобно рассказывать об истории Мадрида, когда город перед тобой как на ладони.
Некоторые крыши обустроены под уютные бары, другие — под гламурные рестораны. Есть чудные крыши с бассейнами, но эти оставим на лето! У меня в запасе есть крыша, куда могу вас провести под большим секретом, вид c нее открывается потрясающий, как, впрочем, и с остальных!
Дневные и вечерние панорамы Мадрида способны очаровать каждого, кто считает себя городским романтиком. Дополнят впечатления от прогулки по крышам ваши памятные фотографии.
Организационные детали
Вход на некоторые крыши платный: от 3 до 5 евро с человека
Напитки и закуски не включены в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2913 туристов
Меня зовут Лариса, живу и работаю в Мадриде уже больше 10 лет. Туризм — моя профессия и мое увлечение. Если хотите познакомиться с Мадридом, то пишите, и я покажу вам мой любимый город.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
4
3
–
2
–
1
–
Инна
Прекрасный гид. Мастер своего дела, отведет на самые лучшие локации города. Даже если какая-то будет закрыта, гид сразу сориентируется на другую площадку. Видом вы будете потрясающе удивлены.
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Бахтызина
Спасибо за хорошую экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
У нас было совсем немного времени в Мадртде и хотелось сходить на экскурсию, чтобы можно было получить представление о городе, чем он живет, какие то особенности. И эта экскурсия как читать дальшеуменьшить
раз оказалось, что надо! Мы посмотрели на Мадрид с другого ракурса, послушали интересные истории и факты, задавали много вопросов, на которые Лариса легко и с готовностью ответила). Кроме того наш гид дала нам несколько практичных советов, куда сходить, что еще посмотреть, где купить, что ищем и, конечно же, что такое настоящая паэлья. Благодарны Ларисе за прекрасно проведенное время!)
Вам был полезен этот отзыв?
П
Павел
Прогулка по мадридским крышам с Ларисой - замечательная и оригинальная экскурсия, которая позволила нам увидеть такой Мадрид, который мы еще не видели. Лариса интересно и увлеченно рассказала нам о своем читать дальшеуменьшить
любимом городе, о его истории, архитектуре и культуре, дала массу практических советов, показала нам те здания и выставки, которые мы сами вряд ли бы нашли. Однозначно рекомендую Ларису и ее прогулку по мадридским крышам всем, кто хочет познакомится с прекрасным Мадридом!
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Эмилия
Хотим поблагодарить нашего гида Ларису за прекрасно спланированную и организованную экскурсию по мадридским крышам . Полюбовалась на Мадрид на закате солнца с высоты последних этажей. Удивительно красивое зрелище! Лариса - очень эрудирована, доброжелательна, пунктуальна. Получила большое удовольствие от экскурсии . Спасибо Вам огромное! Надеюсь, наше общение и прогулки продолжатся - в Мадриде столько интересного! С уважением. Эмилия.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Нам было очень приятно гулять с Ларисой, человеком, который знает много как исторических, так и просто интересных фактов про город! Мы узнали конечно же много нового и интересного! 3 крыши, на которых мы побывали, открывают фантастические виды. Для полного счастья нам не хватило еще одной-двух крыш или небольшой прогулки, но невысокая стоимость экскурсии и интересный гид это компенсировали!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Мадрида
Похожие экскурсии на «Прогулка по мадридским крышам»