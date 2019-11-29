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Оценить красоту испанской столицы с высоты птичьего полета

Лариса
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Лариса – ваш гид
А не прогуляться ли нам по крышам? В Мадриде есть поговорка «De Madrid al cielo», что в переводе означает: лучше, чем в Мадриде, может быть только в раю на небесах.

Ближе всего к мадридскому небу расположены именно крыши: у меня в запасе есть популярные и пара секретных, которые не найти ни в одном путеводителе.

Вы не сможете сказать, что побывали в Мадриде, пока не увидите его сверху!
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии18 отзывов
4.83
Прогулка по мадридским крышам
Прогулка по мадридским крышам

Программа

В зависимости от того, сколько времени вы готовы провести на мадридских крышах, я предложу вам маршрут на пару часов, расскажу о зданиях, на которые мы поднимемся и о тех, которые будет хорошо видно сверху. Любоваться видами и составлять впечатление о городе, фактически не сходя с места, — особое удовольствие. Тем более, что с каждой крыши открывается свой вид, они взаимно друг друга дополняют, так складывается цельная картинка карты столицы. Очень удобно рассказывать об истории Мадрида, когда город перед тобой как на ладони.

Некоторые крыши обустроены под уютные бары, другие — под гламурные рестораны. Есть чудные крыши с бассейнами, но эти оставим на лето! У меня в запасе есть крыша, куда могу вас провести под большим секретом, вид c нее открывается потрясающий, как, впрочем, и с остальных!

Дневные и вечерние панорамы Мадрида способны очаровать каждого, кто считает себя городским романтиком. Дополнят впечатления от прогулки по крышам ваши памятные фотографии.

Организационные детали

  • Вход на некоторые крыши платный: от 3 до 5 евро с человека
  • Напитки и закуски не включены в стоимость экскурсии
Прогулка по мадридским крышам
Прогулка по мадридским крышам
Прогулка по мадридским крышам
Прогулка по мадридским крышам
Прогулка по мадридским крышам
Прогулка по мадридским крышам
Прогулка по мадридским крышам
Прогулка по мадридским крышам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лариса
Лариса
Меня зовут Лариса, живу и работаю в Мадриде уже больше 10 лет. Туризм - моя профессия и мое увлечение. Если хотите познакомиться с Мадридом, то пишите, и я покажу вам мой любимый город.
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 ноября 2019
Любим мы крыши! Все было безопасно! Нам понравилось
11 августа 2019
Экскурсия началась со смотровой площадки новой ратуши и далее мы посетили еще 5-6 терасс с барами с которых можно посмотреть на Мадрид сверху. Большое спасибо.
18 июля 2019
Лариса чудесный гид!!! Во время перехода от крыши к крыше она рассказывала ещё и историю каждого района, где крыша расположена!! Была с детьми 5 и 14 лет! Оба выдержали легко)) сами бы об этих видовых крышах никогда не узнали и не увидели другой Мадрид!! Спасибо!!
10 января 2018
Очень интересный маршрут, мы по новому взглянули на Мадрид с высоты и узнали много интересных мест. Лариса очень хороший рассказчик и приятный знающий экскурсовод.
21 сентября 2016
Хотим поблагодарить нашего гида Ларису за прекрасно спланированную и организованную экскурсию по мадридским крышам . Полюбовалась на Мадрид на закате солнца с высоты последних этажей . Удивительно красивое зрелище !
Лариса - очень эрудирована , доброжелательна , пунктуальна . Получила большое удовольствие от экскурсии . Спасибо Вам огромное ! Надеюсь , наше общение и прогулки продолжатся - в Мадриде столько интересного !
С уважением . Эмилия .
14 августа 2016
Все понравилось, но были недоразумения связанные с тем, что некоторые места были закрыты по разным причинам. Соответственно остался небольшой осадочек, чувство недополученного за тебе деньги.
17 марта 2016
Все понравилось! И идея экскурсии и её наполнение, и исполнение. Всем могу советовать.
Лариса, спасибо большое!
14 апреля 2015
В принципе, нам понравилось. Однако, мне бы хотелось чтобы объем информации был побольше. Но все равно, спасибо.
30 марта 2015
Большое спасибо Ларисе за экскурсию.Лариса интересный рассказчик и душевный человек.Мы увидели прекрасные виды Мадрида с крыш высотных зданий и милые кафе , которые спрятались на крышах магазинов и отелей.Такая прогулка очень украсит ваше прибывание в Мадриде.
1 декабря 2014
Нам очень понравилась эта экскурсия. Вид с крыш на Мадрид впечатляет. Лариса очень хороший гид, мы узнали очень много нового и полезного о городе.
Ещё 8 отзывов

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