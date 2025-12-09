Мои заказы

Романтические экскурсии по Мадриду

Найдено 4 экскурсии в категории «Романтические» в Мадриде на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Первое знакомство с Мадридом
Пешая
3 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 2 чел.
Мадрид как он есть
Пешая
3 часа
309 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мадрид глазами местных
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
Завтра в 11:30
11 дек в 10:30
€160 за всё до 4 чел.
Нескучный Мадрид с детьми
Пешая
2.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нескучный Мадрид с детьми
Это действительно было живо, весело и познавательно!
Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль
Завтра в 11:00
11 дек в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Свидание с Мадридом каждый день
Пешая
2 часа
293 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов
Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе
Начало: На площади Сибелес
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€30 за человека

Сколько стоит экскурсия по Мадриду в декабре 2025
Сейчас в Мадриде в категории "Романтические" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 170. Туристы уже оставили гидам 730 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
