1 чел. По популярности Пешая 3 часа 82 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города Начало: По договоренности с туристами €170 за всё до 2 чел. Пешая 3 часа 309 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Мадрид глазами местных Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль €160 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа 46 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Нескучный Мадрид с детьми Это действительно было живо, весело и познавательно! Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль €150 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа 293 отзыва Групповая до 15 чел. Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе Начало: На площади Сибелес Расписание: ежедневно в 15:15 €30 за человека Другие экскурсии Мадрида

