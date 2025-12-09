Индивидуальная
до 3 чел.
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мадрид глазами местных
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
Завтра в 11:30
11 дек в 10:30
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нескучный Мадрид с детьми
Это действительно было живо, весело и познавательно!
Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль
Завтра в 11:00
11 дек в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов
Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе
Начало: На площади Сибелес
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€30 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в декабре 2025
Сейчас в Мадриде в категории "Романтические" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 170. Туристы уже оставили гидам 730 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Романтические», 730 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль