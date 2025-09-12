читать дальше

— отличный гид, который с любовью и знанием дела рассказывает о каждом уголке Сеговии. Мы посетили Алькасар, который впечатлил своим величием и видами на город, а также Кафедральный собор с его потрясающей архитектурой. Юлия поделилась множеством интересных фактов и легенд, которые сделали экскурсию еще более увлекательной.



Особенно запомнился рассказ о римском акведуке — это настоящее чудо инженерной мысли! Юлия подробно объяснила его историю и значение для города, что позволило глубже понять его уникальность.



Организация экскурсии была на высшем уровне, все прошло гладко и без задержек. Спасибо Юлии за незабываемое путешествие и массу положительных эмоций!