Сеговия — это живой музей под открытым небом, где прекрасно сочетаются древнеримская архитектура, средневековые замки и готическая роскошь.
И я приглашаю окунуться в его историю! Вы прогуляетесь по уютным улочкам, увидите Алькасар, Кафедральный собор и Римский акведук. И узнаете, какие тайны они хранят.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Алькасар — сказочный замок, вдохновивший авторов «Спящей красавицы».
Римский акведук — древнее инженерное чудо, поражающее масштабами.
Кафедральный собор — шедевр готической архитектуры.
Исторический центр — узкие улочки, старинные дома и уютные площади перенесут вас в Средневековье.
Гастрономические открытия — вас ждёт дегустация местных деликатесов и вин.
Вы узнаете:
- Почему Сеговия была колыбелью королей
- Как Алькасар вдохновил создателей сказки
- Какие тайны хранят подземные ходы и акведук
- Как город менялся на протяжении веков и какие события сформировали его облик
Организационные детали
- Мы отправляемся из Мадрида на скоростном поезде — всего 25 минут в пути. Билеты оплачиваются дополнительно — €14–30 за взрослого в одну сторону. По желанию за доплату могу организовать трансфер
- Отдельно оплачивается: посещение Алькасара — €7 для взрослых, €5 для детей 6–16 лет, студентов и пенсионеров 65+, детям до 6 лет бесплатно; входные билеты в Сеговийский собор (по желанию) — €4–5
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 249 туристов
Мадрид — это город, который завораживает с первого взгляда. Но чтобы по-настоящему понять его, нужно погрузиться в его атмосферу. Я помогу вам открыть не только знаменитые площади и музеи, но и те места, которые хранят тайны и легенды. Мои рассказы не оставят вас равнодушными, а эмоции от прогулки запомнятся надолго.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
L
Laura
12 сен 2025
Недавно побывала на экскурсии в Сеговии, и это путешествие стало настоящим открытием! Город поразил своей красотой и богатством истории, а экскурсия от Юлии сделала его еще более живым и интересным.
Юлия
Юлия
Е
Елена
10 сен 2025
Долго выбирали гида по пригородам Мадрида. И еще в процессе организации экскурсии (до оплаты) Юлия в отличие от других приняла живое участие, очень помогла в решении всех проблем. Стало ясно,
