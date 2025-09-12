Мои заказы

Сеговия: путешествие в сказку

Из Мадрида - к волшебному замку, готическим соборам и инженерным чудесам
Сеговия — это живой музей под открытым небом, где прекрасно сочетаются древнеримская архитектура, средневековые замки и готическая роскошь.

И я приглашаю окунуться в его историю! Вы прогуляетесь по уютным улочкам, увидите Алькасар, Кафедральный собор и Римский акведук. И узнаете, какие тайны они хранят.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Алькасар — сказочный замок, вдохновивший авторов «Спящей красавицы».

Римский акведук — древнее инженерное чудо, поражающее масштабами.

Кафедральный собор — шедевр готической архитектуры.

Исторический центр — узкие улочки, старинные дома и уютные площади перенесут вас в Средневековье.

Гастрономические открытия — вас ждёт дегустация местных деликатесов и вин.

Вы узнаете:

  • Почему Сеговия была колыбелью королей
  • Как Алькасар вдохновил создателей сказки
  • Какие тайны хранят подземные ходы и акведук
  • Как город менялся на протяжении веков и какие события сформировали его облик

Организационные детали

  • Мы отправляемся из Мадрида на скоростном поезде — всего 25 минут в пути. Билеты оплачиваются дополнительно — €14–30 за взрослого в одну сторону. По желанию за доплату могу организовать трансфер
  • Отдельно оплачивается: посещение Алькасара — €7 для взрослых, €5 для детей 6–16 лет, студентов и пенсионеров 65+, детям до 6 лет бесплатно; входные билеты в Сеговийский собор (по желанию) — €4–5

Ответы на вопросы

Юлия
Юлия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 249 туристов
Мадрид — это город, который завораживает с первого взгляда. Но чтобы по-настоящему понять его, нужно погрузиться в его атмосферу. Я помогу вам открыть не только знаменитые площади и музеи, но и те места, которые хранят тайны и легенды. Мои рассказы не оставят вас равнодушными, а эмоции от прогулки запомнятся надолго.
Отзывы и рейтинг

Laura
12 сен 2025
Недавно побывала на экскурсии в Сеговии, и это путешествие стало настоящим открытием! Город поразил своей красотой и богатством истории, а экскурсия от Юлии сделала его еще более живым и интересным.

Юлия
— отличный гид, который с любовью и знанием дела рассказывает о каждом уголке Сеговии. Мы посетили Алькасар, который впечатлил своим величием и видами на город, а также Кафедральный собор с его потрясающей архитектурой. Юлия поделилась множеством интересных фактов и легенд, которые сделали экскурсию еще более увлекательной.

Особенно запомнился рассказ о римском акведуке — это настоящее чудо инженерной мысли! Юлия подробно объяснила его историю и значение для города, что позволило глубже понять его уникальность.

Организация экскурсии была на высшем уровне, все прошло гладко и без задержек. Спасибо Юлии за незабываемое путешествие и массу положительных эмоций!

Елена
10 сен 2025
Долго выбирали гида по пригородам Мадрида. И еще в процессе организации экскурсии (до оплаты) Юлия в отличие от других приняла живое участие, очень помогла в решении всех проблем. Стало ясно,
что это неравнодушный, отзывчивый человек, и нужно выбирать именно ее 😊

Сегодня мы были в Сеговии, получили огромное удовольствие от необыкновенного города и от интересной экскурсии.

Юлия - очень профессиональный, влюбленный в свою работу, харизматичный гид, который умеет подстроиться под любого гостя. Прекрасно знает историю Испании и хорошо образована.

Очень рекомендуем Юлию и обязательно посетите Сеговию, не пожалеете! ❤️

