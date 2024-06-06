Площадь Пуэрто-дель-Соль – экскурсии в Мадриде

Найдено 7 экскурсий в категории «Площадь Пуэрто-дель-Соль» в Мадриде на русском языке, цены от €64. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком: от площадей до музеев
Проедьте по самым интересным районам Мадрида и узнайте историю города от античности до наших дней. Увидите площади, проспекты и бульвары столицы Испании
10 июня в 16:00
11 июня в 07:00
120 за всё до 6 чел.
Нескучный Мадрид с детьми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Нескучный Мадрид с детьми: загадки, легенды и сладости
Проведите 2,5 часа в Мадриде, разгадывая загадки и слушая легенды, которые увлекут и детей, и взрослых. В конце - вкуснейшие чуррос с горячим шоколадом
Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Прогулка по эпохам Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулка по эпохам Мадрида: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Мадриде: узнайте историю города, посетите главные достопримечательности и попробуйте местные деликатесы
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
30 июня в 14:00
1 июля в 10:00
65 за всё до 4 чел.
Мадрид 18+
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Мадрид 18+: пикантная экскурсия по секретам знати и богемы
Погрузитесь в мир тайн и развлечений старинного Мадрида с эксклюзивной экскурсией для взрослых
Начало: Площадь Соль
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 70 за всё до 10 чел.
По Мадриду весело и с песней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
По Мадриду весело и с песней: путешествие с местным гидом
Загляните в душу Мадрида в компании эксперта, который раскроет секреты и колорит столицы Испании
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
161 за человека
Четыре Мадрида и одна улица
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
14 отзывов
Четыре Мадрида и одна улица: экскурсия по Алькале
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, пройдя по самой длинной улице города - Алькале. Узнайте о жизни местных жителей и насладитесь архитектурными шедеврами
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 64 за всё до 6 чел.
Рождественский Мадрид с ароматом горячего шоколада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Рождественский Мадрид: ароматы, свет и традиции в одной экскурсии
Погрузитесь в рождественский Мадрид: вкусите горячий шоколад и узнайте уникальные традиции
Начало: В центре Мадрида
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
    Нам все очень понравилось, было интересно и познавательно, рекомендуем!
  • Е
    Елизавета
    6 июня 2024
    Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
    Илья провел нам замечательную, интересную экскурсию по Мадриду, а также оказался очень эрудированным и приятным человеком. У нас также была
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    экскурсия с Татьяной в Толедо, от которой тоже остались только положительные впечатления, очень приятный и открытый человек. Всё было вовремя и очень комфортно. Спасибо!

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Четыре Мадрида и одна улица
    Была на экскурсии Четыре Мадрида и одна улица. В Мадриде первый раз, все понравилось. Поговорили не только о Мадриде, заглядывали помимо основного маршрута на другие локации. Все понравилось. Экскурсия длилась вместо 3,5 часа пять! Спасибо Андрею! Рекомендую данного гида.
  • А
    Анастасия
    15 мая 2024
    Нескучный Мадрид с детьми
    Ольга-очень приятная в общении,очень очень!!! Рекомендую как экскурсовода,так и саму экскурсию. Сыну 11 лет. Был заинтересован 2 часа. Задавал вопросы!))Что говорит об увлекательности. Я тоже впечатлена красотой Мадрида и историей.
  • Е
    Ева
    6 мая 2024
    Мадрид 18+
    Очень понравилась экскурсия с Нелли! Невероятные пикантные подробности из жизни местной знати и двух испанских династий. Однозначный рекомендасьон к основному, базовому маршруту по Мадриду. Незабываемо и оригинально 😍
  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
    Вместо Ильи приехала Татьяна, но это ничуть не испортило нашу экскурсию. Татьяна, ловко продвигаясь по пробкам, увлекательно рассказывала нам о Мадриде, пешком провела в места, куда бы мы сами не зашли по незнанию. Рекомендую.
    Вместо Ильи приехала Татьяна, но это ничуть не испортило нашу экскурсию. Татьяна, ловко продвигаясь по пробкамВместо Ильи приехала Татьяна, но это ничуть не испортило нашу экскурсию. Татьяна, ловко продвигаясь по пробкам
  • M
    Michail
    29 апреля 2024
    Мадрид 18+
    Отличная, увлекательная и очень интерактивная экскурсия. Нелли - блестяще эрудированный гид и очень приятный человек.
  • Е
    Елена
    27 февраля 2024
    Нескучный Мадрид с детьми
    Мы в восторге от Оксаны! Приятная, доброжелательная, интересная! Дети (7, 11, 16) всем было, что почерпнуть из рассказа. Мы с мужем тоже были увлечены интересными фактами. Рекомендуем 100%
  • A
    Alexander
    24 февраля 2024
    Мадрид 18+
    Было очень познавательно и интересно. Историю периодически разбавляли щекотливые подробности жизни королевской семьи. Большое спасибо за экскурсию!!!!
  • И
    Илья
    27 ноября 2023
    Четыре Мадрида и одна улица
    Никак ноги не доходили до Мадрида, и очень удачно, что первое впечатление о городе я получил от Андрея

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Площадь Пуэрто-дель-Соль»

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Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Площадь Пуэрто-дель-Соль" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 64 до 200. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Площадь Пуэрто-дель-Соль», 150 ⭐ отзывов, цены от €64. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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