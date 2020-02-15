Малага может похвастаться красивыми улочками, зелеными бульварами и пышными садами. Посмотрите основные достопримечательности этого прекрасного города с билетом на 24 или 48 часов на обзорную экскурсию по городу.

С помощью бортовых многоязычных аудиокомментариев к туру узнайте, почему собор Малаги называется. La Manquita - Однорукая дама! Кроме того, узнайте все о старой дворцовой крепости и ее 2 кольцах стен.

В двухэтажном автобусе с открытым верхом вы также сможете полюбоваться панорамным видом на город. Вы можете посетить Алькасабу, где вы найдете музей и красивые сады с захватывающими видами. Находясь поблизости, остановитесь у Кастильо-де-Гибральфаро, чтобы взглянуть на крепостные стены и полюбоваться более захватывающими видами.

Возможно, вам захочется увидеть древний Театр Романо и его реконструкцию. Не забывайте музей Пикассо, еще одну важную достопримечательность в городе, где он родился. Также воспользуйтесь бесплатным доступом в Интерактивный музей музыки (при выборе соответствующего билета), где вы сможете проявить свое музыкальное мастерство и попробовать свои силы в игре на различных инструментах.

Тур останавливается

Красная линия:

1. Железнодорожный вокзал Ренфе / Виалиа

2. Centro de Arte

3. Музей Пуэрто-Альборании

4. Главная улица Пласа-де-ла-Марина

5. Пасео-дель-Парк-Аудиторио.

6. Centro Pompidou Málaga

7. Маяк Пасео-де-ла-Фарола-Ла

8. Плайя-де-ла-Малагета. Пляж Ла-Малагета.

9. Арена для боя быков на площади Пласа-де-Торос.

10. Замок Кастильо-де-Хибральфаро

11. Basílica de Sta. Церковь Марии де ла Виктория

12. Пласа-де-ла-Мерсед.

13. Музей Кармен Тиссен

14. Avenida Andalucía.

Если вы выберете карту Malaga Experience Card или Premium Malaga Experience Card, то вы получите целый ряд других удовольствий в своем приключении в Малаге, в том числе посещение некоторых из лучших достопримечательностей города, включая музей Пикассо, и многие другие.

24 часа Hop on Hop off + билеты на MiMMA:

24 часа Hop on Hop off. Вход в Музей интерактивной музыки Малаги.

Билеты на 24 часа в Малаге:

24-часовой автобусный тур Hop on Hop off Путешествие на лодке Вход в Museo MiMMA (Интерактивный музей музыки). Вход в Museo Casa Natal de Picasso. Вход в музей Тиссена. Вход в музей Пикассо. Вход в Музей автомобилей и моды. Вход в музей Ревелло де Торо.

В стоимость билета Malaga Premium Experience: