Малага: автобус hop-on hop-off и Experience Card

Отправляйтесь в автобусный тур и познакомьтесь с Малагой - родиной Пикассо

4.1
473 отзыва
В группе
до 50 чел.
Отправляйтесь в автобусный тур и познакомьтесь с Малагой — родиной Пикассо.

Вы сможете выходить и садиться в автобус на любой остановке, а также пользоваться аудиогидом.

Получите доступ в различные музеи и достопримечательности в зависимости от билета.
Малага: автобус hop-on hop-off и Experience Card
Малага: автобус hop-on hop-off и Experience Card
Малага: автобус hop-on hop-off и Experience Card
Малага: автобус hop-on hop-off и Experience Card
Малага: автобус hop-on hop-off и Experience Card
Малага: автобус hop-on hop-off и Experience Card
Малага: автобус hop-on hop-off и Experience Card
Малага: автобус hop-on hop-off и Experience Card
Малага: автобус hop-on hop-off и Experience Card
Малага: автобус hop-on hop-off и Experience Card
Малага: автобус hop-on hop-off и Experience Card
Малага: автобус hop-on hop-off и Experience Card
Малага: автобус hop-on hop-off и Experience Card

Что вы увидите 🤩

  • Музей Кармен Тиссен
  • Музей Пикассо, Малага
  • ArsMalaga
  • Кафедральный собор Малаги
  • Альказаба
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Оцените потрясающий пляж Плайя-де-ла-Малагета
  2. Оцените аудиотур с комментариями на 8 языках
  3. Выберите тур по городу на 24 или 48 часов на hop-on hop-off автобусе
  4. Получите много удивительных бонусов, включая бесплатный вход в разные места и расслабляющий круиз – в зависимости от выбранного билета
  5. Побывайте в живописных садах и полюбуйтесь великолепным видом из Алькасабы
Малага может похвастаться красивыми улочками, зелеными бульварами и пышными садами. Посмотрите основные достопримечательности этого прекрасного города с билетом на 24 или 48 часов на обзорную экскурсию по городу.
С помощью бортовых многоязычных аудиокомментариев к туру узнайте, почему собор Малаги называется. La Manquita - Однорукая дама! Кроме того, узнайте все о старой дворцовой крепости и ее 2 кольцах стен.
В двухэтажном автобусе с открытым верхом вы также сможете полюбоваться панорамным видом на город. Вы можете посетить Алькасабу, где вы найдете музей и красивые сады с захватывающими видами. Находясь поблизости, остановитесь у Кастильо-де-Гибральфаро, чтобы взглянуть на крепостные стены и полюбоваться более захватывающими видами.
Возможно, вам захочется увидеть древний Театр Романо и его реконструкцию. Не забывайте музей Пикассо, еще одну важную достопримечательность в городе, где он родился. Также воспользуйтесь бесплатным доступом в Интерактивный музей музыки (при выборе соответствующего билета), где вы сможете проявить свое музыкальное мастерство и попробовать свои силы в игре на различных инструментах.
Тур останавливается

Красная линия:

    1. Железнодорожный вокзал Ренфе / Виалиа
    2. Centro de Arte
    3. Музей Пуэрто-Альборании
    4. Главная улица Пласа-де-ла-Марина
    5. Пасео-дель-Парк-Аудиторио.
    6. Centro Pompidou Málaga
    7. Маяк Пасео-де-ла-Фарола-Ла
    8. Плайя-де-ла-Малагета. Пляж Ла-Малагета.
    9. Арена для боя быков на площади Пласа-де-Торос.
    10. Замок Кастильо-де-Хибральфаро
    11. Basílica de Sta. Церковь Марии де ла Виктория
    12. Пласа-де-ла-Мерсед.
    13. Музей Кармен Тиссен

    14. Avenida Andalucía.

    Если вы выберете карту Malaga Experience Card или Premium Malaga Experience Card, то вы получите целый ряд других удовольствий в своем приключении в Малаге, в том числе посещение некоторых из лучших достопримечательностей города, включая музей Пикассо, и многие другие.

    24 часа Hop on Hop off + билеты на MiMMA:

    • 24 часа Hop on Hop off. Вход в Музей интерактивной музыки Малаги.

    Билеты на 24 часа в Малаге:

    • 24-часовой автобусный тур Hop on Hop off Путешествие на лодке Вход в Museo MiMMA (Интерактивный музей музыки). Вход в Museo Casa Natal de Picasso. Вход в музей Тиссена. Вход в музей Пикассо. Вход в Музей автомобилей и моды. Вход в музей Ревелло де Торо.

    В стоимость билета Malaga Premium Experience:

    • 24-часовой или 48-часовой тур Hop on Hop off (в зависимости от варианта, выбранного при бронировании) Включает те же 6 музеев, что и карта Malaga Experience Card. Вход в Museo Ruso. Вход в музей Помпиду. Бесплатный напиток (место проведения может измениться, а время или бесплатный напиток могут отличаться) Вход в Куэва-дель-Тесоро в Ринкон-де-ла-Виктория. Морская прогулка ** включена по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам. ** Примечание: по средам, четвергам и воскресеньям вместо прогулки на лодке включено шоу фламенко.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Автобусная экскурсия по системе Hop-on hop-off
    • Морская прогулка (если выбран вариант)
    • Билеты в музей (если выбран вариант)
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 1 дня
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Что взять с собой
    • Паспорт или удостоверение личности
    Не допускаются
    • Домашние животные
    • Курение
    Важная информация
    • Ваучер предоставляет гибкий доступ на срок до 12 месяцев с даты поездки, выбранной при выезде
    • Информация, указанная в этом туре, может быть изменена в любое время
    • Обратите внимание, что автобусная остановка 14 (Avenida de Andalucia) закрыта до дальнейшего уведомления
    • По понедельникам зеленый маршрут не обслуживается
    • Зеленый маршрут - это общественная линия, обслуживаемая микроавтобусом без аудиокомментариев
    • Первый автобус отправляется с автобусной остановки 1 в 10:00 / последний автобус отправляется в 18:30
    • Периодичность: каждые 20–30 минут
    • Морская экскурсия: работает по понедельникам, вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 12:00, 13:30, 15:30 и 15:30
    • Морские туры не проводятся по вторникам и средам
    Ограничения по возрасту
    • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
    Требования к участникам
    • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    G
    15 фев 2020
    Это был хороший опыт, мы прошли весь путь в первый день, чтобы дать нам представление о том, что мы хотели бы увидеть, и на следующий день мы сделали замок, музей Пикассо, музей автомобилей и поездку на лодке, которую можно было бы сделать с больше информации о местах, которые мы проезжали, так что это было немного скучно, моторный музей был действительно хорош, и замок был бы хорош, если бы у них был английский перевод того, что было написано на стенах. Персонал на всех услугах был великолепен.
    N
    4 янв 2020
    Отличное соотношение цены и качества. Мы сидели в автобусе на протяжении всего маршрута и слушали комментарии. Поскольку у нас был музейный опыт, мы смогли зайти в дополнительный музей на полчаса, чего бы мы не сделали, если бы нам пришлось заплатить полную стоимость входа. 48 часов было немного спешкой, чтобы вписаться во все, но мы, вероятно, увидели больше, чем сделали бы, если бы у нас не было ограничений.
    R
    20 апр 2019
    Ну, не совсем отлично. Повествование было отличным, маршрут освещал основные моменты. Однако, остановка № 12 не была четко объявлена, и мы были озадачены тем, где мы должны сесть на автобус, чтобы вернуться в порт, когда мы вышли на остановке 13. Мы решили это, но нам пришлось пробежать пару кварталов, чтобы наверстать упущенное.
    Ещё 470 отзывов

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