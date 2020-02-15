Малага может похвастаться красивыми улочками, зелеными бульварами и пышными садами. Посмотрите основные достопримечательности этого прекрасного города с билетом на 24 или 48 часов на обзорную экскурсию по городу.
С помощью бортовых многоязычных аудиокомментариев к туру узнайте, почему собор Малаги называется. La Manquita - Однорукая дама! Кроме того, узнайте все о старой дворцовой крепости и ее 2 кольцах стен.
В двухэтажном автобусе с открытым верхом вы также сможете полюбоваться панорамным видом на город. Вы можете посетить Алькасабу, где вы найдете музей и красивые сады с захватывающими видами. Находясь поблизости, остановитесь у Кастильо-де-Гибральфаро, чтобы взглянуть на крепостные стены и полюбоваться более захватывающими видами.
Возможно, вам захочется увидеть древний Театр Романо и его реконструкцию. Не забывайте музей Пикассо, еще одну важную достопримечательность в городе, где он родился. Также воспользуйтесь бесплатным доступом в Интерактивный музей музыки (при выборе соответствующего билета), где вы сможете проявить свое музыкальное мастерство и попробовать свои силы в игре на различных инструментах.
Тур останавливается
Красная линия:
1. Железнодорожный вокзал Ренфе / Виалиа
2. Centro de Arte
3. Музей Пуэрто-Альборании
4. Главная улица Пласа-де-ла-Марина
5. Пасео-дель-Парк-Аудиторио.
6. Centro Pompidou Málaga
7. Маяк Пасео-де-ла-Фарола-Ла
8. Плайя-де-ла-Малагета. Пляж Ла-Малагета.
9. Арена для боя быков на площади Пласа-де-Торос.
10. Замок Кастильо-де-Хибральфаро
11. Basílica de Sta. Церковь Марии де ла Виктория
12. Пласа-де-ла-Мерсед.
13. Музей Кармен Тиссен
14. Avenida Andalucía.
Если вы выберете карту Malaga Experience Card или Premium Malaga Experience Card, то вы получите целый ряд других удовольствий в своем приключении в Малаге, в том числе посещение некоторых из лучших достопримечательностей города, включая музей Пикассо, и многие другие.
24 часа Hop on Hop off + билеты на MiMMA:
- 24 часа Hop on Hop off. Вход в Музей интерактивной музыки Малаги.
Билеты на 24 часа в Малаге:
- 24-часовой автобусный тур Hop on Hop off Путешествие на лодке Вход в Museo MiMMA (Интерактивный музей музыки). Вход в Museo Casa Natal de Picasso. Вход в музей Тиссена. Вход в музей Пикассо. Вход в Музей автомобилей и моды. Вход в музей Ревелло де Торо.
В стоимость билета Malaga Premium Experience:
- 24-часовой или 48-часовой тур Hop on Hop off (в зависимости от варианта, выбранного при бронировании) Включает те же 6 музеев, что и карта Malaga Experience Card. Вход в Museo Ruso. Вход в музей Помпиду. Бесплатный напиток (место проведения может измениться, а время или бесплатный напиток могут отличаться) Вход в Куэва-дель-Тесоро в Ринкон-де-ла-Виктория. Морская прогулка ** включена по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам. ** Примечание: по средам, четвергам и воскресеньям вместо прогулки на лодке включено шоу фламенко.