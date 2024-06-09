Малага: андалузское чудо

Увидеть «однорукий» собор, мавританские дворцы, дом Пикассо и работы художников Андалусии
Малага хранит память о многих завоевателях. В том числе в архитектуре. Вы удивитесь, как причудливо это отразилось на облике и культурном наследии города.

Путешествуя по его улицам, греясь под жарким андалузским солнцем, рассматривая мавританский стиль и готику, мы поговорим обо всём: традициях Испании, гастрономии, весёлых жителях Малаги, уличном искусстве. И отдельно — о Пикассо.
Малага: андалузское чудо
Малага: андалузское чудо
Малага: андалузское чудо
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Архитектурный комплекс мавританских дворцов Алькасаба и Гибралфаро
  • Ворота времён мавританской эпохи — сегодня это главный вход на шумный малагский рынок Атарасанас
  • Кафедральный собор, прозванный «одноруким» — узнаете, почему. Рассмотрим богатое убранство и фасад, сочетающий три архитектурных стиля: готику, ренессанс и барокко.
  • Старинные церкви конца 15 века, построенные на месте мавританских мечетей.
  • Площадь Конституции — лучшее место для разговоров об истории Испании
  • Римский театр — один из старейших в Испании. В нём до сих пор идут спектакли.
  • Памятники великих сефардов с исторической справкой о них
  • Места интересных археологических раскопок
  • Музей Кармен Тиссен с работами андалузских художников 19 века

Во время прогулки поговорим о жизни и творчестве великого Пабло Пикассо. В Малаге открыты два музея художника, которые при желании мы сможем посетить: музей Пикассо и дом Пикассо.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно. Стоимость за человека:

  • Кафедральный собор — 7€
  • Крепость Алькасаба — 3,50€
  • Музей Пикассо — 12€
  • Дом Пикассо — 3€
  • Музей Кармен Тиссен — 11€

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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