Малага хранит память о многих завоевателях. В том числе в архитектуре. Вы удивитесь, как причудливо это отразилось на облике и культурном наследии города.
Путешествуя по его улицам, греясь под жарким андалузским солнцем, рассматривая мавританский стиль и готику, мы поговорим обо всём: традициях Испании, гастрономии, весёлых жителях Малаги, уличном искусстве. И отдельно — о Пикассо.
Путешествуя по его улицам, греясь под жарким андалузским солнцем, рассматривая мавританский стиль и готику, мы поговорим обо всём: традициях Испании, гастрономии, весёлых жителях Малаги, уличном искусстве. И отдельно — о Пикассо.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Архитектурный комплекс мавританских дворцов Алькасаба и Гибралфаро
- Ворота времён мавританской эпохи — сегодня это главный вход на шумный малагский рынок Атарасанас
- Кафедральный собор, прозванный «одноруким» — узнаете, почему. Рассмотрим богатое убранство и фасад, сочетающий три архитектурных стиля: готику, ренессанс и барокко.
- Старинные церкви конца 15 века, построенные на месте мавританских мечетей.
- Площадь Конституции — лучшее место для разговоров об истории Испании
- Римский театр — один из старейших в Испании. В нём до сих пор идут спектакли.
- Памятники великих сефардов с исторической справкой о них
- Места интересных археологических раскопок
- Музей Кармен Тиссен с работами андалузских художников 19 века
Во время прогулки поговорим о жизни и творчестве великого Пабло Пикассо. В Малаге открыты два музея художника, которые при желании мы сможем посетить: музей Пикассо и дом Пикассо.
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно. Стоимость за человека:
- Кафедральный собор — 7€
- Крепость Алькасаба — 3,50€
- Музей Пикассо — 12€
- Дом Пикассо — 3€
- Музей Кармен Тиссен — 11€
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Малаге
Меня зовут Юлия. Я родилась в Киеве, живу в Испании уже более 20 лет и являюсь лицензированным гидом и специалистом по Андалусии. Имею аккредитации в музеях Пикассо и Кармен ТиссенЗадать вопрос
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