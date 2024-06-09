Юлия — ваш гид в Малаге

читать дальше в Малаге, Альгамбре в Гранаде, а также в кафедральных соборах и крепостях по всему региону. В моём случае быть гидом это не работа, а любимое дело. Мне повезло жить в регионе, наполненном огромным количеством памятников истории и архитектуры. Малагу я считаю своим домом и буду рада поделиться с вами своими знаниями. Давайте путешествовать вместе!

Меня зовут Юлия. Я родилась в Киеве, живу в Испании уже более 20 лет и являюсь лицензированным гидом и специалистом по Андалусии. Имею аккредитации в музеях Пикассо и Кармен Тиссен