4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Полюбоваться пейзажами Андалузии

Nicolas
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Nicolas – ваш гид
На левом берегу реки с арабским названием Гуадалмедина раскинулся живописный парк, который понравится и любителям флоры, и поклонникам старины.

В этой лесистой местности вам встретятся действующие акведуки, сторожевые башни, развалины мельницы и арабских купален.

Проходя мимо естественных туннелей вы представите, как здесь жили отшельники, и услышите много интересных историй о парке.

А после насыщенной прогулки заглянете в деревенскую таверну, куда специально приезжают из Малаги за вкуснейшей домашней кухней.
199 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
4.5
Прогулка по природному парку «Горы Малаги»
Прогулка по природному парку «Горы Малаги»

Что вас ожидает

Для меня это самое любимое место отдыха. Я выбираюсь туда, как только в моем графике выдается свободная минутка. Свежий воздух, живописные пейзажи и… интересные находки и открытия!

Я обнаружил на территории Природного парка маленькую арабскую купальню — о ней не знает никто из коренных жителей Малаги, которые, как и я, увлекаются вылазками на природу. Она в идеальном состоянии, и если разобраться в том, где находится отверстие, через которое в нее поступает вода (из акведука), то вполне можно ею пользоваться и сегодня. И это я упомянул только находку, которую считаю своей заслугой. На территории парка есть и много других достопримечательностей.

По пути мы с вами увидим живописные озера, старинные акведуки (действующие!), развалины арабских купален, сторожевые башни феодалов, действующие и заброшенные фермы, естественные туннели, проложенные рекой в горе из песчанника, убежища отшельников.

Можно остановиться у деревенской таверны и отведать по-настоящему домашней кухни — такой, какой она была в Андалузии и сто, и двести лет назад. В деревеньке Ла Пита еще остались такие придорожные таверны. И некоторые жители Малаги знают о них и специально приезжают туда отведать традиционных гастрономических изысков. В сезон там подают свежеотжатое оливковое масло, местное вино из бочек (оно не разливается по бутылкам — незачем, его выпивают сразу, не храня). Одна из таких таверн — Venta еl Túnel, наверное, самая известная.

Время выхода и продолжительность прогулки — 5-6 часов, на ваше усмотрение, в рамках дневного времени. И путь наш будет проходить отнюдь не по асфальтовой дорожке. Разумеется, если вы захотите выбрать более короткий или облегченный маршрут, то с этим не возникнет проблем. Я подберу оптимальный маршрут, и мы сможем увидеть максимальное количество интересных мест, насколько это вообще возможно.

Вы увидите природу Андалузии без урбанистических пейзажей!

Организационные детали

Если вас больше 3 человек или у вас своя (арендованная) машина — возможна скидка!

Прогулка по природному парку «Горы Малаги»
Прогулка по природному парку «Горы Малаги»
Прогулка по природному парку «Горы Малаги»
Прогулка по природному парку «Горы Малаги»
Прогулка по природному парку «Горы Малаги»
Прогулка по природному парку «Горы Малаги»
Прогулка по природному парку «Горы Малаги»
Прогулка по природному парку «Горы Малаги»
Прогулка по природному парку «Горы Малаги»
Прогулка по природному парку «Горы Малаги»
Прогулка по природному парку «Горы Малаги»
Прогулка по природному парку «Горы Малаги»
Прогулка по природному парку «Горы Малаги»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nicolas
Nicolas
Я живу в Малаге уже 18 лет. Кроме работы гидом, я работаю корреспондентом испанской газеты, где пишу на темы истории Испании и туризма. В газете выходит цикл моих статей о малоизвестных достопримечательностях Юга Испании. Я расскажу вам историю Испании — древнюю и современную. Мы с вами поговорим о фламенко и вине, хамоне и оливковом масле, Колумбе и Сеpвантесе, диктаторе Франко и королевской семье... В моей команде есть специалист по трансферу, а также отличный переводчик с университетским образованием для обслуживания деловых переговоров. Обращайтесь ко мне, и я подберу для вас именно то, что запомнится и доставит много приятных впечатлений.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2019
прогулка для тех, кто любит природные маршруты. Главное - любопытство и удобная обувь. Пожелание Николасу - держать в машине запас воды. Стоит это недорого, особенно с учетом общей стоимости.
17 октября 2018
Я не скажу что эта екскурсия нам совсем не понравилась - Николас рассказывал довольно увлекательно, но мы представляли несколько иное и не ожидали увидеть настолько дикую природу, поросшую колючими и высохшими растениями, Поэтому оценка этой прогулки субьективна, возможно несколько неудачно было выбрано время, наша одежда и т.д. В любом случае Николасу большое спасибо, эта экскурсия не для слабых!
15 мая 2018
Прогулка не требует серьёзных физических усилий, что не означает, что это простой променад по набережной. Расчитывайте свои силы и готовьтесь к небольшим подъемам и спускам по лесным/горным тропинкам. Парк начинается недалёко от города, а значит дорога не занимает много времени. Спасибо Николасу за погружение в контекст и небольшой урок истории! Рекомендую всем весной и ранней осенью - летом, возможно, было бы жарко, некомфортно.
5 мая 2018
Чудесная экскурсия! Именно то, что мы искали. Мы давно и много путешествуем по Андалузии. Поэтому искали именно такие нехоженые тропы, первозданные уголки. Николас - замечтательный гид. Тот самый случай, когда хобби человека совпадает с его профессией со всеми вытекающими. Дождливый май внёс свои коррективы в наш маршрут, но путешествие все равно получилось замечательным.

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