4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Для меня это самое любимое место отдыха. Я выбираюсь туда, как только в моем графике выдается свободная минутка. Свежий воздух, живописные пейзажи и… интересные находки и открытия!

Я обнаружил на территории Природного парка маленькую арабскую купальню — о ней не знает никто из коренных жителей Малаги, которые, как и я, увлекаются вылазками на природу. Она в идеальном состоянии, и если разобраться в том, где находится отверстие, через которое в нее поступает вода (из акведука), то вполне можно ею пользоваться и сегодня. И это я упомянул только находку, которую считаю своей заслугой. На территории парка есть и много других достопримечательностей.

По пути мы с вами увидим живописные озера, старинные акведуки (действующие!), развалины арабских купален, сторожевые башни феодалов, действующие и заброшенные фермы, естественные туннели, проложенные рекой в горе из песчанника, убежища отшельников.

Можно остановиться у деревенской таверны и отведать по-настоящему домашней кухни — такой, какой она была в Андалузии и сто, и двести лет назад. В деревеньке Ла Пита еще остались такие придорожные таверны. И некоторые жители Малаги знают о них и специально приезжают туда отведать традиционных гастрономических изысков. В сезон там подают свежеотжатое оливковое масло, местное вино из бочек (оно не разливается по бутылкам — незачем, его выпивают сразу, не храня). Одна из таких таверн — Venta еl Túnel, наверное, самая известная.

Время выхода и продолжительность прогулки — 5-6 часов, на ваше усмотрение, в рамках дневного времени. И путь наш будет проходить отнюдь не по асфальтовой дорожке. Разумеется, если вы захотите выбрать более короткий или облегченный маршрут, то с этим не возникнет проблем. Я подберу оптимальный маршрут, и мы сможем увидеть максимальное количество интересных мест, насколько это вообще возможно.

Вы увидите природу Андалузии без урбанистических пейзажей!