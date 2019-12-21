2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Безопасное приключение

Даже если вы никогда не ездили на сигвее, вы быстро освоите управление. Обычно требуется не больше 10 минут, чтобы научиться держать баланс и чувствовать себя уверенно. Инструктор расскажет о технике безопасности и, как только будете готовы, мы начнем путешествие.

Андалусская готика

Наша первая остановка — готический Кафедральный собор Малаги. Я расскажу, почему была построена одна башня вместо запланированных двух и как из-за этого прозвали храм местные жители. Мы объедем памятник Ренессансу со всех сторон и увидим часть здания, где раньше явно находилось что-то другое. Попробуете отгадать, что именно?

Загадки античности

Мы промчимся через великолепный городской парк, где собраны уникальные растения из Южной Америки и в раздолье живут местные знаменитости — зеленые попугаи. Вы увидите фонтаны и скульптуры и узнаете, как проектировалась и наращивалась вся прибрежная зона, бывшая раньше морем. А доехав до порта Малаги, окажетесь у римского театра. Я поделюсь забавной историей его обнаружения, поясню, как театр связан с Антонио Бандерасом и для чего применялись римские ванны, установленные неподалеку.

Бастионы и дворцы

Вы увидите крепость Алькасаба (от арабского «القصبة», что означает «цитадель») и с ветерком поднимитесь на вершину холма к замку Гибральфаро (от арабского «yabal», что значит «гора» и греческого «faros» — «маяк»). Дорога предстоит легкая и очень живописная: с высоты откроется потрясающий вид на море и центр города. Я открою историю строительства крепости, многочисленных попыток ее завоевания, покажу старинные фотографии и расскажу об архитектурных особенностях замка. Также с горы отлично будет просматриваться арена для боя быков. Вы узнаете, как часто проходят состязания и какая часть быка самая вкусная.

На обратном пути мы заедем на пляж. Полюбуемся кораблями в порту и старинным «женским маяком». Вы услышите легенды, объясняющие его название и, если захотите, опробуете максимальную скорость сигвея на прямой асфальтированной дороге, ведущей к парковке круизных лайнеров. В завершение мы можем подвести итоги дня в местном уютном баре с бесплатным напитком на ваш выбор.