2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Малага с ветерком: обзорная экскурсия на сигвее

Увидеть главные достопримечательности на нескучной скоростной прогулке и зарядиться новыми эмоциями

Евгений
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Евгений – представитель гидов
Вы стремительно исследуете центр города и с легкостью подниметесь на вершину горы, насладитесь захватывающими морскими пейзажами и узнаете множество интересных фактов о городе и его героях.

Тем, кто устал от стандартных туров, точно придется по душе веселое и познавательное приключение.

Поехали!
От 80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в центре Малаги
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Малага с ветерком: обзорная экскурсия на сигвее
Малага с ветерком: обзорная экскурсия на сигвее

Что вас ожидает

Безопасное приключение
Даже если вы никогда не ездили на сигвее, вы быстро освоите управление. Обычно требуется не больше 10 минут, чтобы научиться держать баланс и чувствовать себя уверенно. Инструктор расскажет о технике безопасности и, как только будете готовы, мы начнем путешествие.

Андалусская готика
Наша первая остановка — готический Кафедральный собор Малаги. Я расскажу, почему была построена одна башня вместо запланированных двух и как из-за этого прозвали храм местные жители. Мы объедем памятник Ренессансу со всех сторон и увидим часть здания, где раньше явно находилось что-то другое. Попробуете отгадать, что именно?

Загадки античности
Мы промчимся через великолепный городской парк, где собраны уникальные растения из Южной Америки и в раздолье живут местные знаменитости — зеленые попугаи. Вы увидите фонтаны и скульптуры и узнаете, как проектировалась и наращивалась вся прибрежная зона, бывшая раньше морем. А доехав до порта Малаги, окажетесь у римского театра. Я поделюсь забавной историей его обнаружения, поясню, как театр связан с Антонио Бандерасом и для чего применялись римские ванны, установленные неподалеку.

Бастионы и дворцы
Вы увидите крепость Алькасаба (от арабского «القصبة», что означает «цитадель») и с ветерком поднимитесь на вершину холма к замку Гибральфаро (от арабского «yabal», что значит «гора» и греческого «faros» — «маяк»). Дорога предстоит легкая и очень живописная: с высоты откроется потрясающий вид на море и центр города. Я открою историю строительства крепости, многочисленных попыток ее завоевания, покажу старинные фотографии и расскажу об архитектурных особенностях замка. Также с горы отлично будет просматриваться арена для боя быков. Вы узнаете, как часто проходят состязания и какая часть быка самая вкусная.

На обратном пути мы заедем на пляж. Полюбуемся кораблями в порту и старинным «женским маяком». Вы услышите легенды, объясняющие его название и, если захотите, опробуете максимальную скорость сигвея на прямой асфальтированной дороге, ведущей к парковке круизных лайнеров. В завершение мы можем подвести итоги дня в местном уютном баре с бесплатным напитком на ваш выбор.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
  • Для участия в экскурсии допускаются дети весом более 25 килограмм. Детские шлемы предусмотрены. В случае, если ребенок не справляется с управлением, гид может править сигвеем ребенка.
  • Есть возможность изменить маршрут, добавив осмотр других достопримечательностей, а также посетить замок Гибральфаро. Все изменения можно обсудить в личных сообщениях.
Малага с ветерком: обзорная экскурсия на сигвее
Малага с ветерком: обзорная экскурсия на сигвее
Малага с ветерком: обзорная экскурсия на сигвее
Малага с ветерком: обзорная экскурсия на сигвее

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре Малаги.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Первый раз, когда я попробовал segway, был в Праге — и это было очень легко. В течение последних 4 лет я работал в крупных компаниях с сигвэями в Праге, Будапеште, Париже, Барселоне и Севилье. Мне очень нравится видеть людей счастливыми во время тура (большинство не ожидает, что это будет так легко и увлекательно). Я приехал в Малагу и основал небольшую стартап-компанию, так как в этом городе есть немного магии, и сигвэй — удивительный способ увидеть ее! Я работаю с командой гидов: экскурсию для вас проведет кто-то из нас. Экскурсия на сигвэй — идеальный вариант и для пар, и семей с детьми!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 декабря 2019
Потрясающая экскурсия!!! Первый раз на сигвее. Честно говоря, мы с супругой колебались брать или не брать, но поскольку на наш день - это была единственная из возможных экскурсий в городе, мы решились, о чем абсолютно не пожалели. Напротив, мы стали решительными поклонниками экскурсий на сигвее, т.к. в управлении он прост как для ребенка, так и для пожилого человека. При этом неоспоримые преимущества: быстрота перемещения из одной точки в другую, легкость, скорость, как дополнительные яркие ощущения. Если бы мы прошли весь маршрут пешком - это заняло бы у нас в три/четыре раза больше времени и после такой длительной пешей прогулки, ничего, кроме желания отдохнуть, не осталось бы. А мы, объездив все туристические достопримечательности, сохранили бодрость и свежесть на оставшуюся часть дня, сэкономив огромное количество времени. Огромное спасибо ребятам-экскурсоводам, они настоящие профессионалы своего дела, знающие историю и умеющие ее интересно и полно передать. В общем, самые высокие рекомендации и огромнейшее спасибо за чудеснейшую экскурсию по Малаге на сигвеях!!!
5 ноября 2019
Экскурсия по Малаге на сигвее идеальный вариант для того, чтобы неутомительно ознакомится с городом и если вы путешествуете с подростками. Интересно и быстро. Гид, молодой человек, Федор ненавязчивый и доброжелательный, очень отслеживает безопасность передвижения. Маршрут объемно и в тоже время лаконично выстроен. Рекомендую брать экскурсию минимум от полутора часов. Так интересней.

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5 часов
Познакомиться с любопытными монументами древности и открыть настоящие вкусы Южной Испании
Вы осмотрите древние дольмены и гору Спящий индеец, прикоснетесь к наследию прошлых эпох у римских терм и арабской крепости. А также посетите знаменитую местную фабрику, где выпускают андалусийские сладости, проследите этапы изготовления оливковых консервов на старинном производстве и продегустируете традиционные продукты региона.

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