Nicolas проводит ещё 4 экскурсии

Хотя исторический центр Малаги закрыт для автомобилей, множество прекрасных мест, не указанных в путеводителях, доступны для пеших прогулок.В ходе экскурсии можно осмотреть Морскую площадь, ботанический сад, здание бывшего почтмата, руины

финикийской крепостной стены, римскую факторию, Центробанк, здание мэрии, памятник продавцу жасмина, фонтан «Три Грации», госпиталь имени британского врача, площадь Пласа де Торос, гору Хибральфаро с одноименной крепостью, родной дом Пикассо и Святилище Богоматери Победы. За три часа вы увидите ключевые локации города и получите незабываемые впечатления

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Рожденная морем

Наша первая остановка — Морская площадь, рядом с которой раскинулась живописная набережная. Возле причала, где раньше стояли продавцы свежей рыбы, сейчас возвышается статуя народному любимцу Сеначеро. Я расскажу о традициях региона и о том, как символом города стал продавец рыбы. Мы пройдемся от площади по тенистой аллее ботанического сада. Каждое дерево здесь снабжено табличкой с названием и другими подробностями, на территории есть масса скульптур и фонтанов, азулежу и другой керамики.

Старинная архитектура

Вы минуете здание бывшего почтмата в стиле нео-мудехар, руины финикийской крепостной стены и римскую факторию. Увидите неоклассический Центробанк и здание мэрии, сфотографируетесь с памятником продавцу жасмина в сквере с апельсиновыми деревьями и кипарисами. В конце парковой аллеи мы обнаружим изящный фонтан «Три Грации» и старинный госпиталь имени британского врача, умершего в отпуске в Малаге во время эпидемии холеры.

Центр притяжения

Андалусия считается родиной корриды, и мы, конечно, доедем к площади Пласа де Торос, где находится одна из старейших арен региона, напоминающая колизей. Неподалеку возвышается гора Хибральфаро с одноименной арабской крепостью. Мы поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся панорамой приморской Малаги, а после отправимся на малую родину Пикассо — к одной из самых красивых площадей, где художник делал свои первые шаги, и музею «Родной дом». Завершая прогулку, вы исследуете Святилище Богоматери Победы, хранящее главную святыню города.

Организационные детали

Возможно провести экскурсию для группы 4-7 человек — €299 за группу.