Nicolas проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Рожденная морем

Наша первая остановка — Морская площадь, рядом с которой раскинулась живописная набережная. Возле причала, где раньше стояли продавцы свежей рыбы, сейчас возвышается статуя народному любимцу Сеначеро. Я расскажу о традициях региона и о том, как символом города стал продавец рыбы. Мы пройдемся от площади по тенистой аллее ботанического сада. Каждое дерево здесь снабжено табличкой с названием и другими подробностями, на территории есть масса скульптур и фонтанов, азулежу и другой керамики.

Старинная архитектура

Вы минуете здание бывшего почтмата в стиле нео-мудехар, руины финикийской крепостной стены и римскую факторию. Увидите неоклассический Центробанк и здание мэрии, сфотографируетесь с памятником продавцу жасмина в сквере с апельсиновыми деревьями и кипарисами. В конце парковой аллеи мы обнаружим изящный фонтан «Три Грации» и старинный госпиталь имени британского врача, умершего в отпуске в Малаге во время эпидемии холеры.

Центр притяжения

Андалусия считается родиной корриды, и мы, конечно, доедем к площади Пласа де Торос, где находится одна из старейших арен региона, напоминающая колизей. Неподалеку возвышается гора Хибральфаро с одноименной арабской крепостью. Мы поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся панорамой приморской Малаги, а после отправимся на малую родину Пикассо — к одной из самых красивых площадей, где художник делал свои первые шаги, и музею «Родной дом». Завершая прогулку, вы исследуете Святилище Богоматери Победы, хранящее главную святыню города.