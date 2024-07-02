Nicolas проводит ещё 4 экскурсии

Прогулка по Малаге с местным гидом: откройте тайны города, недоступные в путеводителях. Всего три часа - и вы влюбитесь в этот древний город
Хотя исторический центр Малаги закрыт для автомобилей, множество прекрасных мест, не указанных в путеводителях, доступны для пеших прогулок.
В ходе экскурсии можно осмотреть Морскую площадь, ботанический сад, здание бывшего почтмата, руины читать дальшеуменьшить
финикийской крепостной стены, римскую факторию, Центробанк, здание мэрии, памятник продавцу жасмина, фонтан «Три Грации», госпиталь имени британского врача, площадь Пласа де Торос, гору Хибральфаро с одноименной крепостью, родной дом Пикассо и Святилище Богоматери Победы. За три часа вы увидите ключевые локации города и получите незабываемые впечатления
🌟 Уникальные маршруты, не указанные в путеводителях
🏛️ Исторические и культурные достопримечательности
🌳 Прогулка по живописному ботаническому саду
🏰 Посещение крепости Хибральфаро
🎨 Родной дом Пикассо
📸 Незабываемые панорамные виды
Что можно увидеть
Морская площадь
Ботанический сад
Здание бывшего почтмата
Руины финикийской крепостной стены
Римская фактория
Центробанк
Здание мэрии
Памятник продавцу жасмина
Фонтан «Три Грации»
Госпиталь имени британского врача
Площадь Пласа де Торос
Гора Хибральфаро
Крепость Хибральфаро
Родной дом Пикассо
Святилище Богоматери Победы
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Рожденная морем
Наша первая остановка — Морская площадь, рядом с которой раскинулась живописная набережная. Возле причала, где раньше стояли продавцы свежей рыбы, сейчас возвышается статуя народному любимцу Сеначеро. Я расскажу о традициях региона и о том, как символом города стал продавец рыбы. Мы пройдемся от площади по тенистой аллее ботанического сада. Каждое дерево здесь снабжено табличкой с названием и другими подробностями, на территории есть масса скульптур и фонтанов, азулежу и другой керамики.
Старинная архитектура
Вы минуете здание бывшего почтмата в стиле нео-мудехар, руины финикийской крепостной стены и римскую факторию. Увидите неоклассический Центробанк и здание мэрии, сфотографируетесь с памятником продавцу жасмина в сквере с апельсиновыми деревьями и кипарисами. В конце парковой аллеи мы обнаружим изящный фонтан «Три Грации» и старинный госпиталь имени британского врача, умершего в отпуске в Малаге во время эпидемии холеры.
Центр притяжения
Андалусия считается родиной корриды, и мы, конечно, доедем к площади Пласа де Торос, где находится одна из старейших арен региона, напоминающая колизей. Неподалеку возвышается гора Хибральфаро с одноименной арабской крепостью. Мы поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся панорамой приморской Малаги, а после отправимся на малую родину Пикассо — к одной из самых красивых площадей, где художник делал свои первые шаги, и музею «Родной дом». Завершая прогулку, вы исследуете Святилище Богоматери Победы, хранящее главную святыню города.
Организационные детали
Возможно провести экскурсию для группы 4-7 человек — €299 за группу.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николас — ваш гид в Малаге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 585 туристов
Я живу в городе Малага с 2000-го года. Являюсь гражданином Испании. Кроме работы гидом, занимаюсь публицистикой в русскоязычных СМИ Испании — пишу на темы истории, краеведения и туризма.
Рассказываю историю Испании читать дальшеуменьшить
— древнюю и современную. На экскурсиях говорим о фламенко и вине, хамоне и оливковом масле, Колумбе и Сервантесе, диктаторе Франко и королевской семье.
В моей команде — специалист по трансферу и переводчик с университетским образованием для сопровождения деловых переговоров.
Обращайтесь — подберу именно то, что запомнится и подарит много приятных впечатлений.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Отличный гид, который интересно рассказал о всех достопримечательностях, хорошо построил маршрут и с радостью ответил на все вопросы. А так же большая благодарность в решении сопутствующих вопросах, всегда подскажет какой ресторан выбрать и как лучше провести время в Малаге. Рекомедуем вам эту экскурсию и гида.
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Н
Надежда
экскурсия была организована на микроавтобусе с водителям, Николас обладает энциклопедическими знаниями о регионе, может ответить практически на любой вопрос, очень познавательная, разнообразная и в то же время необременительная в физическом плане экскурсия.
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T
Tatjana
Очень понравилась экскурсия по Малаге с гидом Николасом! Индивидуальный подход, интересные не обычные места, очень много исторической информации. Классно, что был трансфер и экскурсия была как пешком, так и на машине. Рекомендую
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В
Владимир
Интересная экскурсия. Узнал много нового.
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S
Stanislav
Нам экскурсия в целом понравилась. Nikolas очень хорошо знает историю и живет Малагой. Все что нас интересовало мы узнали. Как совет для тех кто первый раз в Малаге нужно брать пешую екскурсию. Все интересное рядом. Спасибо!
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