Nicolas проводит ещё 4 экскурсии

  1. Испания
  2. Экскурсии

  3. Малага глазами местных жителей

Увидеть город на авто-пешеходной экскурсии, прогуляться в душистом парке и подняться на вершину горы

Nicolas
Задать вопрос
Nicolas – ваш гид
Хотя исторический центр города закрыт для автомобилей, мы осмотрим множество прекрасных мест, не указанных в путеводителях.

Передвигаясь от одной достопримечательности к другой, вы исследуете ключевые локации города и увидите его с необычных ракурсов.

Всего три часа — и один из древнейших городов Европы навсегда останется в вашем сердце.
215 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Малага глазами местных жителей
Малага глазами местных жителей

Что вас ожидает

Рожденная морем
Наша первая остановка — Морская площадь, рядом с которой раскинулась живописная набережная. Возле причала, где раньше стояли продавцы свежей рыбы, сейчас возвышается статуя народному любимцу Сеначеро. Я расскажу о традициях региона и о том, как символом города стал продавец рыбы. Мы пройдемся от площади по тенистой аллее ботанического сада. Каждое дерево здесь снабжено табличкой с названием и другими подробностями, на территории есть масса скульптур и фонтанов, азулежу и другой керамики.

Старинная архитектура
Вы минуете здание бывшего почтмата в стиле нео-мудехар, руины финикийской крепостной стены и римскую факторию. Увидите неоклассический Центробанк и здание мэрии, сфотографируетесь с памятником продавцу жасмина в сквере с апельсиновыми деревьями и кипарисами. В конце парковой аллеи мы обнаружим изящный фонтан «Три Грации» и старинный госпиталь имени британского врача, умершего в отпуске в Малаге во время эпидемии холеры.

Центр притяжения
Андалусия считается родиной корриды, и мы, конечно, доедем к площади Пласа де Торос, где находится одна из старейших арен региона, напоминающая колизей. Неподалеку возвышается гора Хибральфаро с одноименной арабской крепостью. Мы поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся панорамой приморской Малаги, а после отправимся на малую родину Пикассо — к одной из самых красивых площадей, где художник делал свои первые шаги, и музею «Родной дом». Завершая прогулку, вы исследуете Святилище Богоматери Победы, хранящее главную святыню города.

Малага глазами местных жителей
Малага глазами местных жителей
Малага глазами местных жителей
Малага глазами местных жителей
Малага глазами местных жителей
Малага глазами местных жителей
Малага глазами местных жителей
Малага глазами местных жителей
Малага глазами местных жителей
Малага глазами местных жителей
Малага глазами местных жителей
Малага глазами местных жителей
Малага глазами местных жителей
Малага глазами местных жителей
Малага глазами местных жителей
Малага глазами местных жителей
Малага глазами местных жителей
Малага глазами местных жителей
Малага глазами местных жителей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nicolas
Nicolas
Я живу в Малаге уже 18 лет. Кроме работы гидом, я работаю корреспондентом испанской газеты, где пишу на темы истории Испании и туризма. В газете выходит цикл моих статей о малоизвестных достопримечательностях Юга Испании. Я расскажу вам историю Испании — древнюю и современную. Мы с вами поговорим о фламенко и вине, хамоне и оливковом масле, Колумбе и Сеpвантесе, диктаторе Франко и королевской семье... В моей команде есть специалист по трансферу, а также отличный переводчик с университетским образованием для обслуживания деловых переговоров. Обращайтесь ко мне, и я подберу для вас именно то, что запомнится и доставит много приятных впечатлений.
Напишите мне

Nicolas проводит ещё 4 экскурсии

Исторический центр МалагиИсторический центр МалагиИсторический центр Малаги
125 за экскурсию
5 часов
21 отзыв
Узнать столицу Коста дель Соль и город Пикассо на прогулке по главным достопримечательностям
Когда-то провинциальный, но сегодня развитый город, расскажет вам свои интереснейшие истории. Вы прогуляетесь по самой престижной улице calle Larios и узнаете, чем интересна улочка pasaje Chinitas. Увидите главные городские площади и монументы, пройдёте по местам Пикассо — самого известного уроженца города. Не забудем и про изящный Кафедральный собор, порт, малагскую алькабасу и древнюю арабскую крепость. Экскурсия обзорная, и я обязательно расскажу вам об истории города, но также вас, конечно, ждут увлекательные сюжеты и заметки о местной жизни.
Прогулка по природному парку «Горы Малаги»Прогулка по природному парку «Горы Малаги»Прогулка по природному парку «Горы Малаги»
199 за экскурсию
5 часов
4 отзыва
Полюбоваться пейзажами Андалузии
На левом берегу реки с арабским названием Гуадалмедина раскинулся живописный парк, который понравится и любителям флоры, и поклонникам старины. В этой лесистой местности вам встретятся действующие акведуки, сторожевые башни, развалины мельницы и арабских купален. Проходя мимо естественных туннелей вы представите, как здесь жили отшельники, и услышите много интересных историй о парке. А после насыщенной прогулки заглянете в деревенскую таверну, куда специально приезжают из Малаги за вкуснейшей домашней кухней.
Пещеры Пеняс де Кабрера — путешествие на 30 000 лет назадПещеры Пеняс де Кабрера — путешествие на 30 000 лет назадПещеры Пеняс де Кабрера — путешествие на 30 000 лет назад
199 за экскурсию
5 часов
1 отзыв
Поразмыслить над историей человечества, рассмотреть древние изображения и пообедать в таверне 15 в.
Я проведу вас к местам, где кроме стада овец никого не будет. В пещере настолько древней, что порядок цифр несоизмерим с привычными историческими мерками, вы прикоснетесь к посланиям предков, начертанным охрой, побываете на «вечевой площади», где когда-то впервые собрались члены рода. Вместе мы поразмышляем о человечестве и, возможно, это станет одним из самых ярких воспоминаний вашей жизни.
Дорогой вина и хамонаДорогой вина и хамонаДорогой вина и хамона
110 за экскурсию
3.5 часа
3 отзыва
Погружение в мир испанского виноделия с дегустацией
В вине не только истина, но и история — на этой гастрономической экскурсии вы узнаете о традициях виноградарства в Испании и насладитесь вкусом местных вин. Свои двери откроют два необычных места: первое — разливочная с интерьерами прошлого века, а второе — старинный винный погреб в сердце города. Вас ждут прекрасные вина из винограда Moscatel и Pedro Jiménez, а также главная кулинарная «достопримечательность» Испании — хамон!

Обзорные экскурсии в Малаге

Пешком по Старой МалагеПешком по Старой МалагеПешком по Старой Малаге
95 за экскурсию
3 часа
55 отзывов
Знакомство с историей, архитектурой и гастрономическими традициями
На экскурсии по историческому центру города вы увидите главные достопримечательности Малаги и познакомитесь с её историей, культурой и кулинарными традициями. Я расскажу вам, почему жителей города называют «бокеронами», где рисовал свои первые картины Пабло Пикассо и куда идти за самыми вкусными «чуррос» и «тапас». Старинные кофейни, шумный и красочный рынок, площадь с сотнями голубей: Малага – это город деталей, которые вы научитесь замечать и понимать. После нашей прогулки вы сможете с уверенностью сказать, что знаете настоящую, а не туристическую Малагу.
Малага римская, мавританская, католическаяМалага римская, мавританская, католическаяМалага римская, мавританская, католическая
От 120 за экскурсию
4 часа
36 отзывов
Увидеть символы города и познакомиться с местной кухней на историко-гастрономической прогулке
Вы дотронетесь до финикийской стены, погуляете по Старому городу и руинам Римского театра, увидите дом Пикассо и подниметесь на крепость, чтобы впечатлиться шикарной панорамой Малаги с высоты. А еще — заглянете в таверну и на местный рынок, где попробуете испанские деликатесы!
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией винаОбзорная экскурсия по Малаге c дегустацией винаОбзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
85 за экскурсию
2.5 часа
36 отзывов
Понять характер древнего испанского города и окунуться в его культуру
Я помогу вам по-настоящему узнать Малагу – город с особенным характером и своим чувством юмора. Вы пройдете по главным достопримечательностям города, узнаете о местных традициях и испанском стиле жизни. Послушаете городские байки, посетите знаменитый центральный рынок и попробуете традиционное десертное вино Малаги в старейшем винном погребе города.

Выбирайте и другие экскурсии в Малаге

За городомПешкомГастрономическиеНа автомобилеИстория и архитектураВсеНеобычные маршрутыМастер-классыОбзорныеВ другой городИндивидуальные