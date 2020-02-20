48 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Больше года назад (в июне 2018) мы прогулялись по улицам солнечной Севильи в компании отличного гида и просто душевного человека -Анжелы. Это было замечательно! Анжела знает массу интересных фактов и историй о городе и похоже влюблена в него. Всякий раз, когда мы уходили от темы нашей экскурсии, она всегда мягко возвращала нас к рассказу о Севилье. Ей так хотелось поделиться с нами всем, что она знала. А после окончания экскурсии дала нам много полезных советов, касающихся нашего путешествия по Испании, и показала замечательный местный ресторанчик, где мы с удовольствием попробовали местные блюда. Спасибо, Анжела! Ждем Вас в Цинциннати!