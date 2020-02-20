48 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Богатая история, изобилие архитектурных стилей, рассказы о чудесных персонажах и легенды города

Анжела
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Анжела – ваш гид
Приглашаю вас на пешеходную ознакомительную экскурсию по красочному и уютному городу Севилья.

Богатая история, изобилие архитектурных стилей, рассказы об удивительных персонажах и легенды города ждут вас на прогулке по его достопримечательностям!
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча все индивидуально для каждого заказа
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии48 отзывов
4.98
Обзорная экскурсия по Севилье
Обзорная экскурсия по Севилье

Программа

Во время экскурсии вы:

  • полюбуетесь Золотой Башней на набережной Гвадалквивира и ареной для боя быков, где когда-то, не так давно, блистала кокетка Кармэн;
  • познакомитесь с выдающимися образцами различных архитектурных стилей: платереско, мудехара, севильского барокко и ар-нуво;
  • узнаете историю всем известного Дона Жуана;
  • увидите Королевскую Табачную фабрику, где взбалмошная красотка вскружила голову несчастному Хосе;
  • прогуляетесь по территории Иберо–Американской выставки 1929 года и парку Марии-Луизы с его уютными и прекрасными уголками;
  • прикоснетесь к многочисленным тайнам города;
  • и выпьете кофе в еврейском квартале...

Жду вас, мои дорогие путешественники!

Обзорная экскурсия по Севилье
Обзорная экскурсия по Севилье
Обзорная экскурсия по Севилье
Обзорная экскурсия по Севилье
Обзорная экскурсия по Севилье
Обзорная экскурсия по Севилье
Обзорная экскурсия по Севилье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура все индивидуально для каждого заказа.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анжела
Анжела
Мне 42. Активна и позитивна. Закончила испанскую школу туризма. К каждому клиенту индивидуальный подход. Если вас утомляет история и исторические даты, я подберу темы, которые интересны всем: гастрономия, виноделие, легенды... Если выбиваемся из графика, такое бывает, так как не все активны, довожу экскурсию до конца, не сокращая, даже если это идет в ущерб моему личному времени. Мне нравится общение с людьми, я люблю свою работу и постоянно придумываю что-то новое.
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48 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 февраля 2020
Мы были в Севилье с мужем и сыном уже второй раз, обзорная экскурсия помогла получше узнать город. Сын (10 лет)экскурсии не любит, поэтому мы попросили Анджелу не загружать нас тяжёлыми археологическими и архитектурными подробностями, зато мы узнали много интересных фактов об известных людях и местах. Анжела, спасибо, Вы прекрасно справились!
30 декабря 2019
Отличная экскурсия!
Всем членам семьи понравилось. Познавательно, весело и непринуждённо. Севилья - удивительный город👍
Большое спасибо, Анжеле!
27 октября 2019
Все понравилось, Большое спасибо!
23 сентября 2019
Больше года назад (в июне 2018) мы прогулялись по улицам солнечной Севильи в компании отличного гида и просто душевного человека -Анжелы. Это было замечательно! Анжела знает массу интересных фактов и историй о городе и похоже влюблена в него. Всякий раз, когда мы уходили от темы нашей экскурсии, она всегда мягко возвращала нас к рассказу о Севилье. Ей так хотелось поделиться с нами всем, что она знала. А после окончания экскурсии дала нам много полезных советов, касающихся нашего путешествия по Испании, и показала замечательный местный ресторанчик, где мы с удовольствием попробовали местные блюда. Спасибо, Анжела! Ждем Вас в Цинциннати!
29 июля 2019
Уместить в трёхчасовой тур пласты истории, интересных фактов, легенд и традиций-это ещё надо суметь... спасибо Анжеле, она так легко, с юмором, и с другой стороны, анализом, подходом нам донесла историю и самобытность Севильи... мы совершенно не устали, по окончании экскурсии получили ворох советов, рекомендаций и вот уж правда, не хотелось расставаться! Спасибо! Совет: в Севилью надо на целый день! Утром тур, прогулки, вечером фламенко и еда....
4 июля 2019
Хочется поблагодарить Анжелу за прекрасную экскурсию. Были учтены все наши просьбы и пожелания. Мы были с 4мя детьми и даже их удалось заинтересовать рассказом! А это дорогого стоит. После экскурсии мы попросили порекомендовать нам ресторан для обеда. Анжела предложила замечательное место в старом городе с великолепной кухней и отличным обслуживанием. За что отдельное спасибо. Уверенно рекомендуем!
27 июня 2019
Анжела сама похожа на Сивиллу - зажигательная, тёплая и весёлая! Анжела рассказала нам много интересных фактов и историй, которые до этого были нам незнакомы. Благодаря Анжеле мы освоили и полюбили этот прекрасный город. Очень рекомендуем!
20 июня 2019
Анжела нам рассказала и показала красивые места в Севильи, мы были с детьми и они не скучали. Остались все довольны (4 взрослых и 2 ребёнка). Спасибо большое
18 июня 2019
6 июня Анжела провела с нами экскурсию по Севилье. Остались очень довольны!!! Спасибо большое за содержательный и интересный рассказ о Севилье и об Испании в целом !!!
Очень рекомендуем этого гида!
С уважением Жанна,Марк , Алекс (Торонто)
Svetlana
2 июня 2019
Прекрасная экскурсия! Анжела легко и интересно рассказывает, много знает о городе. Она подстроила маршрут под наши нужды и спокойно восприняла нытье моего десятилетнего экскурсанта. Очень рекомендую этого гида!
Ещё 38 отзывов

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