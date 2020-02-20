48 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мне 42. Активна и позитивна. Закончила испанскую школу туризма. К каждому клиенту индивидуальный подход. Если вас утомляет история и исторические даты, я подберу темы, которые интересны всем: гастрономия, виноделие, легенды... Если выбиваемся из графика, такое бывает, так как не все активны, довожу экскурсию до конца, не сокращая, даже если это идет в ущерб моему личному времени. Мне нравится общение с людьми, я люблю свою работу и постоянно придумываю что-то новое.
Мы были в Севилье с мужем и сыном уже второй раз, обзорная экскурсия помогла получше узнать город. Сын (10 лет)экскурсии не любит, поэтому мы попросили Анджелу не загружать нас тяжёлыми археологическими и архитектурными подробностями, зато мы узнали много интересных фактов об известных людях и местах. Анжела, спасибо, Вы прекрасно справились!
Анна
30 декабря 2019
Отличная экскурсия!
Всем членам семьи понравилось. Познавательно, весело и непринуждённо. Севилья - удивительный город👍
Большое спасибо, Анжеле!
Екатерина
27 октября 2019
Все понравилось, Большое спасибо!
Оксана
23 сентября 2019
Больше года назад (в июне 2018) мы прогулялись по улицам солнечной Севильи в компании отличного гида и просто душевного человека -Анжелы. Это было замечательно! Анжела знает массу интересных фактов и историй о городе и похоже влюблена в него. Всякий раз, когда мы уходили от темы нашей экскурсии, она всегда мягко возвращала нас к рассказу о Севилье. Ей так хотелось поделиться с нами всем, что она знала. А после окончания экскурсии дала нам много полезных советов, касающихся нашего путешествия по Испании, и показала замечательный местный ресторанчик, где мы с удовольствием попробовали местные блюда. Спасибо, Анжела! Ждем Вас в Цинциннати!
Елена
29 июля 2019
Уместить в трёхчасовой тур пласты истории, интересных фактов, легенд и традиций-это ещё надо суметь... спасибо Анжеле, она так легко, с юмором, и с другой стороны, анализом, подходом нам донесла историю и самобытность Севильи... мы совершенно не устали, по окончании экскурсии получили ворох советов, рекомендаций и вот уж правда, не хотелось расставаться! Спасибо! Совет: в Севилью надо на целый день! Утром тур, прогулки, вечером фламенко и еда....
Ирина
4 июля 2019
Хочется поблагодарить Анжелу за прекрасную экскурсию. Были учтены все наши просьбы и пожелания. Мы были с 4мя детьми и даже их удалось заинтересовать рассказом! А это дорогого стоит. После экскурсии мы попросили порекомендовать нам ресторан для обеда. Анжела предложила замечательное место в старом городе с великолепной кухней и отличным обслуживанием. За что отдельное спасибо. Уверенно рекомендуем!
Olga
27 июня 2019
Анжела сама похожа на Сивиллу - зажигательная, тёплая и весёлая! Анжела рассказала нам много интересных фактов и историй, которые до этого были нам незнакомы. Благодаря Анжеле мы освоили и полюбили этот прекрасный город. Очень рекомендуем!
NATALYA
20 июня 2019
Анжела нам рассказала и показала красивые места в Севильи, мы были с детьми и они не скучали. Остались все довольны (4 взрослых и 2 ребёнка). Спасибо большое
Жанна
18 июня 2019
6 июня Анжела провела с нами экскурсию по Севилье. Остались очень довольны!!! Спасибо большое за содержательный и интересный рассказ о Севилье и об Испании в целом !!!
Очень рекомендуем этого гида!
С уважением Жанна,Марк , Алекс (Торонто)
Svetlana
2 июня 2019
Прекрасная экскурсия! Анжела легко и интересно рассказывает, много знает о городе. Она подстроила маршрут под наши нужды и спокойно восприняла нытье моего десятилетнего экскурсанта. Очень рекомендую этого гида!
Эта экскурсия познакомит вас с городом и его историей. Вы прогуляетесь по центру и увидите Алькасар, Кафедральный собор и другие «парадные» достопримечательности. Или же, выбрав второй маршрут, посетите Севилью за крепостной стеной: узнаете о роли замка святого Георгия, услышите о корриде на площади Маэстранса и пройдете по улочкам самобытного района Триана.
О наследии древних культур, судьбах монархов и традициях простых «севилья́нос» на обзорной экскурсии
Столица Андалусии — город яркой истории, наследия разных культур и конфессий, город великих монархов и древних традиций. Я познакомлю вас с его улицами и зданиями, судьбами королей и бытом простых «севилья́нос», расскажу о многообразии Севильи в прошлом и о любопытных особенностях её современной жизни.
Разобраться в богатой истории Испании и узнать о красивейших местах столицы Андалусии
В изящных декорациях Севильи вам откроется ее прошлое — о главном из 3000 лет я расскажу увлекательно и понятно. Вы узнаете о культуре корриды у старейшей арены страны, пройдете по следам эпохи мавров и золотого века империи, полюбуетесь павильонами на площадях Испании и Америки — и в итоге за 2,5 часа поймете город с истинно испанским характером.
Лабиринты торговых улиц, памятник Сервантесу и «Золотая башня»
Оказавшись в Севилье, вы точно почувствуете себя на королевском празднике. А причудливые строения, памятники и храмы, тайные символы, встречающиеся всюду в городской среде, познакомят вас с историей столицы Андалусии и откроют ее переменчивый характер.