2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды и призраки Севильи: индивидуальная экскурсия
Хотите узнать, какие секреты хранят узкие улочки Севильи? Погрузитесь в атмосферу средневекового города, где оживают легенды и призраки
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
«Может быть, мы встретимся с героиней легенды о страсти и предательстве, причем это будет не Кармен»
Завтра в 18:00
19 фев в 18:00
€100 за всё до 8 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Севилье
Приглашаем вас на индивидуальную пешеходную экскурсию по Севилье. Откройте для себя богатую историю города, его архитектурные шедевры и легенды
Начало: Все индивидуально для каждого заказа
«Богатая история, изобилие архитектурных стилей, рассказы об удивительных персонажах и легенды города ждут вас на прогулке по его достопримечательностям»
Сегодня в 11:00
22 фев в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды Трианы: традиции, керамика, хамон и вино
Увидеть аутентичную Севилью, заглянуть в лавки мастеров и познакомиться с локальной гастрономией
Начало: E Puerta de jerez
«Посетим главные две церкви Трианы и вспомним легенду о святой Анне, которая вылечила сына короля от слепоты»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия19 декабря 2024Искренняя благодарность! Прогулка была легкая, простая, веселая. Все отлично! 👍
- ААнастасия2 ноября 2024Елизавету можно смело рекомендовать! Легко, с юмором и вместе с тем информативно прошла наша прогулка по кварталу Санта Круз. По времени
- ЕЕвгений20 октября 2024Спасибо Анжела за прекрасную экскурсию и за то что очаровали нас Севильей! Вы так интересно оассказываете что даже не хотечтся отвлекаться и фотографировать. Оценили и ваши рекомендации ресторана +++ и прогулку рынку +++
- ААнна18 октября 2024Душевно, познавательно, содержательно. Нам очень понравилось. Будем рекомендовать
- ДДарья9 октября 2024Замечательная экскурсия с Елизаветой! Много материала, интересная подача, хороший маршрут, 2 часа пролетели незаметно. Спасибо за чудесную экскурсию!
- ППолога.25 сентября 2024Мы с друзьями провели два чудесных часа в Севильи с Елизаветой. Были очарованы эрудицией и знанием не только исторических событий
Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Мифы и легенды»
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