Елизавету можно смело рекомендовать! Легко, с юмором и вместе с тем информативно прошла наша прогулка по кварталу Санта Круз. По времени

всё чётко, без накладок. По нашему желанию Елизавета меняла маршрут, соединив историческую часть прогулки с гастрономической, в результате чего мы попробовали блюда, которые не решились бы заказать сами) Спасибо, Елизавета!

Е Евгений

Спасибо Анжела за прекрасную экскурсию и за то что очаровали нас Севильей! Вы так интересно оассказываете что даже не хотечтся отвлекаться и фотографировать. Оценили и ваши рекомендации ресторана +++ и прогулку рынку +++