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Индивидуальная
до 15 чел.
Пещера чудес и испанский деликатес
Начало: Пасео де Кристобаль Колон, 12, Севилья
«Само название следующего места, которое входит в план экскурсии говорит за себя, - Пещера чудес (Gruta de las Maravillas)»
Расписание: Пн-Пт: 9:15
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€380 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пещера чудес и Красная планета Андалусии
Подземные озёра, фантастические пещеры и марсианские пейзажи - из Севильи
Начало: У отеля
«Программа начинается с посещения Пещеры Чудес — одной из самых красивых в Испании»
Завтра в 09:00
14 июн в 09:00
€510 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Хамон Иберико де Беллота и Пещера чудес: гастрономия и природная магия Андалусии
Ферма иберийских свиней, дегустация легендарного хамона и сказочная подземная пещера под Севильей
«Эта живая пещера, уникальна в своём роде»
15 июн в 10:00
16 июн в 10:00
€260 за всё до 7 чел.
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