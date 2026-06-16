Эта экскурсия объединяет два необычных природных чуда Андалусии.
Сначала мы отправимся в знаменитую Пещеру Чудес в Арасене — удивительный подземный мир с озёрами, сталактитами и залами, напоминающими декорации фантастического фильма.
Затем нас ждёт путешествие в район Рио Тинто, где красные воды реки, древние шахты и необычные ландшафты создают ощущение, будто вы оказались на другой планете.
Сначала мы отправимся в знаменитую Пещеру Чудес в Арасене — удивительный подземный мир с озёрами, сталактитами и залами, напоминающими декорации фантастического фильма.
Затем нас ждёт путешествие в район Рио Тинто, где красные воды реки, древние шахты и необычные ландшафты создают ощущение, будто вы оказались на другой планете.
Описание экскурсии
Программа начинается с посещения Пещеры Чудес — одной из самых красивых в Испании. Она удивит вас своими размерами, залами, озёрами и сталактитами.
Затем мы посетим бывшие разработки рудных ископаемых — меди, серебра, золота и железа — на Красной реке. В результате этой деятельности образовалось множество шахт и карьеров причудливых форм, а воды реки окрасились в тёмно-красный цвет и насытились кислотой и тяжелыми металлами. Из-за схожести ландшафтов с марсианской поверхностью она стала местом для различных исследований для будущих космических экспедиций. Экскурсия проходит на паровозике, который в свои времена использовался на разработках.
Организационные детали
- Билет в пещеру — 20 евро, к Красной реке — 15 евро
- Обычно экскурсию провожу я сама, но может произойти, что её будет проводить моя коллега
- Транспорт обычно Citroen SpaceTourer, но может быть и другая машина, включая заказное такси
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Севилье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 17 туристов
Я родом я из Санкт-Петербурга, c 2004 года живу в Севилье. С первого дня своего присутствия здесь я поняла, что это моё. А чем больше знакомилась с Андалусией и Испанией
Входит в следующие категории Севильи
Похожие экскурсии на «Пещера чудес и Красная планета Андалусии»
Индивидуальная
до 17 чел.
Севилья - любовь с первого взгляда
Лабиринты торговых улиц, памятник Сервантесу и «Золотая башня»
Начало: На площади Encarnación
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€195 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Севилья: обзорная экскурсия + дом Пилата
Приглашаю вас оценить главные места исторического центра Севильи и посетить великолепный дом Пилата. Узнайте больше о его истории и архитектуре
Начало: У Золотой башни
Завтра в 14:00
18 июн в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Севильей каждый день
Познакомьтесь с историей Севильи, прогуливаясь по её центру, и откройте для себя Алькасар, Кафедральный собор и другие знаковые места
Начало: Возле Золотой Башни (Torre del Oro)
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
18 июн в 15:15
€40 за человека
Билеты
Входные билеты в Сетас-де-Севилья
Начало: 92В5+882 Севилья, Испания
€16 за билет
от €510 за экскурсию