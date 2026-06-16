Эта экскурсия объединяет два необычных природных чуда Андалусии. Сначала мы отправимся в знаменитую Пещеру Чудес в Арасене — удивительный подземный мир с озёрами, сталактитами и залами, напоминающими декорации фантастического фильма. Затем нас ждёт путешествие в район Рио Тинто, где красные воды реки, древние шахты и необычные ландшафты создают ощущение, будто вы оказались на другой планете.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа начинается с посещения Пещеры Чудес — одной из самых красивых в Испании. Она удивит вас своими размерами, залами, озёрами и сталактитами.

Затем мы посетим бывшие разработки рудных ископаемых — меди, серебра, золота и железа — на Красной реке. В результате этой деятельности образовалось множество шахт и карьеров причудливых форм, а воды реки окрасились в тёмно-красный цвет и насытились кислотой и тяжелыми металлами. Из-за схожести ландшафтов с марсианской поверхностью она стала местом для различных исследований для будущих космических экспедиций. Экскурсия проходит на паровозике, который в свои времена использовался на разработках.

Организационные детали