Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Севилье на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Севильский собор и королевский дворец Алькасар
Пешая
16 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 17 чел.
Индивидуальная экскурсия по Севильскому собору и дворцу Алькасар
Посетите крупнейший готический собор Европы и королевский дворец Алькасар. Узнайте тайны, насладитесь шедеврами и пройдите по следам великих мореплавателей
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
Завтра в 13:00
12 авг в 09:00
195 за всё до 17 чел.
Легенды и призраки Севильи
Пешая
31 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды и призраки Севильи: индивидуальная экскурсия
Хотите узнать, какие секреты хранят узкие улочки Севильи? Погрузитесь в атмосферу средневекового города, где оживают легенды и призраки
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
100 за всё до 8 чел.
«Москва» в Севилье: район Макарена
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
«Москва» в Севилье: район Макарена
Район Макарена в Севилье предлагает уникальное путешествие по узким улицам, дворцам и рынкам. Узнайте, почему его называют «Москва»
Начало: У Базилики де ла Макарена
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
100 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    30 декабря 2023
    «Москва» в Севилье: район Макарена
    Экскурсия отличная! Саша очень интересно рассказывает, находит контакт со взрослыми и детьми. Я попросила ее адаптировать под мою 9 летнюю дочь.
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    Саша сделала это играючи, но и я слушала с большим вниманием. Видно, что экскурсовод влюблена в город и район, о котором рассказывает. Приятный бонус - секретные места для гурманов) Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Севильский собор и королевский дворец Алькасар
  2. Легенды и призраки Севильи
  3. «Москва» в Севилье: район Макарена
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Севилье в августе 2024
Сейчас в Севилье в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 195. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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