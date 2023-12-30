читать дальше Саша сделала это играючи, но и я слушала с большим вниманием. Видно, что экскурсовод влюблена в город и район, о котором рассказывает. Приятный бонус - секретные места для гурманов) Очень рекомендую!

Экскурсия отличная! Саша очень интересно рассказывает, находит контакт со взрослыми и детьми. Я попросила ее адаптировать под мою 9 летнюю дочь.