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М Марина Пеньискола и мистический замок тамплиеров Посещение замка в Пеньисколе вполне можно совместить с пляжным отдыхом, тк пляж и замок находятся рядом, и вкусным обедом на набережной

в владимир Пеньискола и мистический замок тамплиеров Все было хорошо.