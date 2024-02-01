Экскурсии на 1 день в Валенсии

Найдено 5 экскурсий в категории «На весь день» в Валенсии на русском языке, цены от €235. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пеньискола и мистический замок тамплиеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Пеньисколе и замку тамплиеров
Отправляйтесь в Пеньисколу, чтобы увидеть знаменитый замок тамплиеров, насладиться панорамными видами и прогуляться по колоритным улочкам
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
235 за всё до 4 чел.
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город: путешествие по Кастилье-Ла-Манче
Погрузитесь в мир средневековой Испании, увидев «Висячие дома» и впечатляющие скалы Зачарованного города
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
260 за всё до 4 чел.
Из Валенсии в Аликанте на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Валенсии в Аликанте: путешествие на авто с посещением крепости и старого города
Погрузитесь в историю и культуру Аликанте в увлекательной поездке из Валенсии. Вас ждут захватывающие виды и архитектурные шедевры
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
259 за всё до 4 чел.
Вся Валенсия и Пещеры Святого Иосифа
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Валенсия и Пещеры Святого Иосифа: от доисторического прошлого до будущего
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии и Пещер Святого Иосифа: от доисторических наскальных рисунков до архитектурных чудес
Начало: Площадь Мэрии, дом 1 (Plaza de Ayutamiento,1)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
320 за всё до 5 чел.
Валенсия: искусство, карнавал и паэлья
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Погружение в Валенсию: Город искусств, карнавал и аутентичная паэлья
Погрузитесь в атмосферу Валенсии, исследуя её архитектурные шедевры, наслаждаясь аутентичной паэльей и посещая музей карнавальных кукол
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    1 февраля 2024
    «Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город
    Уникальная экскурсия. Город Куэнка-великолепен. Также большое впечатление произвёл и Зачарованный город. Рекомендую всем,кто любит историю,старинную архитектуру и природу. Здесь вы
    читать дальше

    сможете насладиться всем этим в полном объеме. Рассказ Дмитрия в течение дороги и прогулок по городу был крайне увлекателен. Несмотря на продолжительность экскурсии,она прошла легко и непринужденно.

  • R
    Ruslan
    20 ноября 2023
    Из Валенсии в Аликанте на авто
    Невероятно образованный и очень остроумный гид! С ним вам точно не будет скучно, и вы узнаете не только историю, но и также окунетесь в жизнь Испании от первого лица! У меня осталось только одно желание: посетить все экскурсии, которые устраивает Дмитрий!
  • S
    Solomon
    9 июля 2023
    Вся Валенсия и Пещеры Святого Иосифа
    Яна прекрасный гид, она очень внимательна к клиентам и адаптирует ход экскурсии в соответствии с их предпочтениями. Мы провели незабываемый день в Валенсии, и дети до сих пор вспоминают увиденное. Очень рекомендуем Яну!
  • О
    Оксана
    31 июля 2021
    «Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город
    Интересная экскурсия на целый день: городок Куэнки - уникальные виды, архитектура и история, парк камней "Зачарованный город" тоже произвёл впечатление. Довольно длинная дорога, но за рассказами об Испании и разговорами и она проходит отлично
  • E
    Evgeniya
    22 февраля 2020
    «Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город
    Очень понравился этот день с Дмитрием - никогда до этого не слышала про Куэнка, город очень красивый и живописный, пустой
    читать дальше

    в это время года, было здорово в нем побродить. И очень необычный заповедник со скалами. Дмитрий очень приятный человек и компетентный гид, рекомендую!

  • М
    Марина
    16 июня 2019
    Пеньискола и мистический замок тамплиеров
    Посещение замка в Пеньисколе вполне можно совместить с пляжным отдыхом, тк пляж и замок находятся рядом, и вкусным обедом на набережной
  • в
    владимир
    28 апреля 2019
    Пеньискола и мистический замок тамплиеров
    Все было хорошо.
  • Т
    Татьяна
    29 сентября 2018
    Пеньискола и мистический замок тамплиеров
    Путешествие в Пеньисколу произвело на нас неизгладимое впечатление. Чудесный маленький старинный городок с извилистыми чистейшими улицами и светлыми домами. Наш
    читать дальше

    гид Дмитрий очень увлекательно рассказал об истории замка тамплиеров, а сам замок просто поразителен! Надо обязательно попасть внутрь, походить по его мрачным залам, и потом подняться наверх замка и замереть от восхищения от великолепных видов в на море и город! Эту экскурсию обязательно надо посетить, особенно с таким интересным и внимательным гидом, как Дмитрий.

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Валенсии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Пеньискола и мистический замок тамплиеров
  2. «Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город
  3. Из Валенсии в Аликанте на авто
  4. Вся Валенсия и Пещеры Святого Иосифа
  5. Валенсия: искусство, карнавал и паэлья
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2024
Сейчас в Валенсии в категории "На весь день" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 235 до 320. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Валенсию на 1 день, гиды Валенсии подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Валенсию так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке
ХорошоТам