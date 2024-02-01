1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Индивидуальная экскурсия по Пеньисколе и замку тамплиеров
Отправляйтесь в Пеньисколу, чтобы увидеть знаменитый замок тамплиеров, насладиться панорамными видами и прогуляться по колоритным улочкам
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город: путешествие по Кастилье-Ла-Манче
Погрузитесь в мир средневековой Испании, увидев «Висячие дома» и впечатляющие скалы Зачарованного города
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Валенсии в Аликанте: путешествие на авто с посещением крепости и старого города
Погрузитесь в историю и культуру Аликанте в увлекательной поездке из Валенсии. Вас ждут захватывающие виды и архитектурные шедевры
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€259 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Валенсия и Пещеры Святого Иосифа: от доисторического прошлого до будущего
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии и Пещер Святого Иосифа: от доисторических наскальных рисунков до архитектурных чудес
Начало: Площадь Мэрии, дом 1 (Plaza de Ayutamiento,1)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Погружение в Валенсию: Город искусств, карнавал и аутентичная паэлья
Погрузитесь в атмосферу Валенсии, исследуя её архитектурные шедевры, наслаждаясь аутентичной паэльей и посещая музей карнавальных кукол
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €300 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина1 февраля 2024Уникальная экскурсия. Город Куэнка-великолепен. Также большое впечатление произвёл и Зачарованный город. Рекомендую всем,кто любит историю,старинную архитектуру и природу. Здесь вы
- RRuslan20 ноября 2023Невероятно образованный и очень остроумный гид! С ним вам точно не будет скучно, и вы узнаете не только историю, но и также окунетесь в жизнь Испании от первого лица! У меня осталось только одно желание: посетить все экскурсии, которые устраивает Дмитрий!
- SSolomon9 июля 2023Яна прекрасный гид, она очень внимательна к клиентам и адаптирует ход экскурсии в соответствии с их предпочтениями. Мы провели незабываемый день в Валенсии, и дети до сих пор вспоминают увиденное. Очень рекомендуем Яну!
- ООксана31 июля 2021Интересная экскурсия на целый день: городок Куэнки - уникальные виды, архитектура и история, парк камней "Зачарованный город" тоже произвёл впечатление. Довольно длинная дорога, но за рассказами об Испании и разговорами и она проходит отлично
- EEvgeniya22 февраля 2020Очень понравился этот день с Дмитрием - никогда до этого не слышала про Куэнка, город очень красивый и живописный, пустой
- ММарина16 июня 2019Посещение замка в Пеньисколе вполне можно совместить с пляжным отдыхом, тк пляж и замок находятся рядом, и вкусным обедом на набережной
- ввладимир28 апреля 2019Все было хорошо.
- ТТатьяна29 сентября 2018Путешествие в Пеньисколу произвело на нас неизгладимое впечатление. Чудесный маленький старинный городок с извилистыми чистейшими улицами и светлыми домами. Наш
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2024
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