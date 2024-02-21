Понять, как футуризм и средневековая история уживаются друг с другом, находясь в шаговой доступности
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€84
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Описание
Что вас ожидает
Город искусств и наук
Я расскажу, как создавался этот город в городе и какие грандиозные смыслы закладывал в него Калатрава. Мы обязательно посетим Музей науки и Аквариум. Это интересно для любого возраста и подарит воспоминания на всю жизнь.
Паэлья
Валенсия — родина паэльи, поэтому наслаждаться ею нужно именно здесь! Я всегда вожу гостей в нетуристические рестораны, где можно попробовать аутентичную паэлью.
Прогулка по старой Валенсии
После обеда мы пройдём по старой части города, поднимемся на башню кафедрального собора. Я покажу старенькие лавочки с местной керамикой, которой славится испанское Средиземноморье. Расскажу секреты местного менталитета — действительно ли жители Валенсии разговаривают не на испанском, а на valenciano.
Музей карнавальных кукол Las Fallas
Мы посетим место, посвящённое традиционному карнавалу. Он проходит в Валенсии в марте. Праздник схож с Масленицей — великолепных кукол и карнавальные машины сжигают. Но некоторые из них, победители разных лет и любимчики публики, попадают в музей.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида
- Дополнительно оплачиваются: билет в Музей науки — €9/чел., билет в Аквариум — €35/чел., билет в музей Las Fallas — €2/чел. и паэлья — около €40/на 2-3 чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.