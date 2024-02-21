Валенсия уже давно и прочно ассоциируется с Городом искусств и наук — архитектурным комплексом Сантьяго Калатравы. А ещё Валенсия — это средневековое наследие, яркий карнавал и паэлья. Я покажу вам творение Калатравы и расскажу про него подробно. Отведу в ресторан с аутентичной паэльей и в музей карнавальных кукол. Познакомлю со старой частью города и местными лавочками.

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Описание

Что вас ожидает

Город искусств и наук

Я расскажу, как создавался этот город в городе и какие грандиозные смыслы закладывал в него Калатрава. Мы обязательно посетим Музей науки и Аквариум. Это интересно для любого возраста и подарит воспоминания на всю жизнь.

Паэлья

Валенсия — родина паэльи, поэтому наслаждаться ею нужно именно здесь! Я всегда вожу гостей в нетуристические рестораны, где можно попробовать аутентичную паэлью.

Прогулка по старой Валенсии

После обеда мы пройдём по старой части города, поднимемся на башню кафедрального собора. Я покажу старенькие лавочки с местной керамикой, которой славится испанское Средиземноморье. Расскажу секреты местного менталитета — действительно ли жители Валенсии разговаривают не на испанском, а на valenciano.

Музей карнавальных кукол Las Fallas

Мы посетим место, посвящённое традиционному карнавалу. Он проходит в Валенсии в марте. Праздник схож с Масленицей — великолепных кукол и карнавальные машины сжигают. Но некоторые из них, победители разных лет и любимчики публики, попадают в музей.

Организационные детали