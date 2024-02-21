Валенсия: искусство, карнавал и паэлья
Индивидуальная экскурсия в Валенсии

Понять, как футуризм и средневековая история уживаются друг с другом, находясь в шаговой доступности

Валенсия уже давно и прочно ассоциируется с Городом искусств и наук — архитектурным комплексом Сантьяго Калатравы. А ещё Валенсия — это средневековое наследие, яркий карнавал и паэлья. Я покажу вам творение Калатравы и расскажу про него подробно. Отведу в ресторан с аутентичной паэльей и в музей карнавальных кукол. Познакомлю со старой частью города и местными лавочками.
Валенсия: искусство, карнавал и паэлья
Валенсия: искусство, карнавал и паэлья
Валенсия: искусство, карнавал и паэлья
Ближайшие даты:
21
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€84
Дети до 12 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Город искусств и наук

Я расскажу, как создавался этот город в городе и какие грандиозные смыслы закладывал в него Калатрава. Мы обязательно посетим Музей науки и Аквариум. Это интересно для любого возраста и подарит воспоминания на всю жизнь.

Паэлья

Валенсия — родина паэльи, поэтому наслаждаться ею нужно именно здесь! Я всегда вожу гостей в нетуристические рестораны, где можно попробовать аутентичную паэлью.

Прогулка по старой Валенсии

После обеда мы пройдём по старой части города, поднимемся на башню кафедрального собора. Я покажу старенькие лавочки с местной керамикой, которой славится испанское Средиземноморье. Расскажу секреты местного менталитета — действительно ли жители Валенсии разговаривают не на испанском, а на valenciano.

Музей карнавальных кукол Las Fallas

Мы посетим место, посвящённое традиционному карнавалу. Он проходит в Валенсии в марте. Праздник схож с Масленицей — великолепных кукол и карнавальные машины сжигают. Но некоторые из них, победители разных лет и любимчики публики, попадают в музей.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида
  • Дополнительно оплачиваются: билет в Музей науки — €9/чел., билет в Аквариум — €35/чел., билет в музей Las Fallas — €2/чел. и паэлья — около €40/на 2-3 чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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