5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Это путешествие приведёт вас в знаменитое сообщество Кастилья-Ла-Манча, где откроется разительное отличие от Валенсийского сообщества! Вы соприкоснетесь с историей средневековой Испании в городке Куэнка, увидите легендарные «Висячие дома» 14 века, а после встретитесь с безумными творениями природы — скалами невероятных форм в заповеднике Зачарованный город.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Висячие дома» в средневековой Куэнке

Колоритный городок Куэнка притягивает путешественников со всего мира не только сохранившейся средневековой атмосферой и уютными улочками, но и уникальными «Висячими домами» 14 века, которые были построены на краю отвесной скалы. Вы осмотрите все три сохранившихся до наших дней дома, а после прогуляетесь по другим достопримечательностям Куэнки: посетите красивейший готический Кафедральный собор, основанный в 12 веке сразу после изгнания мавров королём Альфонсо VIII, увидите башню Мангана 16 века, служившую городскими часами, рассмотрите живописные церкви Святого Михаила и Святого Николая. И, конечно, побродите по узким улочкам средневекового испанского городка.

Скалы Зачарованного города

Другое загадочное место провинции Кастилья-Ла-Манча — Зачарованный город (La Ciudad Encantada), неземные пейзажи которого не раз служили декорациями к фильмам. Вы окажетесь в сердце заповедника «Гористая местность Куэнки», где, окруженные могучими соснами, возвышаются карстовые известняковые скалы невероятной формы. Здесь вы сделаете фантастические фотографии, а также узнаете, какие факторы помогли сформироваться этому геологическому феномену, поражающему воображение.

Кому подойдет экскурсия

Любителям природных и архитектурных диковинок, а также всем путешественникам, желающим увидеть самые впечатляющие места Кастильи-Ла-Манчи.