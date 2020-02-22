5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

«Висячие дома» в средневековой Куэнке Колоритный городок Куэнка притягивает путешественников со всего мира не только сохранившейся средневековой атмосферой и уютными улочками, но и уникальными «Висячими домами» 14 века, которые были построены на краю отвесной скалы. Вы осмотрите все три сохранившихся до наших дней дома, а после прогуляетесь по другим достопримечательностям Куэнки: посетите красивейший готический Кафедральный собор, основанный в 12 веке сразу после изгнания мавров королём Альфонсо VIII, увидите башню Мангана 16 века, служившую городскими часами, рассмотрите живописные церкви Святого Михаила и Святого Николая. И, конечно, побродите по узким улочкам средневекового испанского городка.
Скалы Зачарованного города Другое загадочное место провинции Кастилья-Ла-Манча — Зачарованный город (La Ciudad Encantada), неземные пейзажи которого не раз служили декорациями к фильмам. Вы окажетесь в сердце заповедника «Гористая местность Куэнки», где, окруженные могучими соснами, возвышаются карстовые известняковые скалы невероятной формы. Здесь вы сделаете фантастические фотографии, а также узнаете, какие факторы помогли сформироваться этому геологическому феномену, поражающему воображение.
Кому подойдет экскурсия
Любителям природных и архитектурных диковинок, а также всем путешественникам, желающим увидеть самые впечатляющие места Кастильи-Ла-Манчи.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Всем привет, меня зовут Дмитрий. Проживаю в городе Валенсия с 2001 года. Высшее гуманитарное образование. Занимаюсь арендой и экскурсиями с 2011 года. Так как я сам влюблён в Испанию, а особенно в Валенсию (и считаю его лучшим городом страны, в котором идеально можно сочетать пляжный отдых с культурным), постараюсь, чтобы мои чувства передались и вам. За время, проведённое в Испании, много узнал о людях и обычаях этой замечательной страны, чем с удовольствием поделюсь с вами.
Очень понравился этот день с Дмитрием - никогда до этого не слышала про Куэнка, город очень красивый и живописный, пустой в это время года, было здорово в нем побродить. И очень необычный заповедник со скалами. Дмитрий очень приятный человек и компетентный гид, рекомендую!
Сергей
2 октября 2019
Прекрасная экскурсия! Дмитрий - отличный экскурсовод! Знание материала и приятное общение придали времени, проведённому в исторической Куэнке и особенно в "Зачарованном городе" незабываемые краски и впечатления, которые сохранятся надолго. Спасибо ещё раз Дмитрию за внимательность и желание сделать людям приятное!
Мария
28 сентября 2019
Огромное спасибо Дмитрию за прекрасно прведенную экскурсию. Всё было очень интересно, Дмитрий очень интересно все рассказал и подробно ответил на все вопросы. Не жалко ни одного потраченного евро!
Ирина
22 марта 2019
Выражаю свою искреннюю благодарность Дмитрию и за экскурсию, и за помощь при подготовке к поездке и во время моего пребывания в Валенсии. Дмитрий показал мне совершенно удивительный город Куэнка и не менее удивительный Зачарованный город. Несмотря на то, что поездка в общей сложности довольно продолжительная, скучно или утомительно не было совсем. Дмитрий интересно рассказывает и об истории Испании, Валенсии, а также он прекрасный собеседованик на любые темы: особенности характера и темперамента испанцев и валенсийцев, еда, музыка, путешествия и многое другое.
С Дмитрием просто очень приятно общаться.
Спасибо, Дмитрий!
Главные достопримечательности, традиции и культура Валенсии на обзорной прогулке
В Валенсию невозможно не влюбиться! В этом вы убедитесь на нашей прогулке по историческому центру города, где сосредоточены его самые яркие достопримечательности. Мы увидим чашу Святого Грааля, признанного Ватиканом, поговорим о местной кухне, познакомимся с историческим наследием города и по-настоящему прочувствуем атмосферу Валенсии.
Посетить пиратский музей, попробовать настоящую паэлью и прокатиться на лодке по живописному озеру
Мы отправимся в курортный город Кульера, который по праву читается жемчужиной валенсийского побережья. Вас ждут лучшие пляжи, потрясающий вид на морской залив и единственный в Испании пиратский музей. А в колоритной деревушке Эль Пальмар вы попробуете настоящую валенсийскую паэлью на дровах, рецепт которой придумали именно здесь!
Проплыть по самой длинной подземной реке в Европе и познакомиться с дивной природой Валенсии
Предлагаю вам отправиться к пещерам Святого Иосифа, которые расположились в природном заповеднике живописной провинции Кастельон. Вам предстоит проплыть по самой длинной подземной реке в Европе, рассматривая загадочные сталактиты и наскальные рисунки древних поселенцев. Это путешествие откроет для вас новые природные красоты прекрасной Валенсии: цветущие апельсиновые поля, горные вершины и фантастические пещерные пейзажи.
Посетить винодельческую провинцию Валенсии, продегустировать местные вина и колбасы
Всех ценителей испанского вина я приглашаю в гастрономическое путешествие по винодельческой провинции Рекена. Этот уголок Валенсии славится качеством вина и кавы, а также вкуснейшими колбасными изделиями. Хотите прогуляться по улочкам средневекового города, спуститься в пещеры, которые раньше служили винными погребами, попробовать колбасу с шампанским или апельсинами, продегустировать лучшие вина Валенсии? Тогда отправляемся в путь!