5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Проникнуться духом романов Сервантеса и фантастическими пейзажами Кастильи-Ла-Манчи

Dmitri
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Dmitri – ваш гид
Это путешествие приведёт вас в знаменитое сообщество Кастилья-Ла-Манча, где откроется разительное отличие от Валенсийского сообщества! Вы соприкоснетесь с историей средневековой Испании в городке Куэнка, увидите легендарные «Висячие дома» 14 века, а после встретитесь с безумными творениями природы — скалами невероятных форм в заповеднике Зачарованный город.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город

Что вас ожидает

«Висячие дома» в средневековой Куэнке
Колоритный городок Куэнка притягивает путешественников со всего мира не только сохранившейся средневековой атмосферой и уютными улочками, но и уникальными «Висячими домами» 14 века, которые были построены на краю отвесной скалы. Вы осмотрите все три сохранившихся до наших дней дома, а после прогуляетесь по другим достопримечательностям Куэнки: посетите красивейший готический Кафедральный собор, основанный в 12 веке сразу после изгнания мавров королём Альфонсо VIII, увидите башню Мангана 16 века, служившую городскими часами, рассмотрите живописные церкви Святого Михаила и Святого Николая. И, конечно, побродите по узким улочкам средневекового испанского городка.

Скалы Зачарованного города
Другое загадочное место провинции Кастилья-Ла-Манча — Зачарованный город (La Ciudad Encantada), неземные пейзажи которого не раз служили декорациями к фильмам. Вы окажетесь в сердце заповедника «Гористая местность Куэнки», где, окруженные могучими соснами, возвышаются карстовые известняковые скалы невероятной формы. Здесь вы сделаете фантастические фотографии, а также узнаете, какие факторы помогли сформироваться этому геологическому феномену, поражающему воображение.

Кому подойдет экскурсия

Любителям природных и архитектурных диковинок, а также всем путешественникам, желающим увидеть самые впечатляющие места Кастильи-Ла-Манчи.

«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dmitri
Dmitri
Всем привет, меня зовут Дмитрий. Проживаю в городе Валенсия с 2001 года. Высшее гуманитарное образование. Занимаюсь арендой и экскурсиями с 2011 года. Так как я сам влюблён в Испанию, а особенно в Валенсию (и считаю его лучшим городом страны, в котором идеально можно сочетать пляжный отдых с культурным), постараюсь, чтобы мои чувства передались и вам. За время, проведённое в Испании, много узнал о людях и обычаях этой замечательной страны, чем с удовольствием поделюсь с вами.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Evgeniya
22 февраля 2020
Очень понравился этот день с Дмитрием - никогда до этого не слышала про Куэнка, город очень красивый и живописный, пустой в это время года, было здорово в нем побродить. И очень необычный заповедник со скалами. Дмитрий очень приятный человек и компетентный гид, рекомендую!
2 октября 2019
Прекрасная экскурсия! Дмитрий - отличный экскурсовод! Знание материала и приятное общение придали времени, проведённому в исторической Куэнке и особенно в "Зачарованном городе" незабываемые краски и впечатления, которые сохранятся надолго. Спасибо ещё раз Дмитрию за внимательность и желание сделать людям приятное!
28 сентября 2019
Огромное спасибо Дмитрию за прекрасно прведенную экскурсию. Всё было очень интересно, Дмитрий очень интересно все рассказал и подробно ответил на все вопросы. Не жалко ни одного потраченного евро!
22 марта 2019
Выражаю свою искреннюю благодарность Дмитрию и за экскурсию, и за помощь при подготовке к поездке и во время моего пребывания в Валенсии. Дмитрий показал мне совершенно удивительный город Куэнка и не менее удивительный Зачарованный город. Несмотря на то, что поездка в общей сложности довольно продолжительная, скучно или утомительно не было совсем. Дмитрий интересно рассказывает и об истории Испании, Валенсии, а также он прекрасный собеседованик на любые темы: особенности характера и темперамента испанцев и валенсийцев, еда, музыка, путешествия и многое другое.
С Дмитрием просто очень приятно общаться.
Спасибо, Дмитрий!
1 апреля 2018
Хорошо !

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