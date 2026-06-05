5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Проникнуться духом средневековой Куэнки и фантастическими пейзажами Кастильи-Ла-Манчи
Это путешествие приведёт вас в знаменитое сообщество Кастилья-Ла-Манча, где откроется разительное отличие от Валенсийского сообщества! Вы соприкоснетесь с историей средневековой Испании в городке Куэнка, увидите легендарные «Висячие дома» 14 века, а после встретитесь с безумными творениями природы — скалами невероятных форм в заповеднике Зачарованный город.
Колоритный городок Куэнка притягивает путешественников со всего мира не только сохранившейся средневековой атмосферой и уютными улочками, но и уникальными «Висячими домами» 14 века, которые были построены на краю отвесной скалы. Вы осмотрите все три сохранившихся до наших дней дома, а после прогуляетесь по другим достопримечательностям Куэнки: посетите красивейший готический Кафедральный собор, основанный в 12 веке сразу после изгнания мавров королём Альфонсо VIII, увидите башню Мангана 16 века, служившую городскими часами, рассмотрите живописные церкви Святого Михаила и Святого Николая. И, конечно, побродите по узким улочкам средневекового испанского городка.
Скалы Зачарованного города
Другое загадочное место провинции Кастилья-Ла-Манча — Зачарованный город (La Ciudad Encantada), неземные пейзажи которого не раз служили декорациями к фильмам. Вы окажетесь в сердце заповедника «Гористая местность Куэнки», где, окруженные могучими соснами, возвышаются карстовые известняковые скалы невероятной формы. Здесь вы сделаете фантастические фотографии, а также узнаете, какие факторы помогли сформироваться этому геологическому феномену, поражающему воображение.
Кому подойдет экскурсия
Любителям природных и архитектурных диковинок, а также всем путешественникам, желающим увидеть самые впечатляющие места Кастильи-Ла-Манчи.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3294 туристов
Всем привет, меня зовут Дмитрий. Проживаю в городе Валенсия с 2001 года. Высшее гуманитарное образование. Занимаюсь арендой и экскурсиями с 2011 года. Так как я сам влюблён в Испанию, а читать дальшеуменьшить
особенно в Валенсию (и считаю его лучшим городом страны, в котором идеально можно сочетать пляжный отдых с культурным), постараюсь, чтобы мои чувства передались и вам. За время, проведённое в Испании, много узнал о людях и обычаях этой замечательной страны, чем с удовольствием поделюсь с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Екатерина
Отличная экскурсия, лучший гид! Дмитрий невероятно увлекательный расказчик, внимательный сопровождающий и очень интересный человек. Наша женская компания была просто очарована) ни один вопрос не остался без ответа, а вопросов было читать дальшеуменьшить
много! Куэнка-очень красивое место, а "зачарованный город" - уникальный природный заповедник, посетить который самостоятельно было бы очень непросто. Спасибо вам, Дмитрий, за наш чудесный день и за ценные советы о том, как лучше прочувствовать дух Валенсии. Благодаря вашим советам, следующие два дня в Валенсии, до нашего отъезда, тоже стали интереснее!!! И уже хотим вернуться) Катя, Настя, Даша и Света
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М
Марина
Красота невероятная!
+1
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Екатерина
Моя семья с двумя подростками совершенно замечательно съездила с Дмитрием в Куэнку и парк с камнями. Длинная дорога стоила того: мы познакомились со старой частью красивого городка Куэнка, заглянули в читать дальшеуменьшить
один из висящих над пропастью домов - там оказалась выставка современного искусства с бесплатным входом. Было любопытно посмотреть, как такой старинный дом выглядит изнутри, хотя он и отреставрирован, все равно можно составить некоторое представление о внутренних помещениях и посмотреть, как смотрится пропасть из окон такого дома. Нам очень понравилось. Также совершенно потрясающий собор внутри; маленькие узкие улочки; кривые домики; низкие проходы. Все исключительно очаровательно. И ресторан, который нам порекомендовал Дмитрий для обеда, также нам очень понравился, тк мы попробовали небанальные и вкусные блюда. Вторая часть поездки - прогулка по парку/заповеднику с камнями тоже нас очень впечатлила. 3 км маршрут наедине с природой и монументальными камнями, причудливо отточенными ветром, запомнятся нам надолго. Места там исключительно фотогеничные, расчищайте память на телефонах. Ну и дополнением к этим местам были дикие животные, которых мы встречали: олени, дикая коза с детенышем, грифы, всевозможные разные ящерицы и с десяток-полтора разных видов бабочек. Кто разбирается - сплошное счастье наблюдений. Очень рекомендуем! Дмитрий - приятный собеседник и воспринимается как хороший друг, который составил вам компанию в вашем путешествии и еще рассказал много интересных фактов о стране и месте.
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И
Ирина
Выражаю свою искреннюю благодарность Дмитрию и за экскурсию, и за помощь при подготовке к поездке и во время моего пребывания в Валенсии. Дмитрий показал мне совершенно удивительный город Куэнка и читать дальшеуменьшить
не менее удивительный Зачарованный город. Несмотря на то, что поездка в общей сложности довольно продолжительная, скучно или утомительно не было совсем. Дмитрий интересно рассказывает и об истории Испании, Валенсии, а также он прекрасный собеседованик на любые темы: особенности характера и темперамента испанцев и валенсийцев, еда, музыка, путешествия и многое другое. С Дмитрием просто очень приятно общаться. Спасибо, Дмитрий!
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М
Марина
Уникальная экскурсия. Город Куэнка-великолепен. Также большое впечатление произвёл и Зачарованный город. Рекомендую всем,кто любит историю,старинную архитектуру и природу. Здесь вы сможете насладиться всем этим в полном объеме. Рассказ Дмитрия в течение дороги и прогулок по городу был крайне увлекателен. Несмотря на продолжительность экскурсии,она прошла легко и непринужденно.
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И
Ирина
Экскурсия необычная, но потраченное время на дорогу того стоит. Сам городок Куэнки сохранил средневековый дух, особенно рекомендую зайти в собор в солнечный день, вы сможете увидеть невероятные витражи. Дмитрий очень приятный собеседник, так что время в пути пройдет незаметно, но рекомендую взять средство от укачивания, так как часть дороги идет по серпантину.
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