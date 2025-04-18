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Из Валенсии - в пещеру Святого Иосифа и замок Сагунто

Приглашаем на уникальное путешествие по историческим и природным жемчужинам Валенсии. Откройте для себя древние руины и загадочные пещеры
Представьте себе мир, где история и природа переплетаются в едином танце.

Эта экскурсия из Валенсии в пещеру Святого Иосифа и замок Сагунто предлагает именно такое путешествие.

Перед вами откроется великолепие Сьерра-де-Эспадан, где
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скрыта одна из самых впечатляющих пещер мира.

Вас ждет увлекательная прогулка на лодке по подземной реке, во время которой вы сможете полюбоваться сталактитами, сталагмитами и даже наскальными рисунками, хранящими истории древних цивилизаций.

Затем путь приведет вас в Сагунто, где вы исследуете замок, связанный с легендарным Ганнибалом, и окунетесь в историю, оживающую среди древних руин.

И, конечно, не обойдется без кулинарного удовольствия - вас ожидает дегустация местного вина в уютном кафе.

Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с уникальным наследием и природой Валенсии, оставив в сердце незабываемые впечатления

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚤 Прогулка на лодке по подземной реке
  • 🏰 Исследование древнего замка Сагунто
  • 🎨 Наскальные рисунки древних людей
  • 🍷 Дегустация местного вина
  • 🌄 Прекрасные виды с высоты 800 метров
Из Валенсии - в пещеру Святого Иосифа и замок Сагунто
Из Валенсии - в пещеру Святого Иосифа и замок Сагунто
Из Валенсии - в пещеру Святого Иосифа и замок Сагунто

Что можно увидеть

  • Пещеры Сан Хосе
  • Замок Сагунто
  • Римский амфитеатр
  • Зал летучих мышей
  • Озеро Дианы
  • Аллея влюблённых

Описание экскурсии

Пещеры Сан Хосе, или Святого Иосифа

Находятся они в 45 км от Валенсии. По дороге вы проедете вдоль апельсиновых рощ и полюбуетесь местным колоритом. А прибыв на место, окажетесь перед удивительным памятником, открытым лишь в начале прошлого столетия. Только представьте, что чувствовали исследователи, обнаружив рисунки древних людей, хранившиеся здесь тысячелетиями!

В пещерах протекает подземная река, происхождение которой до сих пор неизвестно. Мы прокатимся по ней на лодке, увидим сталактиты и сталагмиты, Зал летучих мышей, озеро Дианы и Аллею влюблённых. И часть пути пройдём пешком, чтобы рассмотреть поближе пещерные образования и увидеть первые шаги человечества в живописи.

Древний Сагунто

Затем мы отправимся в город Сагунто, где находится национальный памятник — замок, построенный ещё римлянами и связанный с именем Ганнибала. Замок расположен на высоте 800 метров над уровнем моря, отсюда вам откроются прекрасные виды на город и римский амфитеатр. А я поделюсь историей и легендами места, где сохранились свидетели веков — иберийские и римские руины.

В завершение я предложу зайти в колоритный ресторанчик на бокал местного вина. Желающие смогут и пообедать.

Организационные детали

  • Транспортные расходы и билет в замок включены в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачивается прогулка на лодке — 14 евро с человека, бокал вина в ресторане — 5 евро с человека, обед — по чеку
  • В целях безопасности прогулки по пещерам осуществляются только по строго определённому маршруту и только в начальной части пещер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2360 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я лицензированный гид по прекрасной Валенсии! Обожаю свою работу и делаю всё, чтобы мои путешественники влюбились в этот замечательный город и получили самые тёплые впечатления
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о Принцессе Валенсии. У меня 2 высших образования, и уже 15 лет я живу в Испании. Постоянно учусь и самосовершенствуюсь, разрабатываю новые экскурсии и маршруты. Горжусь многочисленными прекрасными отзывами о своей работе и считаю это высшим достижением моих профессиональных качеств. Я вас жду, приезжайте и вы сами в этом убедитесь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Елена
Большое спасибо Татьяне за чудесно проведенный день! Несмотря а то, что замок был закрыт по непонятным причинам в день нашего посещения, его размеры и масштабы просто потрясают. Размеры пещеры и
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ее красоты, не менее замка впечатлили всю нашу разновозрастную команду. День мы закончили прекрасным обедом с прекрасным испанским вином в ресторане, расположенном непосредственно перед входом в пещеру и являющимся частью горы. Однозначно рекомендую эту экскурсию именно в сопровождении Татьяны!

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