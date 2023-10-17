Проехать вдоль апельсиновых рощ, рассмотреть наскальные рисунки и обнаружить античные руины
Вы проплывёте на кораблике по подземной реке, рассмотрите сталагмиты, сталактиты и наскальные рисунки. В городке Сагунто исследуем памятник, связанный с самим Ганнибалом. А после выпьем по бокальчику вина в уютном местном кафе.
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Описание
Что вас ожидает
Пещеры Сан Хосе, или Святого Иосифа
Находятся они в 45 км от Валенсии. По дороге вы проедете вдоль апельсиновых рощ и полюбуетесь местным колоритом. А прибыв на место, окажетесь перед удивительным памятником, открытым лишь в начале прошлого столетия. Только представьте, что чувствовали исследователи, обнаружив рисунки древних людей, хранившиеся здесь тысячелетиями!
В пещерах протекает подземная река, происхождение которой до сих пор неизвестно. Мы прокатимся по ней на лодке, увидим сталактиты и сталагмиты, Зал летучих мышей, озеро Дианы и Аллею влюблённых. И часть пути пройдём пешком, чтобы рассмотреть поближе пещерные образования и увидеть первые шаги человечества в живописи.
Древний Сагунто
Затем мы отправимся в город Сагунто, где находится национальный памятник — замок, построенный ещё римлянами и связанный с именем Ганнибала. Замок расположен на высоте 800 метров над уровнем моря, отсюда вам откроются прекрасные виды на город и римский амфитеатр. А я поделюсь историей и легендами места, где сохранились свидетели веков — иберийские и римские руины.
В завершение я предложу зайти в колоритный ресторанчик на бокал местного вина. Желающие смогут и пообедать.
Организационные детали
- Транспортные расходы и билет в замок включены в стоимость экскурсии
- Дополнительно оплачивается прогулка на лодке — 14 евро с человека, бокал вина в ресторане — 5 евро с человека, обед — по чеку
- В целях безопасности прогулки по пещерам осуществляются только по строго определённому маршруту и только в начальной части пещер
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.