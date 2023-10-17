В поездке вы прикоснётесь к завораживающей природе и истории древней Валенсии. В заповеднике Сьерра-де-Эспадан перед вами предстанет одна из самых красивых пещер в мире. Вы проплывёте на кораблике по подземной реке, рассмотрите сталагмиты, сталактиты и наскальные рисунки. В городке Сагунто исследуем памятник, связанный с самим Ганнибалом. А после выпьем по бокальчику вина в уютном местном кафе.

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Описание

Что вас ожидает

Пещеры Сан Хосе, или Святого Иосифа

Находятся они в 45 км от Валенсии. По дороге вы проедете вдоль апельсиновых рощ и полюбуетесь местным колоритом. А прибыв на место, окажетесь перед удивительным памятником, открытым лишь в начале прошлого столетия. Только представьте, что чувствовали исследователи, обнаружив рисунки древних людей, хранившиеся здесь тысячелетиями!

В пещерах протекает подземная река, происхождение которой до сих пор неизвестно. Мы прокатимся по ней на лодке, увидим сталактиты и сталагмиты, Зал летучих мышей, озеро Дианы и Аллею влюблённых. И часть пути пройдём пешком, чтобы рассмотреть поближе пещерные образования и увидеть первые шаги человечества в живописи.

Древний Сагунто

Затем мы отправимся в город Сагунто, где находится национальный памятник — замок, построенный ещё римлянами и связанный с именем Ганнибала. Замок расположен на высоте 800 метров над уровнем моря, отсюда вам откроются прекрасные виды на город и римский амфитеатр. А я поделюсь историей и легендами места, где сохранились свидетели веков — иберийские и римские руины.

В завершение я предложу зайти в колоритный ресторанчик на бокал местного вина. Желающие смогут и пообедать.

Организационные детали