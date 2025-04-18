Представьте себе мир, где история и природа переплетаются в едином танце.Эта экскурсия из Валенсии в пещеру Святого Иосифа и замок Сагунто предлагает именно такое путешествие.Перед вами откроется великолепие Сьерра-де-Эспадан, где

скрыта одна из самых впечатляющих пещер мира. Вас ждет увлекательная прогулка на лодке по подземной реке, во время которой вы сможете полюбоваться сталактитами, сталагмитами и даже наскальными рисунками, хранящими истории древних цивилизаций. Затем путь приведет вас в Сагунто, где вы исследуете замок, связанный с легендарным Ганнибалом, и окунетесь в историю, оживающую среди древних руин. И, конечно, не обойдется без кулинарного удовольствия - вас ожидает дегустация местного вина в уютном кафе. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с уникальным наследием и природой Валенсии, оставив в сердце незабываемые впечатления

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пещеры Сан Хосе, или Святого Иосифа

Находятся они в 45 км от Валенсии. По дороге вы проедете вдоль апельсиновых рощ и полюбуетесь местным колоритом. А прибыв на место, окажетесь перед удивительным памятником, открытым лишь в начале прошлого столетия. Только представьте, что чувствовали исследователи, обнаружив рисунки древних людей, хранившиеся здесь тысячелетиями!

В пещерах протекает подземная река, происхождение которой до сих пор неизвестно. Мы прокатимся по ней на лодке, увидим сталактиты и сталагмиты, Зал летучих мышей, озеро Дианы и Аллею влюблённых. И часть пути пройдём пешком, чтобы рассмотреть поближе пещерные образования и увидеть первые шаги человечества в живописи.

Древний Сагунто

Затем мы отправимся в город Сагунто, где находится национальный памятник — замок, построенный ещё римлянами и связанный с именем Ганнибала. Замок расположен на высоте 800 метров над уровнем моря, отсюда вам откроются прекрасные виды на город и римский амфитеатр. А я поделюсь историей и легендами места, где сохранились свидетели веков — иберийские и римские руины.

В завершение я предложу зайти в колоритный ресторанчик на бокал местного вина. Желающие смогут и пообедать.

Организационные детали