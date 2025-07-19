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класса, по дороге Елена рассказывает много интересного не только про историю края, но и про современный быт и образ жизни валенсийцев. Не один вопрос не остался без ответа! Пещеры завораживают!!! Рекомендую однозначно! На обратном пути Елена показывает интересные места и рассказывает много интересных фактов. Огромное спасибо! Будем рекомендовать своим друзьям и знакомым!