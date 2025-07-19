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Экскурсии по подземельям и пещерам Валенсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Подземные» в Валенсии на русском языке, цены от €220. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Подземная река в пещерах Святого Иосифа
На машине
3.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Подземная река в пещерах Святого Иосифа
Отправьтесь в увлекательное путешествие по подземной реке в пещерах Святого Иосифа. Вас ждут сталактиты, наскальные рисунки и живописные виды Валенсии
Начало: В холле вашего отеля в Валенсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке
На лодке
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке
Начало: В холле отеля или в удобном вам месте в городе
Расписание: Пон-воск. в любое время дня
€220 за всё до 6 чел.
Подземная река и Валенсия - за 1 день
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Подземная река и Валенсия - за 1 день
От пещер Святого Иосифа до Города наук и искусств
Начало: У входа в ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ш
Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке
Все прекрасно, только билеты берите за ранее.
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Сергей
Подземная река в пещерах Святого Иосифа
Огромное спасибо Елене за экскурсию! Всё было организовано очень отлично! Нас забрали с места нашего пребывания на комфортабельном автомобиле премиум
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класса, по дороге Елена рассказывает много интересного не только про историю края, но и про современный быт и образ жизни валенсийцев. Не один вопрос не остался без ответа! Пещеры завораживают!!! Рекомендую однозначно! На обратном пути Елена показывает интересные места и рассказывает много интересных фактов. Огромное спасибо! Будем рекомендовать своим друзьям и знакомым!

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Marina
Подземная река в пещерах Святого Иосифа
Хорошая экскурсия по пещерам, подводной реке. Красивый национальный парк. Недалеко от Валенсии. Понравилась экскурсия. Рекомендуем экскурсовода Елену, как хорошего специалиста в своей области.
Хорошая экскурсия по пещерам, подводной реке. Красивый национальный парк. Недалеко от Валенсии. Понравилась экскурсия. Рекомендуем экскурсовода
Хорошая экскурсия по пещерам, подводной реке. Красивый национальный парк. Недалеко от Валенсии. Понравилась экскурсия. Рекомендуем экскурсовода
Хорошая экскурсия по пещерам, подводной реке. Красивый национальный парк. Недалеко от Валенсии. Понравилась экскурсия. Рекомендуем экскурсовода
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O
Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке
Очень красивое место. Комфортно добираться с гидом на машине. Внутри мальчики на лодках работают суперпрофессионально.
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Ю
Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке
Большое спасибо гиду Елене за прекрасную экскурсию! уникальное место, такое можно увидеть далеко не везде! очень хорошая организация, внимательное и ответственное отношение со стороны гида. Всем рекомендую!
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Ю
Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке
Большое спасибо гиду Елене за прекрасную экскурсию! уникальное место, такое можно увидеть далеко не везде! очень хорошая организация, внимательное и ответственное отношение со стороны гида. Всем рекомендую!
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В
Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке
Прекрасная экскурсия. Очень понравилась прогулка по пещере на лодке и "музыкальный сюрприз".
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Е
Подземная река в пещерах Святого Иосифа
Спасибо Елене за интересную экскурсию, за готовность корректировать программу в зависимости от пожеланий и обстоятельств. Все - и дети и взрослые остались под приятным впечатлением от увиденного и услышанного.
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Анна
Подземная река в пещерах Святого Иосифа
Нам экскурсия очень понравилось, Елена прекрасный экскурсавод. Было очень позновательно и увлекательно как для детей, так и для взрослых. Спасибо!
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Evgeniya
Подземная река в пещерах Святого Иосифа
Очень приятная поездка в интересное место с доброжелательным гидом, дети довольны, Елене спасибо
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Всего 21 отзыв в Валенсии в категории "Подземные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Подземные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Валенсии
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Подземная река в пещерах Святого Иосифа;
  2. Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке;
  3. Подземная река и Валенсия - за 1 день.
Какие места ещё посмотреть в Валенсии
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Город искусств и наук;
  2. Старый город.
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2026
Сейчас в Валенсии в категории "Подземные" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 280. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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