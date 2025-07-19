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Индивидуальная
до 4 чел.
Подземная река в пещерах Святого Иосифа
Отправьтесь в увлекательное путешествие по подземной реке в пещерах Святого Иосифа. Вас ждут сталактиты, наскальные рисунки и живописные виды Валенсии
Начало: В холле вашего отеля в Валенсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке
Начало: В холле отеля или в удобном вам месте в городе
Расписание: Пон-воск. в любое время дня
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Подземная река и Валенсия - за 1 день
От пещер Святого Иосифа до Города наук и искусств
Начало: У входа в ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ш
Все прекрасно, только билеты берите за ранее.
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Огромное спасибо Елене за экскурсию! Всё было организовано очень отлично! Нас забрали с места нашего пребывания на комфортабельном автомобиле премиум
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Хорошая экскурсия по пещерам, подводной реке. Красивый национальный парк. Недалеко от Валенсии. Понравилась экскурсия. Рекомендуем экскурсовода Елену, как хорошего специалиста в своей области.
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O
Очень красивое место. Комфортно добираться с гидом на машине. Внутри мальчики на лодках работают суперпрофессионально.
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Ю
Большое спасибо гиду Елене за прекрасную экскурсию! уникальное место, такое можно увидеть далеко не везде! очень хорошая организация, внимательное и ответственное отношение со стороны гида. Всем рекомендую!
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Ю
Большое спасибо гиду Елене за прекрасную экскурсию! уникальное место, такое можно увидеть далеко не везде! очень хорошая организация, внимательное и ответственное отношение со стороны гида. Всем рекомендую!
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В
Прекрасная экскурсия. Очень понравилась прогулка по пещере на лодке и "музыкальный сюрприз".
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Е
Спасибо Елене за интересную экскурсию, за готовность корректировать программу в зависимости от пожеланий и обстоятельств. Все - и дети и взрослые остались под приятным впечатлением от увиденного и услышанного.
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Нам экскурсия очень понравилось, Елена прекрасный экскурсавод. Было очень позновательно и увлекательно как для детей, так и для взрослых. Спасибо!
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Очень приятная поездка в интересное место с доброжелательным гидом, дети довольны, Елене спасибо
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Всего 21 отзыв в Валенсии в категории "Подземные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Подземные»
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Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2026
Сейчас в Валенсии в категории "Подземные" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 280. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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