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Экскурсии по воде в Валенсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Валенсии на русском языке, цены от €220. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке
3 часа
4 отзыва
Водная прогулка
Подземное путешествие по реке и пещерам Святого Иосифа в Валенсии
Погрузитесь в удивительный мир подземных озер, сталактитов и сталагмитов на экскурсии по пещерам Святого Иосифа
Начало: В холле отеля или в удобном вам месте в городе
Расписание: Пон-воск. в любое время дня
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Река, каяки и хвойный бриз
Прогулки на каяках
10 часов
Водная прогулка
Река, каяки и хвойный бриз
Начало: Валенсия, C/ de Sant Vicent Màrtir, 165
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 6 чел.
Настоящая паэлья, музей шоколада и прогулка по озеру
5 часов
Водная прогулка
Паэлья, шоколад и озеро Альбуфера
Насладитесь индивидуальной водной прогулкой в Валенсии с гастрономическим уклоном. Попробуйте настоящую паэлью, посетите музей шоколада и озеро Альбуфера
Начало: Любое место Валенсии
Расписание: По воскресеньям не работает музей шоколада
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
€220 за всё до 4 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Валенсии
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке
  2. Река, каяки и хвойный бриз
  3. Настоящая паэлья, музей шоколада и прогулка по озеру
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июле 2025
Сейчас в Валенсии в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 350. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Водные экскурсии в Валенсии на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025