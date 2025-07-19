Водная прогулка
Подземное путешествие по реке и пещерам Святого Иосифа в Валенсии
Погрузитесь в удивительный мир подземных озер, сталактитов и сталагмитов на экскурсии по пещерам Святого Иосифа
Начало: В холле отеля или в удобном вам месте в городе
Расписание: Пон-воск. в любое время дня
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Река, каяки и хвойный бриз
Начало: Валенсия, C/ de Sant Vicent Màrtir, 165
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Паэлья, шоколад и озеро Альбуфера
Насладитесь индивидуальной водной прогулкой в Валенсии с гастрономическим уклоном. Попробуйте настоящую паэлью, посетите музей шоколада и озеро Альбуфера
Начало: Любое место Валенсии
Расписание: По воскресеньям не работает музей шоколада
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
€220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ШШукхрат19 июля 2025Все прекрасно, только билеты берите за ранее.
- OOksana25 октября 2024Очень красивое место. Комфортно добираться с гидом на машине. Внутри мальчики на лодках работают суперпрофессионально.
- ЮЮЛИЯ21 сентября 2024Большое спасибо гиду Елене за прекрасную экскурсию! уникальное место, такое можно увидеть далеко не везде! очень хорошая организация, внимательное и ответственное отношение со стороны гида. Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июле 2025
Сейчас в Валенсии в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 350. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Водные экскурсии в Валенсии на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025