Все прекрасно, только билеты берите за ранее.

Очень красивое место. Комфортно добираться с гидом на машине. Внутри мальчики на лодках работают суперпрофессионально.

Ю ЮЛИЯ

Большое спасибо гиду Елене за прекрасную экскурсию! уникальное место, такое можно увидеть далеко не везде! очень хорошая организация, внимательное и ответственное отношение со стороны гида. Всем рекомендую!