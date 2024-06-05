Этот чат-бот поможет познакомиться с Валенсией и найти ответы на личные вопросы. Выберите темп прогулки и концентрируйтесь на том, что вам интересно
Этот чат-бот - интересный путь знакомства с Валенсией и возможность найти ответы на личные вопросы.
Приглашаем вас открыть историю города и по-настоящему ощутить себя через музыку, взаимодействие с игрой и ведение читать дальше
дневника.
Вы сами выберете темп прогулки и то, на чём будете больше концентрироваться - на самой Валенсии или на себе в ней.
Чат-бот в игровом формате предложит вам 22 карты Таро из авторской колоды, с каждой картой символически связана своя достопримечательность Валенсии. Каждая локация сопровождается информационными карточками и аудиотреком для создания настроения.
Вместе с этим вы можете вести диалог с ботом, решать психологические задания и вести дневник своего магического путешествия! В экскурсию глубоко интегрирована психологическая игра.
Она предполагает два сценария прохождения: сугубо экскурсионный и психологический, с вопросами и заданиями. При желании можно задействовать только первый сценарий - либо сразу оба
5
2 отзыва
6 причин купить эту экскурсию
🃏 Уникальная трансформационная игра
🎧 Аудиосопровождение для создания настроения
📜 Исторические факты и легенды
🗺️ Самостоятельный выбор маршрута
📝 Возможность ведения личного дневника
🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей
Что можно увидеть
Рынки Валенсии
Район Эль-Кармен
Арена для корриды
Музеи изящных искусств
Площадь Аюнтаменто
Площадь Вирхен
Площадь Редонда
Площадь Патриарха
Кафедральный собор
Морские ворота
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 17:00
Описание экскурсии
Формат экскурсии-игры
Чат-бот в игровом формате предложит вам 22 карты Таро из авторской колоды, с каждой картой символически связана своя достопримечательность Валенсии. Каждая локация сопровождается информационными карточками и аудиотреком для создания настроения.
Вместе с этим вы можете вести диалог с ботом, решать психологические задания и вести дневник своего магического путешествия! В экскурсию глубоко интегрирована психологическая игра. Она предполагает два сценария прохождения: сугубо экскурсионный и психологический, с вопросами и заданиями. При желании можно задействовать только первый сценарий — либо сразу оба!
Что вас ожидает
Главные места Валенсии. Вы увидите город разным: праздничным и богемным, азартным и мечтательным! Игра приведёт вас на рынки Валенсии и в район Эль-Кармен, к арене для корриды и музеям изящных искусств, на главные площади (Аюнтаменто, Вирхен, Редонда, Патриарха) и к архитектурным доминантам — от Кафедрального собора до Морских ворот.
Прошлое и настоящее города. Информация, доступная в чат-боте, ответит на все ключевые вопросы об истории города, о быте обычных валенсийцев в наши дни. Например, вы узнаете:
зачем король Испании Альфонсо XIII ударял серебряной киркой по стене дома на рыночной площади
кем является для валенсийцев «маленькая горбунья»
по каким правилам проходит коррида
почему не продаются квартиры на площади Редонда, а здание музея керамики носит название «Две воды»
какое влияние оказали торговля шелком и наводнения на современный облик Валенсии — и еще десятки занимательных фактов!
Организационные детали
При бронировании экскурсии вам на почту сразу придёт билет с промокодом для прохождения бота и ссылкой на него
Игра предполагает случайный порядок выдачи локаций Валенсии с активными геометками и возможностью построить самостоятельный маршрут до каждой к каждой. Почти все локации расположены в Старом городе (+ еще несколько находятся на удалении в 1,5 км от него)
Игру можно пройти за 2,5 часа и даже быстрее. Однако мы советуем вам пройти маршрут за пару дней для максимально вдумчивого знакомства с городом.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Валенсии
Наша команда создала авторский продукт — трансформационную игру для путешественников Valencia City Tarot. Игра в формате чат-бота объединяет в себе классический экскурсионный формат, психологию и — в качестве иллюстративного материала — авторскую колоду Таро.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
5 июня 2024
Отличный способ познакомиться с городом за короткое время, больше подойдет для индивидуальных путешественников) запоминается больше фактов, чем обычно в экскурсиях такого формата (аудио, чат-боты), так как всю информацию нужно в прямом смысле пропускать "через себя". Спасибо за эту чудесную и бюджетную возможность!
Анастасия
23 мар 2024
Спасибо автору и разработчикам! Очень необычный формат! Карты Таро и путешествие по Валенсии — неожиданно прекрасное сочетание) Это не про эзотерику или гадание, а про погружение в город и в себя. читать дальше
Не ожидала, что настолько захватит процесс — а теперь хочу такие же экскурсии по другим городам!
Отлично прописаны локации, а случайный выбор места становится сюрпризом и сохраняет предвкушение на каждом шаге в боте) К каждой локации есть своя музыка, трек из Арены для боя быков теперь у меня на репите))
Хочется рассказать больше о том, что происходит внутри бота, показать скрины и фото локаций, но это будет спойлерами)
Рекомендую всем, кто любит необычные экскурсии) И тем, кто хочет узнать себя лучше через знакомство с Валенсией!
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