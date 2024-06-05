Валенсия Таро: трансформационная игра

Этот чат-бот поможет познакомиться с Валенсией и найти ответы на личные вопросы. Выберите темп прогулки и концентрируйтесь на том, что вам интересно
Этот чат-бот - интересный путь знакомства с Валенсией и возможность найти ответы на личные вопросы.

Приглашаем вас открыть историю города и по-настоящему ощутить себя через музыку, взаимодействие с игрой и ведение
читать дальше

дневника.

Вы сами выберете темп прогулки и то, на чём будете больше концентрироваться - на самой Валенсии или на себе в ней.

Чат-бот в игровом формате предложит вам 22 карты Таро из авторской колоды, с каждой картой символически связана своя достопримечательность Валенсии. Каждая локация сопровождается информационными карточками и аудиотреком для создания настроения.

Вместе с этим вы можете вести диалог с ботом, решать психологические задания и вести дневник своего магического путешествия! В экскурсию глубоко интегрирована психологическая игра.

Она предполагает два сценария прохождения: сугубо экскурсионный и психологический, с вопросами и заданиями. При желании можно задействовать только первый сценарий - либо сразу оба

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🃏 Уникальная трансформационная игра
  2. 🎧 Аудиосопровождение для создания настроения
  3. 📜 Исторические факты и легенды
  4. 🗺️ Самостоятельный выбор маршрута
  5. 📝 Возможность ведения личного дневника
  6. 🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей

Что можно увидеть

  • Рынки Валенсии
  • Район Эль-Кармен
  • Арена для корриды
  • Музеи изящных искусств
  • Площадь Аюнтаменто
  • Площадь Вирхен
  • Площадь Редонда
  • Площадь Патриарха
  • Кафедральный собор
  • Морские ворота
Валенсия Таро: трансформационная игра
Валенсия Таро: трансформационная игра
Валенсия Таро: трансформационная игра
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 17:00

Описание экскурсии

Формат экскурсии-игры

Чат-бот в игровом формате предложит вам 22 карты Таро из авторской колоды, с каждой картой символически связана своя достопримечательность Валенсии. Каждая локация сопровождается информационными карточками и аудиотреком для создания настроения.

Вместе с этим вы можете вести диалог с ботом, решать психологические задания и вести дневник своего магического путешествия! В экскурсию глубоко интегрирована психологическая игра. Она предполагает два сценария прохождения: сугубо экскурсионный и психологический, с вопросами и заданиями. При желании можно задействовать только первый сценарий — либо сразу оба!

Что вас ожидает

Главные места Валенсии. Вы увидите город разным: праздничным и богемным, азартным и мечтательным! Игра приведёт вас на рынки Валенсии и в район Эль-Кармен, к арене для корриды и музеям изящных искусств, на главные площади (Аюнтаменто, Вирхен, Редонда, Патриарха) и к архитектурным доминантам — от Кафедрального собора до Морских ворот.

Прошлое и настоящее города. Информация, доступная в чат-боте, ответит на все ключевые вопросы об истории города, о быте обычных валенсийцев в наши дни.
Например, вы узнаете:

  • зачем король Испании Альфонсо XIII ударял серебряной киркой по стене дома на рыночной площади
  • кем является для валенсийцев «маленькая горбунья»
  • по каким правилам проходит коррида
  • почему не продаются квартиры на площади Редонда, а здание музея керамики носит название «Две воды»
  • какое влияние оказали торговля шелком и наводнения на современный облик Валенсии — и еще десятки занимательных фактов!

Организационные детали

  • При бронировании экскурсии вам на почту сразу придёт билет с промокодом для прохождения бота и ссылкой на него
  • Игра предполагает случайный порядок выдачи локаций Валенсии с активными геометками и возможностью построить самостоятельный маршрут до каждой к каждой. Почти все локации расположены в Старом городе (+ еще несколько находятся на удалении в 1,5 км от него)
  • Игру можно пройти за 2,5 часа и даже быстрее. Однако мы советуем вам пройти маршрут за пару дней для максимально вдумчивого знакомства с городом.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старом городе Валенсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Д
5 июня 2024
Отличный способ познакомиться с городом за короткое время, больше подойдет для индивидуальных путешественников) запоминается больше фактов, чем обычно в экскурсиях такого формата (аудио, чат-боты), так как всю информацию нужно в прямом смысле пропускать "через себя". Спасибо за эту чудесную и бюджетную возможность!
Анастасия
23 мар 2024
Спасибо автору и разработчикам! Очень необычный формат!
Карты Таро и путешествие по Валенсии — неожиданно прекрасное сочетание) Это не про эзотерику или гадание, а про погружение в город и в себя.
читать дальше

Не ожидала, что настолько захватит процесс — а теперь хочу такие же экскурсии по другим городам!

Отлично прописаны локации, а случайный выбор места становится сюрпризом и сохраняет предвкушение на каждом шаге в боте) К каждой локации есть своя музыка, трек из Арены для боя быков теперь у меня на репите))

Хочется рассказать больше о том, что происходит внутри бота, показать скрины и фото локаций, но это будет спойлерами)

Рекомендую всем, кто любит необычные экскурсии) И тем, кто хочет узнать себя лучше через знакомство с Валенсией!

Спасибо автору и разработчикам! Очень необычный формат!Спасибо автору и разработчикам! Очень необычный формат!Спасибо автору и разработчикам! Очень необычный формат!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Валенсии

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеОбзорныеГород искусств и наукСамое главноеПопулярные местаУникальный опыт

Похожие экскурсии из Валенсии

Ежедневная прогулка по Валенсии
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
47 отзывов
Ежедневная прогулка по Валенсии: от площади de la Virgen до Шелковой биржи
Погрузитесь в атмосферу Валенсии с нашими увлекательными маршрутами, которые раскроют все тайны города
Начало: На площади Plaza de la Virgen
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Знакомство с дивной Валенсией
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
271 отзыв
Знакомство с дивной Валенсией: культурное погружение
Погрузитесь в историю и культуру Валенсии во время индивидуальной прогулки по её самым значимым местам
Начало: У башни Torres de Serranos
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
80 за всё до 5 чел.
Принцесса Валенсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
132 отзыва
Принцесса Валенсия: Индивидуальная пешеходная экскурсия по Валенсии
Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии: Чаша Святого Грааля, картины Гойя, узкие улочки и Музей Керамики
Начало: Крепостные ворота Torres de Serranos (возле арки)
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Валенсии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Валенсии
ХорошоТам