Этот чат-бот - интересный путь знакомства с Валенсией и возможность найти ответы на личные вопросы.Приглашаем вас открыть историю города и по-настоящему ощутить себя через музыку, взаимодействие с игрой и ведение

дневника. Вы сами выберете темп прогулки и то, на чём будете больше концентрироваться - на самой Валенсии или на себе в ней. Чат-бот в игровом формате предложит вам 22 карты Таро из авторской колоды, с каждой картой символически связана своя достопримечательность Валенсии. Каждая локация сопровождается информационными карточками и аудиотреком для создания настроения. Вместе с этим вы можете вести диалог с ботом, решать психологические задания и вести дневник своего магического путешествия! В экскурсию глубоко интегрирована психологическая игра. Она предполагает два сценария прохождения: сугубо экскурсионный и психологический, с вопросами и заданиями. При желании можно задействовать только первый сценарий - либо сразу оба

Описание экскурсии

Формат экскурсии-игры

Чат-бот в игровом формате предложит вам 22 карты Таро из авторской колоды, с каждой картой символически связана своя достопримечательность Валенсии. Каждая локация сопровождается информационными карточками и аудиотреком для создания настроения.

Вместе с этим вы можете вести диалог с ботом, решать психологические задания и вести дневник своего магического путешествия! В экскурсию глубоко интегрирована психологическая игра. Она предполагает два сценария прохождения: сугубо экскурсионный и психологический, с вопросами и заданиями. При желании можно задействовать только первый сценарий — либо сразу оба!

Что вас ожидает

Главные места Валенсии. Вы увидите город разным: праздничным и богемным, азартным и мечтательным! Игра приведёт вас на рынки Валенсии и в район Эль-Кармен, к арене для корриды и музеям изящных искусств, на главные площади (Аюнтаменто, Вирхен, Редонда, Патриарха) и к архитектурным доминантам — от Кафедрального собора до Морских ворот.

Прошлое и настоящее города. Информация, доступная в чат-боте, ответит на все ключевые вопросы об истории города, о быте обычных валенсийцев в наши дни.

Например, вы узнаете:

зачем король Испании Альфонсо XIII ударял серебряной киркой по стене дома на рыночной площади

кем является для валенсийцев «маленькая горбунья»

по каким правилам проходит коррида

почему не продаются квартиры на площади Редонда, а здание музея керамики носит название «Две воды»

какое влияние оказали торговля шелком и наводнения на современный облик Валенсии — и еще десятки занимательных фактов!

Организационные детали