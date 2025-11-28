Мои заказы

Необычные дома в Валенсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Валенсии на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Старый город и королевские резиденции Валенсии
Пешая
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Старый город и королевские резиденции Валенсии
Прогуляйтесь по историческим улицам Валенсии и узнайте тайны королевских резиденций. История, архитектура и интриги в одном маршруте
10 дек в 09:00
11 дек в 09:00
€140 за всё до 20 чел.
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город
Пешая
9 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Висячие дома» и Зачарованный город
Путешествие в Куэнку подарит вам встречу с уникальными висячими домами и захватывающими скалами Зачарованного города. Откройте тайны Испании
Завтра в 09:00
11 дек в 08:00
€390 за всё до 4 чел.
Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Город искусств и наук Валенсии: уникальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир архитектуры Сантьяго Калатравы в Валенсии. Футуристические сооружения и неповторимый стиль ждут вас
Начало: В Городе искусств и наук
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
от €75 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    28 ноября 2025
    Старый город и королевские резиденции Валенсии
    👍🤝
  • O
    Olga
    21 ноября 2025
    Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
    Хороший гид, интересная - не тривиальная тема. Чуть больше уверенности рассказчику и все будет отлично.
  • O
    Olga
    21 ноября 2025
    Старый город и королевские резиденции Валенсии
    Самый лучший эрудированный и веселый гид в Валенсии. Она готова подстроится под Ваши планы и интересы. Знаний и любви к
    читать дальше

    городу- не занимать! на любой вопрос отвечает! Время в обществе с Яной пролетает незаметно и хочется еще и еще с ней гулять по прекрасному городу!
    Не сомневайтесь! если Валенсия- То только с Яной! когда вернемся сюда- то виноградники виноделие- тоже только с ней.
    Яна- я очень рада, что мы провели вместе это время в Валенсии.

  • Н
    Наталья
    4 ноября 2025
    Старый город и королевские резиденции Валенсии
    Хочется сказать большое спасибо нашему гиду Яне в Валенсии, все прошло замечательно!
    После бронирования экскурсии на сайте Яна сразу же прислала
    читать дальше

    сообщение с подтверждением и приветствием😊
    Встреча состоялась в назначенное время, без опозданий.
    Сама экскурсия была познавательная и интересная. Грамотно спланированный маршрут позволил нам максимально насладиться достопримечательностями Валенсии, а также побывать на местном рынке и попробовать местных вкусностей.
    А световое шоу в соборе св. Николая и Петра стало прекрасным завершением экскурсии!

  • Б
    Билли
    1 ноября 2025
    Старый город и королевские резиденции Валенсии
    Были в Валенсии во время круиза: ввиду ограниченности времени хотелось посмотреть максимально много за несколько часов, поэтому выбрали такой вариант.
    читать дальше

    Попали мы аккурат на день города, поэтому часть мест были закрыты, а также шёл дождь (да, сорвали джекпот;)). Яна мастрески подстроила маршрут под реалии дня: смогли увидеть копию Грааля (сам подтверждённый Ватиканом Грааль был в соборе, куда вход был закрыт), а также посетили археологический музей, где узнали много интересного про историю Валенсии до прихода арабов. Благодаря интересному и последовательному повествованию очень сильно погрузились в историю города. И даже успели попробовать местные закуски - тапасы, было очень вкусно. Напоследок успели на световое шоу в базилике, подобного не видел ни в одном соборе! А на корабль, после окончания экскурсии взяли по рекомендации Яны коктейль Agua De Valencia, тоже отличный напиток)
    Огромное спасибо Яне за прекрасную организацию экскурсии и за незабываемые впечатления!

  • Н
    Нина
    31 октября 2025
    Старый город и королевские резиденции Валенсии
    Мы получили огромное удовольствие от экскурсии, которую для нас организовала Яна. Во первых это был очень высокий сервис! Нас была
    читать дальше

    группа из 13 человек
    Гид встретила нас возле порта на отдельном комфортабельном автобусе. Особенно рекомендую такую услугу круизным путешественникам.
    Яна показала нам Город Наук, обзор Валенсии (эту услугу мы заказали дополнительно). Помогла разместить чемоданы в гостинице, мы приехали на автобусе в старый город и продолжили пешую экскурсию.
    Нам было так интересно, все влюбились в Валенсию и мы поняли что должны приехать сюда снова. Рекомендую этого гида, профессионал высокого класса, экскурсия с микрофоном, отлично слышно каждому участнику-это очень важно, обращайте на это внимание при выборе гида.

  • А
    Андрей
    28 сентября 2025
    Старый город и королевские резиденции Валенсии
    Очень хороший лицензированный гид по Валенсии, всем советую обращаться к Яне, вы получите увлекательную и познавательную историю и даже больше
  • О
    Олег
    12 сентября 2025
    Старый город и королевские резиденции Валенсии
    Классная и интересная экскурсия по исторической части Валенсии, Яна интересный рассказчик. На все достопримечательности попали без очередей
  • V
    Viktoriia
    27 августа 2025
    Старый город и королевские резиденции Валенсии
    Отличный гид, все было очень интересно и познавательно. Рекомендую 👍
  • А
    Алена
    10 августа 2025
    Старый город и королевские резиденции Валенсии
    Мы отдыхали с сыном в Валенсии. Нужна была экскурсия по старому городу, но я понимала, что мой ребенок 4 часа
    читать дальше

    не выходит. Попросила Яну сократить экскурсию до 2,5. Но когда мы начали ходить по этим улочкам, заходить в различные храмы и музеи… время пролетело настолько незаметно, что нам не хватило)). Яна настолько интересно и правильно выстроила маршрут, ее рассказы и информацию которую она давала была легкой, информативной, интересной и познавательной! Она смогла заинтересовать моего подростка, что дорогого стоит 😂! Мы очень довольны экскурсией и Яной! Всем рекомендуем!

  • М
    Мария
    8 августа 2025
    Старый город и королевские резиденции Валенсии
    Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду за удивительную экскурсию по Валенсии! Нас было немало — пятеро детей и несколько взрослых
    читать дальше

    — и каждому было интересно с первой минуты и до конца. Подборка мест и историй оказалась необыкновенной: мы увидели город с новой, совершенно уникальной стороны. Атмосфера была тёплой и лёгкой, время пролетело незаметно, но останется в памяти надолго. Спасибо за увлекательный рассказ, внимание к каждому и за то, что сделали наш день в Валенсии по-настоящему особенным! благодарим!

  • И
    Ирина
    7 августа 2025
    Старый город и королевские резиденции Валенсии
    Великолепный маршрут! Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации, с одной стороны, правильно составленная логистика, с другой стороны. Помимо полной экскурсии
    читать дальше

    по центру города, мы успели посетить два дворца, где узнали множество пикантных подробностей о королевской семье, об исторических событиях, которые нигде не нашли бы сами. Хочется отметить профессионализм Яны, ее умение держать внимание публики, лёгкую и интересную подачу материала. Вся экскурсия прошла на одном дыхании, и даже захотелось ещё что-нибудь узнать!
    Любовь Яны к городу Валенсия передалась и нам. Очень рекомендую всем именно эту экскурсию и гида Яну!

  • В
    Виктория
    22 июля 2025
    Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
    Экскурсия понравилась, спасибо
  • P
    Pavel
    29 июня 2024
    Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
    Отличный гид.
  • A
    Anjela
    12 июня 2024
    Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
    Было очень очень интересно! Это наверное самое важное, что нужно посмотреть в Валенсии. Спасибо огромное Оксане и Михаилу!
  • O
    Oxana
    26 мая 2024
    Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
    Спасибо!!!
  • В
    Валерия
    29 апреля 2024
    Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
    Сначала мы сами гуляли по Городу искусств и науки, потом решились на экскурсию и не пожалели! сами мы и половины
    читать дальше

    не увидели, сами мы на многое не обратили внимание, сами мы пропускали многие важные уголки. Спасибо Михаил, что Вы предлагаете эту экскурсию и отваживаетесь рассказывать про одного из самых скрытных архитекторов. Михаил расширил наши горизонты, показав и другие работы Калатравы. В общем это обязательная экскурсия для понимания Валенсии и современной архитектуры. спасибо!

  • L
    Lazarev,
    11 апреля 2024
    Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
    It will be interesting for people interested in Architecture in general and in Calatrava in particular.

    Будет интересно людям, интересующимся архитектурой в целом и Калатрава в частности.
  • Н
    Наталия
    4 апреля 2024
    Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
    Экскурсия интересна тем, кому интересно творчество Калатравы. Основное внимание уделяется архитектурным особенностям зданий и сооружений города искусств и науки. Экскурсовод Оксана хорошо владеет материалом, очень доброжелательна и позитивна. Экскурсию буду рекомендовать своим друзьям
  • T
    Tamara
    12 марта 2024
    Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
    Замечательная экскурсия:). Рекомендую. Спасибо большое❤️

