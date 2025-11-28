читать дальше

Попали мы аккурат на день города, поэтому часть мест были закрыты, а также шёл дождь (да, сорвали джекпот;)). Яна мастрески подстроила маршрут под реалии дня: смогли увидеть копию Грааля (сам подтверждённый Ватиканом Грааль был в соборе, куда вход был закрыт), а также посетили археологический музей, где узнали много интересного про историю Валенсии до прихода арабов. Благодаря интересному и последовательному повествованию очень сильно погрузились в историю города. И даже успели попробовать местные закуски - тапасы, было очень вкусно. Напоследок успели на световое шоу в базилике, подобного не видел ни в одном соборе! А на корабль, после окончания экскурсии взяли по рекомендации Яны коктейль Agua De Valencia, тоже отличный напиток)

Огромное спасибо Яне за прекрасную организацию экскурсии и за незабываемые впечатления!