Индивидуальная
до 20 чел.
Старый город и королевские резиденции Валенсии
Прогуляйтесь по историческим улицам Валенсии и узнайте тайны королевских резиденций. История, архитектура и интриги в одном маршруте
10 дек в 09:00
11 дек в 09:00
€140 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Висячие дома» и Зачарованный город
Путешествие в Куэнку подарит вам встречу с уникальными висячими домами и захватывающими скалами Зачарованного города. Откройте тайны Испании
Завтра в 09:00
11 дек в 08:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Город искусств и наук Валенсии: уникальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир архитектуры Сантьяго Калатравы в Валенсии. Футуристические сооружения и неповторимый стиль ждут вас
Начало: В Городе искусств и наук
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
от €75 за всё до 10 чел.
- ССергей28 ноября 2025👍🤝
- OOlga21 ноября 2025Хороший гид, интересная - не тривиальная тема. Чуть больше уверенности рассказчику и все будет отлично.
- OOlga21 ноября 2025Самый лучший эрудированный и веселый гид в Валенсии. Она готова подстроится под Ваши планы и интересы. Знаний и любви к
- ННаталья4 ноября 2025Хочется сказать большое спасибо нашему гиду Яне в Валенсии, все прошло замечательно!
После бронирования экскурсии на сайте Яна сразу же прислала
- ББилли1 ноября 2025Были в Валенсии во время круиза: ввиду ограниченности времени хотелось посмотреть максимально много за несколько часов, поэтому выбрали такой вариант.
- ННина31 октября 2025Мы получили огромное удовольствие от экскурсии, которую для нас организовала Яна. Во первых это был очень высокий сервис! Нас была
- ААндрей28 сентября 2025Очень хороший лицензированный гид по Валенсии, всем советую обращаться к Яне, вы получите увлекательную и познавательную историю и даже больше
- ООлег12 сентября 2025Классная и интересная экскурсия по исторической части Валенсии, Яна интересный рассказчик. На все достопримечательности попали без очередей
- VViktoriia27 августа 2025Отличный гид, все было очень интересно и познавательно. Рекомендую 👍
- ААлена10 августа 2025Мы отдыхали с сыном в Валенсии. Нужна была экскурсия по старому городу, но я понимала, что мой ребенок 4 часа
- ММария8 августа 2025Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду за удивительную экскурсию по Валенсии! Нас было немало — пятеро детей и несколько взрослых
- ИИрина7 августа 2025Великолепный маршрут! Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации, с одной стороны, правильно составленная логистика, с другой стороны. Помимо полной экскурсии
- ВВиктория22 июля 2025Экскурсия понравилась, спасибо
- PPavel29 июня 2024Отличный гид.
- AAnjela12 июня 2024Было очень очень интересно! Это наверное самое важное, что нужно посмотреть в Валенсии. Спасибо огромное Оксане и Михаилу!
- OOxana26 мая 2024Спасибо!!!
- ВВалерия29 апреля 2024Сначала мы сами гуляли по Городу искусств и науки, потом решились на экскурсию и не пожалели! сами мы и половины
- LLazarev,11 апреля 2024It will be interesting for people interested in Architecture in general and in Calatrava in particular.
Будет интересно людям, интересующимся архитектурой в целом и Калатрава в частности.
- ННаталия4 апреля 2024Экскурсия интересна тем, кому интересно творчество Калатравы. Основное внимание уделяется архитектурным особенностям зданий и сооружений города искусств и науки. Экскурсовод Оксана хорошо владеет материалом, очень доброжелательна и позитивна. Экскурсию буду рекомендовать своим друзьям
- TTamara12 марта 2024Замечательная экскурсия:). Рекомендую. Спасибо большое❤️
