Ночные прогулки и экскурсии Валенсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Валенсии на русском языке, цены от €88. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Знакомство с дивной Валенсией
Пешая
2.5 часа
315 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с дивной Валенсией: культурное погружение
Погрузитесь в историю и культуру Валенсии во время индивидуальной прогулки по её самым значимым местам
Начало: У башни Torres de Serranos
Завтра в 13:00
5 апр в 15:00
€88 за всё до 5 чел.
Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району
Пешая
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району Валенсии
Насладитесь атмосферой района Eixample, узнайте его историю и побывайте на четырёх винных дегустациях в разных местах Валенсии
Начало: На площади Puerta del Mar
5 апр в 19:30
8 апр в 19:30
€225 за всё до 9 чел.
Валенсия - первое знакомство
Пешая
3 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Валенсия - первое знакомство
Познакомьтесь с Валенсией через её архитектуру и историю. Узнайте о знаменитых башнях, площадях и модернистских шедеврах в увлекательной экскурсии
Начало: Около башен Серранос
6 апр в 13:30
7 апр в 23:00
€127 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артур
    24 марта 2025
    Валенсия - первое знакомство
    Александра, умеет заинтересовать туристов! Особенно приятны нестандартные ходы, типа заглянуть в музей, в который обычно не попасть или возможности её знакомых неожиданно выйти на крышу в центре города и увидеть другую Валенсию)!
  • В
    Виктор
    22 марта 2025
    Знакомство с дивной Валенсией
    Очень душевно! В Валенсии были первый раз и, надеюсь, благодаря этой экскурсии, далеко не последний
  • Д
    Даниил
    22 марта 2025
    Знакомство с дивной Валенсией
    Роскошный способ познакомиться с Валенсией. Дмитрий великолепный рассказчик, также некоторые исторические моменты показывает дополнительно на планшете, чтобы создавалось полное погружение в историю. Рекомендую!
  • А
    Александр
    20 марта 2025
    Знакомство с дивной Валенсией
    Дмитрий,прекрасный гид. Экскурсия прошла очень хорошо. Несколько часов,проведённых с Дмитрием пронеслись незаметно и очень увлекательно! Однозначно рекомендуем гида!
  • A
    Alexander
    12 марта 2025
    Валенсия - первое знакомство
    Александра замечательный и интеллигентный гид. На прогулке удалось обсудить историю, экономику, архитектуру, гастрономию, взаимовлияние вышеописанных, а также современную жизнь в
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    Валенсии, так что три часа пролетели незаметно. Рассказ построен системно, иллюстративно и интересно, многие факты западают в память. Отмечу, что экскурсию удалось согласовать в краткие сроки, а также отдельно хочу поблагодарить Александру за рекомендацию аутентичных сувенирных лавок. Определенно могу рекомендовать для первого знакомства с городом для аудитории разных возрастов и темпераментов.

  • И
    Игорь
    11 марта 2025
    Валенсия - первое знакомство
    Замечательная, увлекательная и информативная экскурсия! Рекомендуем без всяких сомнений.
  • А
    Александр
    23 сентября 2024
    Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району
    Это был наш первый день в этом прекрасном городе! Шикарный вечер в компании с Маратом! Потрясающий человек и профессиональный сомелье
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    открыл нам вкус, цвет и запах вечерней Валенсии! Рекомендуем к обязательному посещению!! Это настоящий бриллиант в нашей коллекции впечатлений!! Марат спасибо!! Обязательно вернемся!!!

    Это был наш первый день в этом прекрасном городе! Шикарный вечер в компании с Маратом! ПотрясающийЭто был наш первый день в этом прекрасном городе! Шикарный вечер в компании с Маратом! ПотрясающийЭто был наш первый день в этом прекрасном городе! Шикарный вечер в компании с Маратом! ПотрясающийЭто был наш первый день в этом прекрасном городе! Шикарный вечер в компании с Маратом! ПотрясающийЭто был наш первый день в этом прекрасном городе! Шикарный вечер в компании с Маратом! ПотрясающийЭто был наш первый день в этом прекрасном городе! Шикарный вечер в компании с Маратом! ПотрясающийЭто был наш первый день в этом прекрасном городе! Шикарный вечер в компании с Маратом! ПотрясающийЭто был наш первый день в этом прекрасном городе! Шикарный вечер в компании с Маратом! ПотрясающийЭто был наш первый день в этом прекрасном городе! Шикарный вечер в компании с Маратом! Потрясающий
  • V
    Vladimir
    13 февраля 2020
    Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району
    Большое спасибо Марату за приятный вечер, удалось попробовать различные вина и посетить интересные места.
  • П
    Павел
    18 ноября 2019
    Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району
    Отличная экскурсия, а Марат - интересный и знающий рассказчик! С большим удовольствием прогулялись по модному району города, посетили интересные места, отведали разных вин и сыров. Экскурсия добавила много ярких красок к впечатлению о Валенсии и Испании.

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Ночные»

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Сколько стоит экскурсия по Валенсии в апреле 2025
Сейчас в Валенсии в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 88 до 225. Туристы уже оставили гидам 349 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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