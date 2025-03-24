Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с дивной Валенсией: культурное погружение
Погрузитесь в историю и культуру Валенсии во время индивидуальной прогулки по её самым значимым местам
Начало: У башни Torres de Serranos
Завтра в 13:00
5 апр в 15:00
€88 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району Валенсии
Насладитесь атмосферой района Eixample, узнайте его историю и побывайте на четырёх винных дегустациях в разных местах Валенсии
Начало: На площади Puerta del Mar
5 апр в 19:30
8 апр в 19:30
€225 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Валенсия - первое знакомство
Познакомьтесь с Валенсией через её архитектуру и историю. Узнайте о знаменитых башнях, площадях и модернистских шедеврах в увлекательной экскурсии
Начало: Около башен Серранос
6 апр в 13:30
7 апр в 23:00
€127 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртур24 марта 2025Александра, умеет заинтересовать туристов! Особенно приятны нестандартные ходы, типа заглянуть в музей, в который обычно не попасть или возможности её знакомых неожиданно выйти на крышу в центре города и увидеть другую Валенсию)!
- ВВиктор22 марта 2025Очень душевно! В Валенсии были первый раз и, надеюсь, благодаря этой экскурсии, далеко не последний
- ДДаниил22 марта 2025Роскошный способ познакомиться с Валенсией. Дмитрий великолепный рассказчик, также некоторые исторические моменты показывает дополнительно на планшете, чтобы создавалось полное погружение в историю. Рекомендую!
- ААлександр20 марта 2025Дмитрий,прекрасный гид. Экскурсия прошла очень хорошо. Несколько часов,проведённых с Дмитрием пронеслись незаметно и очень увлекательно! Однозначно рекомендуем гида!
- AAlexander12 марта 2025Александра замечательный и интеллигентный гид. На прогулке удалось обсудить историю, экономику, архитектуру, гастрономию, взаимовлияние вышеописанных, а также современную жизнь в
- ИИгорь11 марта 2025Замечательная, увлекательная и информативная экскурсия! Рекомендуем без всяких сомнений.
- ААлександр23 сентября 2024Это был наш первый день в этом прекрасном городе! Шикарный вечер в компании с Маратом! Потрясающий человек и профессиональный сомелье
- VVladimir13 февраля 2020Большое спасибо Марату за приятный вечер, удалось попробовать различные вина и посетить интересные места.
- ППавел18 ноября 2019Отличная экскурсия, а Марат - интересный и знающий рассказчик! С большим удовольствием прогулялись по модному району города, посетили интересные места, отведали разных вин и сыров. Экскурсия добавила много ярких красок к впечатлению о Валенсии и Испании.
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Ночные»
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