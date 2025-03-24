А Артур Валенсия - первое знакомство Александра, умеет заинтересовать туристов! Особенно приятны нестандартные ходы, типа заглянуть в музей, в который обычно не попасть или возможности её знакомых неожиданно выйти на крышу в центре города и увидеть другую Валенсию)!

В Виктор Знакомство с дивной Валенсией Очень душевно! В Валенсии были первый раз и, надеюсь, благодаря этой экскурсии, далеко не последний

Д Даниил Знакомство с дивной Валенсией Роскошный способ познакомиться с Валенсией. Дмитрий великолепный рассказчик, также некоторые исторические моменты показывает дополнительно на планшете, чтобы создавалось полное погружение в историю. Рекомендую!

А Александр Знакомство с дивной Валенсией Дмитрий,прекрасный гид. Экскурсия прошла очень хорошо. Несколько часов,проведённых с Дмитрием пронеслись незаметно и очень увлекательно! Однозначно рекомендуем гида!

A Alexander Валенсия - первое знакомство читать дальше Валенсии, так что три часа пролетели незаметно. Рассказ построен системно, иллюстративно и интересно, многие факты западают в память. Отмечу, что экскурсию удалось согласовать в краткие сроки, а также отдельно хочу поблагодарить Александру за рекомендацию аутентичных сувенирных лавок. Определенно могу рекомендовать для первого знакомства с городом для аудитории разных возрастов и темпераментов. Александра замечательный и интеллигентный гид. На прогулке удалось обсудить историю, экономику, архитектуру, гастрономию, взаимовлияние вышеописанных, а также современную жизнь в

И Игорь Валенсия - первое знакомство Замечательная, увлекательная и информативная экскурсия! Рекомендуем без всяких сомнений.

А Александр Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району читать дальше открыл нам вкус, цвет и запах вечерней Валенсии! Рекомендуем к обязательному посещению!! Это настоящий бриллиант в нашей коллекции впечатлений!! Марат спасибо!! Обязательно вернемся!!! Это был наш первый день в этом прекрасном городе! Шикарный вечер в компании с Маратом! Потрясающий человек и профессиональный сомелье

V Vladimir Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району Большое спасибо Марату за приятный вечер, удалось попробовать различные вина и посетить интересные места.