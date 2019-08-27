11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Испания
  2. Экскурсии

  3. Жирона, евреи и французские устрицы

Пешеходная прогулка по сердцу средневековой Каталонии и автомобильная поездка за вкусными устрицами

Ольга
Задать вопрос
Ольга – ваш гид
Жирона — один из интереснейших городов Каталонии.

Я живу здесь уже 15 лет и бесконечно люблю это место.

В нем переплетаются древняя и средневековая история, обычая испанцев, мавров, французов и евреев.
340 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии11 отзывов
5
Жирона, евреи и французские устрицы
Жирона, евреи и французские устрицы

Заложили город еще древнее римляне в I веке до нашей эры, но свой современный облик Жирона приобрела именно в Средние века. Здесь жили, строили и богатели евреи. Они сделали город один из самых процветающих в Испании и даже оплатили путешествие Колумба на «край света». Но во времена инквизиции не-католики подвергались жесточайшим гонениям, и тем иудеям, которые не захотели принять другую веру, пришлось покинуть свои дома и страну.

Дома богатых евреев недолго стояли пустыми – в XV веке власти заселили в них бедняков. Денег, чтобы вносить изменения в постройки, у испанцев не было, а евреи стоили для себя так добротно, что даже в XXI веке в Старом городе Жироны полностью сохранился средневековый колорит и уклад: узкий улицы, где не разойдутся два человека, дома из необработанного камня, спасительная от палящего солнца тень.

Во время нашей пешеходной прогулки по сердцу средневековой Каталонии я проведу вас по этим улочкам, расскажу местную историю и покажу другие достопримечательности. Например, Кафедральный собор – один из самых высоких в Европе – и знаменитую Лестницу покаяния. Все это вы уже могли видеть в фильме «Парфюмер», поскольку Жирона стала реальными декорациями для съемок.

После прогулки по Жироне мы отправимся на автомобиле в маленький французский город-порт Лёкат. Еще на подъезде к городку вы заметите садки в заливе – это и есть устрицы. В многочисленные прибрежные ресторанчики их привозят на лодках, выгружают в бассейны и… дальше уже не хочется ничего говорить. Давайте сразу заказывать! Килограмм самых больших устриц – всего 3 евро! А вот и мидии! И креветки! И улитки! Ракушки услужливо вскроют и подадут во льду с бутылочкой белого французского вина с хлебом и соленым маслом.

Свежее еды не бывает! И даже главный доктор российского телевидения Елена Малышева признает: устрицы проливают молодость и делают нас более сексуальными… Ах, милая Франция, умеешь же ты удивить!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер из Жироны до Франции. После пешеходной экскурсии по Жироне я отвезу вас на своем автомобиле во французский порт Лёкат и затем верну обратно на место старта. Устрицы, вино и другая еда не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно.
  • Добраться до Жироны можно с помощью электрички. Электрички до Жироны уходят с французского вокзала и с площади Каталонии.
  • При желании мы можем исключить из тура экскурсию по Жироне, и я отвезу вас только на устричную ферму (за меньшую сумму).
  • Важно: на границе Испании и Франции нет пограничного контроля и мы можем даже не заметить, как проскочим из одной страны в другую, но все же паспорта при себе необходимо иметь.
Жирона, евреи и французские устрицы
Жирона, евреи и французские устрицы
Жирона, евреи и французские устрицы
Жирона, евреи и французские устрицы
Жирона, евреи и французские устрицы
Жирона, евреи и французские устрицы
Жирона, евреи и французские устрицы
Жирона, евреи и французские устрицы
Жирона, евреи и французские устрицы
Жирона, евреи и французские устрицы
Жирона, евреи и французские устрицы
Жирона, евреи и французские устрицы
Жирона, евреи и французские устрицы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ольга
Ольга
Я живу в каталанском городе Жирона уже несколько лет. А перед тем, как поменять все в своей жизни, я работала журналистом. Последние 16 лет в «Комсомолке» в Москве и в Минске. Эмпирическим путем я выяснила, что работа гида очень близка работе журналиста. Только журналист работает на большую аудиторию, а гид на маленькую группу, зато абсолютно реальных людей. И сегодня я помогаю своим старым и новым знакомым и друзьям увидеть самое интересное и попробовать самое вкусное в Каталонии и в соседней Франции. А параллельно веду кулинарную рубрику в глянцевом журнале icon. Опять-таки о самом вкусном...!
Напишите мне

11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 августа 2019
Ольга замечательный гид. Мы получили большое удовольствие от экскурсии. Очень хорошее впечатление и от поездки и от экскурсовода. Были учтены все наши пожелания и мы благодарны Ольге за прекрасно и интересно проведенное время.
5 августа 2018
Экскурсия очень понравилась. Много полезной и интересной информации! Гид здорово вместе с историческими фактами рассказывает о современной жизни Жироны и Испании. Маршрут построен так, что даже в жаркую погоду не чувствуешь усталости. Поездка к устрицам и сами устрицы выше всяких похвал! Огромное спасибо за чудесно проведённый день!
26 апреля 2018
Экскурсия отличная, для тех кто обожает устрицы, как мы! Ольга молодец! В самой Жироне было интересно, много информации, которую Ольга сама нашла в разных исторических источниках и ее не найти самим просто так. С Ольгой было очень комфортно общаться, гулять. Вообщем, все понравилось! Очень комфортная, приятная и вкусная поездка! Это был подарок мужу на День рождения-он был в восторге!
23 сентября 2017
Экскурсия была просто чудесная. Ольга - прекрасный рассказчик и обаятельный человек. В день экскурсии целый день лил дождь, поэтому порядок событий был изменен - сначала поехали на ферму, а потом - прогулка по Жироне. Красивая дорога, интересные комментарии, вкусные устрицы.
В Жироне бродили под дождем, что прибавляло романтики.
Мы с мужем получили массу приятных эмоций.
Спасибо за доставленное удовольствие.
9 мая 2015
Собственно, это было не путешествие к устрицам,а посещение городка Олот с его ярмаркой мясных и сырных деликатесов,ну и краткое знакомство с Гароччей,вулканической областью на севере Каталонии.Погода нас не жаловала,еще накануне,по возвращении из Фигераса, пошел дождь,который продолжился и на следующий день.Экскурсия начиналась в 11 утра,а потому мы с подругой решили пораньше приехать в Жирону и осмотреть город до начала поездки с Ольгой.НУ,галопом это у нас получилось,а дождь разошелся не на шутку.А потому в 11,когда мы встретились с Ольгой,её теплая машина показалась нам раем!)))Ольга была точна,ни ждать,ни искать её не случилось.В машине были еще две девушки,составившие компанию нам с подругой.В качестве бонуса Ольга показала нам Кастельфольит-де-ла-Рока,городок в одну улицу наутесе.Небеса над нами сжалились,дождь прекратился,даже показалось солнце, и мы продолжили путь в Олот.В Олоте мы в полной мере насладились и закупились деликатесами,наши попутчицы вдоволь нафотографировали,мы попали на шоу волынщиков,пробежались по центру и двинулись в обратный путь.По дороге было решено заехать в рекомендованный Ольге ресторанчик(мы рассчитывали отведать сезонной еды ,печеного лука),но к сожалению, оказалось, что его надо заказывать заранее.Но мы не зря ожидали своей очереди(пришлось подождать минут 25),порции были огромны,вино отличное,а рагу из дикого кабана просто таяло во рту.Браво,Ольга!Это было вкусно !Завершив,обед непременным чупито,мы выдвинулись в сторону Бесалу,средневековый городок ,с великолепно сохранившимся мостом,неподражаемыми средневековыми улочками и легендами о ведьмах!В итоге,получилось необычное путешествие по Каталонии,где соединились и история,и кулинарияи приятные попутчики,и пунктуальный гид. Ольга привезла нас на вокзал Жироны,и мы отбыли в Барселону.Дождь,хоть и подпортил нам впечатление от Жироны (многое осталось не увиденным),но в целом мы довольны поездкой с Ольгой.
Ольга предлагает варианты экскурсий,так что Вы можете выбрать подходящий именно Вам и обговорить с ней стоимость.Ольга охотно идет на уступки.
8 мая 2015
Это был настоящий праздник, Ольга! Спасибо огромное за поездку, Франция и устрицы - это лучшее начало отпуска! Свяжусь с вами еще раз примерно через неделю, хочу еще экскурсию по Жироне. Рада нашему знакомству.
27 апреля 2015
Потрясающая экскурсия, время пролетело незаметно! В ходе узнала очень много нового, Ольга с удовольствием расказывает о Жироне и ощущается, что это не просто слова, а человек очень нежно, всем сердцем любит этот город. Много нового узнала о близлежащих городках и интересностях в них, о жизни каталонцев, истории и традициях. А в завершение мы отведали аж по 12 штук огромных и наивкуснейших устриц, полюбовались на красивый закат на практически безлюдным пляже Средиземного моря, насладились свежим бризом и теплом заходящего солнца)))) Для гурманов :)
7 апреля 2015
Наконец-то мы собрались во Францию за устрицами. Давно хотелось попробовать свежей «морской» еды. Наша поездка оказалась настоящим большим и красивым путешествием. Всего 150 км от Жироны, и мы во Франции, в очень необычном месте.
Переезжая Пиренеи, мы насладились красивыми пейзажами, самые высокие пики были еще заснежены, а внизу уже цвели розовым вишни и ярко (как на фото после фотошопа) зеленела трава. Надо отметить, что пейзаж меняется сразу же после пересечения границы. Франция не похожа на Испанию. Конец марта, а тепло и солнечно.
Устрицы на устричной ферме оказались действительно свежайшие, а сам Порт Люкат - место очень колоритное. Здесь всё просто, без особых изысков, но в этом и заключается вся прелесть. И интерьеры ресторанчиков, и продавцы... Кроме устриц, здесь можно попробовать еще и мидии, и креветки, и ракушки, которые запиваются вином, выбранным на свой вкус, лимон, хлеб, сливочное масло, укус и соус табаско. Была еще какая-то "морская картошка", но на дегустацию этого экзотического вида мы не решились. А вот устрицы и креветки пошли на ура)
В наш приезд в Порт Люкат не было туристов. Только сами французы. Было очень интересно наблюдать, как с огромным блюдом устриц и бутылочкой розового гурманствуют элегантные мадам и месье.
Рекомендуем эту экскурсию всем любителям погружения в страну. В таком месте, как порт Люкат, о французах и Франции можно узнать гораздо больше, чем на Эйфелевой башне.
C гидом нам было легко и приятно. Такое ощущение, что встретились со старым другом. Маршрут мы заранее оговорили и немного изменили под свои интересы. За что Ольге особая благодарность. Все-таки приятно чувствовать, что в чужой стране ты свободен в своих желаниях и передвижениях.
И еще один совет следующим путешественникам: если вы действительно любите устрицы, возьмите дюжину с собой. Не забудьте захватить французского вина. В холодильнике устрицы хранятся сутки. А утром следующего дня так хочется повторить))))))
Владимир. Мария.
7 октября 2014
Экскурсия нам очень понравилась и оставила неизгладимые впечатления.

Ольга приятный, искренний человек, даже к концу столь длительного путешествия она не выглядела уставшей или раздраженной от наших многочисленных вопросов))
Хочу сразу сказать, что это не академическая экскурсия, когда гид все время сыплет фактами и датами. Это скорее похоже на прогулку с другом по городу, в котором тот живет, любит его и готов поделиться знаниями о нем и маленькими секретами этого маленького города.
23 июня 2014
Ольга, большое спасибо за это небольшое путешествие! Были в первой половине июня, погода - тепло-экскурсионая. В первую очередь подкупила оперативность ответов и вариативность экскурсии)

Поскольку выехали из Барселоны не ранним утром, то сразу отправились на устричный обед: ряды маленьких кафешек с "ваннами" устриц, мидий, ракушек, улиток и иногда встречающихся креветок. С лимончиком и розовым вином. Шестилетняя дочка весь ассортимент попробовала, но больше обрадовалась хлебу с маслом и мороженому. Наевшись, насмотревшись на морских жителей и насобирав ракушек, отправились в Жирону. Небольшой променад с историческим экскурсом запомнился опоясывающей стеной-крепостью, магнолиями и рекой, в которой большие рыбы "ловили" течение. Что это за рыбы, ещё остаётся вопросом...

Местное пиво и небольшие бутербродики (или большие канапе, называемые "тапас") были приятным завершением экскурсии.

Возвращаться в Барселону целесообразней было поездом, дабы избежать пробок на въезде в город в конце выходного дня. Ольга помогла купить билеты и мы за минуту до отправления успели ввалиться в вагон)

Кстати, небольшой ящичек с устрицами и креветками (ножичек мы тоже купили!) с фермы, а также кава (шампанское), купленная в Жироне стали великолепным завтраком. А колбаса с лимоном (! очень рекомендую), хамон и вино - обедом.

Поездка в Жирону и на устричную ферму оказалась одним из самых запоминающихся "мгновений" в нашей поездке Барселона -Порт Авентура - Салоу - Камбрильс.

Рекомендую: тем, кому хочется чего-то интересного и, возможно, необычного. Полагаю, что ваши идеи Ольга может и учесть и предложить что-то своё, не указанное в описании данной экскурсии. А наличие авто помогает добираться в те точки маршрута, куда на автобусах доехать проблематично. Хорошего и вкусного отдыха!
Ещё 1 отзыв

Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Сказочная Жирона для детей и взрослыхСказочная Жирона для детей и взрослыхСказочная Жирона для детей и взрослых
От 70 за экскурсию
2 часа
6 отзывов
Легенда о каменной ведьме, истории крепостной стены и лучшее каталонское мороженое
Средневековая Жирона за 2 тысячи лет до краев наполнилась старинными легендами, удивительными слухами и поверьями, которые местные жители принимают за чистую монету. Вы прогуляетесь по каменным улочкам, на которых оживут легенды про святого Нарцисса и львицу, защищающую городские ворота. Осмотрите окрестности с крепостной стены и отыщете ведьму, которой пугают жиронских детей. А разгадав все секреты города, вознаградите себя превосходным мороженым от обладателей звезд Мишлен.
Легенды средневековой ЖироныЛегенды средневековой ЖироныЛегенды средневековой Жироны
215 за экскурсию
3 часа
53 отзыва
Ощутить дух Испании в прекрасно сохранившемся средневековом городе
Сегодня каталонская Жирона — один из самых хорошо сохранившихся средневековых городов Европы. Улочки XII века здесь и сейчас существуют в своем первозданном обличии. И со временем они обросли множеством легенд! Я расскажу вам про окаменевшую ведьму и про доброго вампира, который дарит влюбленным вечную любовь, и про львицу, которую надо поцеловать в... Ну, вы сами всё увидите!

Обзорные экскурсии в Жироне

Жирона — билет в Средневековье!Жирона — билет в Средневековье!Жирона — билет в Средневековье!
125 за экскурсию
2.5 часа
2 отзыва
Пройти по местам «Игры престолов», услышать старинные легенды и проникнуться местным колоритом
Добро пожаловать в город, где без каких-либо спецэффектов вы перенесетесь прямиком в Средние века. Я проведу вас по старым улочкам Жироны, поделюсь местными легендами о спасительных мухах, вампирах и «магическом треугольнике». Вы взглянете на Жирону с высоты, попробуете мишленовское мороженое и разберетесь в переплетениях готики и барокко.
Жирона: пройти, увидеть, полюбитьЖирона: пройти, увидеть, полюбитьЖирона: пройти, увидеть, полюбить
125 за экскурсию
3 часа
Осмотреть главные символы города, совершить секретный ритуал на площади и угоститься мороженым
Гуляя по Жироне, вы лучше поймёте Каталонию, ведь город вобрал в себя главные черты региона. Я сделаю встречу лёгкой и увлекательной: помимо серьёзных достопримечательностей покажу забавные памятники, заинтригую рассказами о жиронских святых, поделюсь лучшими ракурсами города и заведу в место с вкуснейшим каталонским мороженым!

Выбирайте и другие экскурсии в Жироне

Для детейПешкомИстория и архитектураВсеЗа городомИндивидуальныеГастрономическиеНа автомобилеОбзорныеНеобычные маршруты