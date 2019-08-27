11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Заложили город еще древнее римляне в I веке до нашей эры, но свой современный облик Жирона приобрела именно в Средние века. Здесь жили, строили и богатели евреи. Они сделали город один из самых процветающих в Испании и даже оплатили путешествие Колумба на «край света». Но во времена инквизиции не-католики подвергались жесточайшим гонениям, и тем иудеям, которые не захотели принять другую веру, пришлось покинуть свои дома и страну.

Дома богатых евреев недолго стояли пустыми – в XV веке власти заселили в них бедняков. Денег, чтобы вносить изменения в постройки, у испанцев не было, а евреи стоили для себя так добротно, что даже в XXI веке в Старом городе Жироны полностью сохранился средневековый колорит и уклад: узкий улицы, где не разойдутся два человека, дома из необработанного камня, спасительная от палящего солнца тень.

Во время нашей пешеходной прогулки по сердцу средневековой Каталонии я проведу вас по этим улочкам, расскажу местную историю и покажу другие достопримечательности. Например, Кафедральный собор – один из самых высоких в Европе – и знаменитую Лестницу покаяния. Все это вы уже могли видеть в фильме «Парфюмер», поскольку Жирона стала реальными декорациями для съемок.

После прогулки по Жироне мы отправимся на автомобиле в маленький французский город-порт Лёкат. Еще на подъезде к городку вы заметите садки в заливе – это и есть устрицы. В многочисленные прибрежные ресторанчики их привозят на лодках, выгружают в бассейны и… дальше уже не хочется ничего говорить. Давайте сразу заказывать! Килограмм самых больших устриц – всего 3 евро! А вот и мидии! И креветки! И улитки! Ракушки услужливо вскроют и подадут во льду с бутылочкой белого французского вина с хлебом и соленым маслом.

Свежее еды не бывает! И даже главный доктор российского телевидения Елена Малышева признает: устрицы проливают молодость и делают нас более сексуальными… Ах, милая Франция, умеешь же ты удивить!