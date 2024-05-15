1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо
Увидеть красоту провинций Италии
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гастрономический тур по Итрийской долине
Начало: По договаренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
На место явления архангела Михаила
Начало: Ваш отель в Бари
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим15 мая 2024Спасибо Тимофею, за прекрасную экскурсию. . Было познавательно и очень комфортно 👍🏻. Надеемся ещё вернуться 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Бари в июне 2024
Сейчас в Бари в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 350. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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