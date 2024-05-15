Экскурсии на 1 день в Бари

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Бари на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо
Увидеть красоту провинций Италии
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
290 за всё до 4 чел.
Гастрономический тур по Итрийской долине
Индивидуальная
7 часов
Гастрономический тур по Итрийской долине
Начало: По договаренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
На место явления архангела Михаила
🚶 Пешая
Мини-группа
7 часов
На место явления архангела Михаила
Начало: Ваш отель в Бари
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бари
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо
  2. Гастрономический тур по Итрийской долине
  3. На место явления архангела Михаила
Сколько стоит экскурсия по Бари в июне 2024
Сейчас в Бари в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 350. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Бари на 1 день, гиды Бари подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Бари так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке
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