Болонья: по следам Микеланджело

Что вас ожидает

На экскурсии вы:

Полюбуетесь базиликой Сан-Петронио, фасад которой украшен работами известного скульптора 15 века. Я раскрою, чем они восхищали Микеланджело.

Посетите церковь Санта-Мария-делла-Вита, где хранится шедевр из терракоты «Оплакивание Христа». Рядом с ним Микеланджело провёл многие часы жизни, пытаясь перенять художественные приемы скульптора.

Осмотрите базилику Сан-Доменико, для которой Микеланджело создал три мраморные статуи. Услышите о болонском периоде его творчества и о том, благодаря кому он получил этот важный заказ.

Увидите портик с портретом Микеланджело и дом, где скульптор отлил бронзовую статую для Папы Римского Юлия II. Я поделюсь её трагической судьбой.

Заглянете в остерию, где любил бывать Микеланджело. Я расскажу о его кулинарных пристрастиях и любовной связи с местной дамой. А также прочитаю посвящённые ей стихи.

Услышите о фильме «Грех» Андрея Кончаловского и книге «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Джорджо Вазари.

Организационные детали