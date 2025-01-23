Болонья: по следам Микеланджело

Узнайте о жизни Микеланджело в Болонье, посетив места, где он творил. Откройте для себя его шедевры и интересные факты из жизни великого мастера
Экскурсия по Болонье приглашает вас в мир Микеланджело.

Вы посетите базилику Сан-Петронио, где работы скульптора украшают фасад, и узнаете, почему они вдохновляли мастера.

В базилике Санта-Мария-делла-Вита вы увидите терракотовый шедевр, а в
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Сан-Доменико - мраморные статуи, созданные Микеланджело.

Портрет мастера на портике и дом, где он работал над бронзовой статуей для Папы Юлия II, также станут частью маршрута.

Завершите путешествие в остерии, где он проводил время, и узнайте о его кулинарных предпочтениях и любовных связях

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Погрузитесь в мир Микеланджело
  • 🏛️ Посетите знаменитые базилики
  • 🗿 Узнайте о его творчестве в Болонье
  • 📜 Откройте тайны его жизни
  • 🍷 Насладитесь местной культурой
Болонья: по следам Микеланджело
Болонья: по следам Микеланджело
Болонья: по следам Микеланджело
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Базилика Сан-Петронио
  • Базилика Санта-Мария-делла-Вита
  • Базилика Сан-Доменико
  • Портик с портретом Микеланджело
  • Дом, где отливалась статуя

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На экскурсии вы:

Полюбуетесь базиликой Сан-Петронио, фасад которой украшен работами известного скульптора 15 века. Я раскрою, чем они восхищали Микеланджело.
Посетите церковь Санта-Мария-делла-Вита, где хранится шедевр из терракоты «Оплакивание Христа». Рядом с ним Микеланджело провёл многие часы жизни, пытаясь перенять художественные приемы скульптора.
Осмотрите базилику Сан-Доменико, для которой Микеланджело создал три мраморные статуи. Услышите о болонском периоде его творчества и о том, благодаря кому он получил этот важный заказ.
Увидите портик с портретом Микеланджело и дом, где скульптор отлил бронзовую статую для Папы Римского Юлия II. Я поделюсь её трагической судьбой.
Заглянете в остерию, где любил бывать Микеланджело. Я расскажу о его кулинарных пристрастиях и любовной связи с местной дамой. А также прочитаю посвящённые ей стихи.
Услышите о фильме «Грех» Андрея Кончаловского и книге «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Джорджо Вазари.

Организационные детали

  • Билеты в базилику Санта-Мария-делла-Вита не включены в стоимость — €5 за чел., дети до 18 лет бесплатно.
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату. Для больших групп дополнительно оплачивается также аренда радиогидов. Стоимость и детали можно уточнить в переписке с гидом.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Piazza Maggiore
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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23 янв 2025
Благодарим Олю за эту прекрасную экскурсию❤️ Мы выбрали «По следам Микеланджело» и остались в восторге! Ольга провела нас по местам где бывал Микеланджело, мы увидели его работы, узнали интереснейшие факты
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о его жизни… будто смотрели фильм, от которого сложно было оторваться… а еще мы в ПРЯМОМ смысле слова смогли прикоснуться к его творчеству! 🤫 Это было до мурашек…

Ольга влюбляет не только в город и его историю, но и в себя, как в профессионала своего дела🫶🏻

Спасибо большое, мы еще обязательно вернемся!

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