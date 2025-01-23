Болонья: по следам Микеланджело

Экскурсия по Болонье приглашает вас в мир Микеланджело.
Вы посетите базилику Сан-Петронио, где работы скульптора украшают фасад, и узнаете, почему они вдохновляли мастера.
В базилике Санта-Мария-делла-Вита вы увидите терракотовый шедевр, а в
Вы посетите базилику Сан-Петронио, где работы скульптора украшают фасад, и узнаете, почему они вдохновляли мастера.
В базилике Санта-Мария-делла-Вита вы увидите терракотовый шедевр, а в
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Погрузитесь в мир Микеланджело
- 🏛️ Посетите знаменитые базилики
- 🗿 Узнайте о его творчестве в Болонье
- 📜 Откройте тайны его жизни
- 🍷 Насладитесь местной культурой
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Базилика Сан-Петронио
- Базилика Санта-Мария-делла-Вита
- Базилика Сан-Доменико
- Портик с портретом Микеланджело
- Дом, где отливалась статуя
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На экскурсии вы:
Полюбуетесь базиликой Сан-Петронио, фасад которой украшен работами известного скульптора 15 века. Я раскрою, чем они восхищали Микеланджело.
Посетите церковь Санта-Мария-делла-Вита, где хранится шедевр из терракоты «Оплакивание Христа». Рядом с ним Микеланджело провёл многие часы жизни, пытаясь перенять художественные приемы скульптора.
Осмотрите базилику Сан-Доменико, для которой Микеланджело создал три мраморные статуи. Услышите о болонском периоде его творчества и о том, благодаря кому он получил этот важный заказ.
Увидите портик с портретом Микеланджело и дом, где скульптор отлил бронзовую статую для Папы Римского Юлия II. Я поделюсь её трагической судьбой.
Заглянете в остерию, где любил бывать Микеланджело. Я расскажу о его кулинарных пристрастиях и любовной связи с местной дамой. А также прочитаю посвящённые ей стихи.
Услышите о фильме «Грех» Андрея Кончаловского и книге «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Джорджо Вазари.
Организационные детали
- Билеты в базилику Санта-Мария-делла-Вита не включены в стоимость — €5 за чел., дети до 18 лет бесплатно.
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату. Для больших групп дополнительно оплачивается также аренда радиогидов. Стоимость и детали можно уточнить в переписке с гидом.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza Maggiore
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Болонье
Провела экскурсии для 257 туристов
Я профессиональный лицензированный гид региона Эмилия-Романья, дипломированный историк искусства. Выпускница Московской государственной юридической академии (МГЮА) и Болонского университета. Проживаю в Болонье с 2007 года, работаю гидом с 2014-го. С огромным удовольствием стану вашим проводником по нашему богатейшему региону, который славится своим художественным наследием, производством эксклюзивных авто и потрясающей кухней. До скорой встречи в прекрасной Италии!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
B
Borodina
23 янв 2025
Благодарим Олю за эту прекрасную экскурсию❤️ Мы выбрали «По следам Микеланджело» и остались в восторге! Ольга провела нас по местам где бывал Микеланджело, мы увидели его работы, узнали интереснейшие факты
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