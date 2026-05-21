Гастрономическая экскурсия по старинному рынку Болоньи
Устроить себе вкусное приключение в кулинарной столице Италии
Болонья официально признана гастрономическим центром Аппенинского полуострова, ведь в этом городе и его окрестностях родились визитные карточки итальянской кухни.
Эксклюзивный пармезан, пармская ветчина, бальзамический уксус, толстая паста тальятелле, аппетитная мортаделла — эти и многие другие деликатесы вы сможете попробовать во время посещения городского рынка.
Рынок Mercato di mezzo в исторической части Болоньи — самый аутентичный, красочный и аппетитный в городе. Вы удивитесь, как в небольшом квартале уместилось такое богатство вкусов и гастрономических традиций!
В ходе прогулки вы узнаете об истории и процессе изготовления гастрономических специалитетов региона: пармиджано-реджано, мортаделлы, кулателло, пармской ветчины, вин сан джовезе и ламбруско, болонского хлеба. Познакомитесь с колоритными торговцами и поймёте, почему Болонью называют кулинарной столицей Италии, и как исторические события повлияли на предпочтения жителей в еде. А ещё получите ответы на все вопросы о яичной пасте — ведь тортеллини, тальятелле, тортеллони и лазанья родились в Болонье!
Организационные детали
Стоимость дегустации (сыры, ветчина, вино) — 25 евро с человека, оплачивается на месте.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Фонтан Нептуна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Болонье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 171 туриста
Живу в пригороде Болоньи с 1999 года, получила второе высшее образование в Академии Художеств по специальности реставрация. Переехала жить в Болонью по зову души, и душа не обманула, мне здесь хорошо, Болонья — мой город. Приезжайте, поделюсь впечатлениями, мыслями и чувствами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Зоя
Встретились с Оксаной как и договаривались минута в минуту, узнали друг друга издалека, как будто встретились с давно знакомым человеком. Это ощущение сохранилось на все время тура. Оксана оказалась глубоко читать дальшеуменьшить
эрудированным человеком, умеющим подать материал так, что мы боялись пропустить хотя бы одно ее слово. Много узнали о гастрономических предпочтениях жителей Болоньи, с подробным рассказом о способах приготовления тех или иных блюд. Подробно Оксана погрузила нас в допапский период Болоньи, про захват Папой этого города. Кроме рынка она провела нас по бывшим ремесленным улицам. И наконец, привела в кафе на дегустацию блюд, о которых нам рассказывала. Мы насладились прекрасным красным вином из местных сортов винограда, а также сырами и мясными закусками. Время пролетело очень быстро, а нам хотелось разговаривать с ней и разговаривать. И немного отклоняясь от темы тура, Оксана оказала нам неоценимую услугу в поиске и аренде автомобиля (у нас была проблема с арендой в связи с отсутствием у нас кредитной карты). Оксана, еще раз спасибо Вам за уделенное нам время! Всем, кто будет в Болонье рекомендуем обратиться о проведении гастрономического тура только к Оксане.
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Yuliya
Вкусная и познавательная прогулка с Оксаной! Узнали много интересного, на все вопросы Оксана отвечала максимально профессионально! Прекрасное впечатление.
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А
Анна
Большое спасибо Оксане за экскурсию. Было очень вкусно и интересно!
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