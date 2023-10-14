Устроить себе вкусное приключение в кулинарной столице Италии
Эксклюзивный пармезан, пармская ветчина, бальзамический уксус, толстая паста тальятелле, аппетитная мортаделла — эти и многие другие деликатесы вы сможете попробовать во время посещения городского рынка.
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Описание
Что вас ожидает
Рынок Mercato di mezzo в исторической части Болоньи — самый аутентичный, красочный и аппетитный в городе. Вы удивитесь, как в небольшом квартале уместилось такое богатство вкусов и гастрономических традиций!
В ходе прогулки вы узнаете об истории и процессе изготовления гастрономических специалитетов региона: пармиджано-реджано, мортаделлы, кулателло, пармской ветчины, вин сан джовезе и ламбруско, болонского хлеба. Познакомитесь с колоритными торговцами и поймёте, почему Болонью называют кулинарной столицей Италии, и как исторические события повлияли на предпочтения жителей в еде. А ещё получите ответы на все вопросы о яичной пасте — ведь тортеллини, тальятелле, тортеллони и лазанья родились в Болонье!
Организационные детали
Стоимость дегустации (сыры, ветчина, вино) — 25 евро с человека, оплачивается на месте.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Фонтан Нептуна
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.