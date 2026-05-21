Болонья официально признана гастрономическим центром Аппенинского полуострова, ведь в этом городе и его окрестностях родились визитные карточки итальянской кухни. Эксклюзивный пармезан, пармская ветчина, бальзамический уксус, толстая паста тальятелле, аппетитная мортаделла — эти и многие другие деликатесы вы сможете попробовать во время посещения городского рынка.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Рынок Mercato di mezzo в исторической части Болоньи — самый аутентичный, красочный и аппетитный в городе. Вы удивитесь, как в небольшом квартале уместилось такое богатство вкусов и гастрономических традиций!

В ходе прогулки вы узнаете об истории и процессе изготовления гастрономических специалитетов региона: пармиджано-реджано, мортаделлы, кулателло, пармской ветчины, вин сан джовезе и ламбруско, болонского хлеба. Познакомитесь с колоритными торговцами и поймёте, почему Болонью называют кулинарной столицей Италии, и как исторические события повлияли на предпочтения жителей в еде. А ещё получите ответы на все вопросы о яичной пасте — ведь тортеллини, тальятелле, тортеллони и лазанья родились в Болонье!

Организационные детали

Стоимость дегустации (сыры, ветчина, вино) — 25 евро с человека, оплачивается на месте.