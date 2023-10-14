Гастрономический тур по старинному рынку Болоньи

Устроить себе вкусное приключение в кулинарной столице Италии

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Болонья официально признана гастрономическим центром Аппенинского полуострова, ведь в этом городе и его окрестностях родились визитные карточки итальянской кухни.

Эксклюзивный пармезан, пармская ветчина, бальзамический уксус, толстая паста тальятелле, аппетитная мортаделла — эти и многие другие деликатесы вы сможете попробовать во время посещения городского рынка.
Гастрономический тур по старинному рынку Болоньи
Гастрономический тур по старинному рынку Болоньи
Гастрономический тур по старинному рынку Болоньи
Гастрономический тур по старинному рынку Болоньи
Гастрономический тур по старинному рынку Болоньи
Гастрономический тур по старинному рынку Болоньи
Гастрономический тур по старинному рынку Болоньи
Гастрономический тур по старинному рынку Болоньи
Гастрономический тур по старинному рынку Болоньи
Гастрономический тур по старинному рынку Болоньи
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Рынок Mercato di mezzo в исторической части Болоньи — самый аутентичный, красочный и аппетитный в городе. Вы удивитесь, как в небольшом квартале уместилось такое богатство вкусов и гастрономических традиций!

В ходе прогулки вы узнаете об истории и процессе изготовления гастрономических специалитетов региона: пармиджано-реджано, мортаделлы, кулателло, пармской ветчины, вин сан джовезе и ламбруско, болонского хлеба. Познакомитесь с колоритными торговцами и поймёте, почему Болонью называют кулинарной столицей Италии, и как исторические события повлияли на предпочтения жителей в еде. А ещё получите ответы на все вопросы о яичной пасте — ведь тортеллини, тальятелле, тортеллони и лазанья родились в Болонье!

Организационные детали

Стоимость дегустации (сыры, ветчина, вино) — 25 евро с человека, оплачивается на месте.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Фонтан Нептуна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Гастрономические

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