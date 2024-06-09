Безбашенная Болонья: о башнях и портиках

Погрузитесь в атмосферу средневековой Болоньи, изучая башни и портики, которые стали визитной карточкой города
Индивидуальная экскурсия «Безбашенная Болонья: о башнях и портиках» предлагает уникальную возможность узнать историю и секреты одного из самых очаровательных городов Италии. Башни и портики, протянувшиеся на 62 км, являются визитной
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карточкой Болоньи.

Вы увидите знаменитый портик здания Архигимназии, где ежегодно продавали коконы шелкопряда, и самый широкий портик города конца 14 века.

Полюбуйтесь башнями Гаризенде и Азинелли, изучите портик с изображениями Цезаря, Наполеона, Рафаэля и Микеланджело. Отыщите таинственную стрелу в деревянных балках портика дома Изолани.

Узнайте, сколько башен было в средневековой Болонье и сколько их осталось сегодня, как появились портики и что они символизируют.

Также вас ждет рассказ о том, какую башню можно арендовать на несколько ночей и почему Болонью называют средневековым Манхэттеном. Не упустите шанс узнать, сколько арок у самого длинного портика в мире

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏛️ Уникальные исторические портики
  2. 🏰 Величественные средневековые башни
  3. 🖼️ Живописные фрески
  4. 📜 Интересные исторические факты
  5. 🔍 Поиск таинственных артефактов

Что можно увидеть

  • Портик здания Архигимназии
  • Башни Гаризенде и Азинелли
  • Портик дома Изолани
Безбашенная Болонья: о башнях и портиках
Безбашенная Болонья: о башнях и портиках
Безбашенная Болонья: о башнях и портиках
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы полюбуетесь знаменитым портиком здания Архигимназии — Павальоне, под которым ежегодно продавали коконы шелкопряда.
  • Увидите самый широкий портик города конца 14 века.
  • Рассмотрите символы Болоньи — башни Гаризенде и Азинелли.
  • Изучите портик с изображениями Цезаря, Наполеона, Рафаэля и Микеланджело.
  • Отыщите таинственную стрелу в деревянных балках портика дома Изолани.

А я расскажу:

  • Сколько башен было в средневековой Болонье и сколько в сегодняшней.
  • Как появились портики и что они символизируют.
  • Какую башню можно арендовать на несколько ночей.
  • Почему Болонью называют средневековым Манхэттеном.
  • Сколько арок у самого длинного портика в мире.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Фонтан «Нептун»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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