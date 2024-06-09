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карточкой Болоньи.



Вы увидите знаменитый портик здания Архигимназии, где ежегодно продавали коконы шелкопряда, и самый широкий портик города конца 14 века.



Полюбуйтесь башнями Гаризенде и Азинелли, изучите портик с изображениями Цезаря, Наполеона, Рафаэля и Микеланджело. Отыщите таинственную стрелу в деревянных балках портика дома Изолани.



Узнайте, сколько башен было в средневековой Болонье и сколько их осталось сегодня, как появились портики и что они символизируют.



Также вас ждет рассказ о том, какую башню можно арендовать на несколько ночей и почему Болонью называют средневековым Манхэттеном. Не упустите шанс узнать, сколько арок у самого длинного портика в мире