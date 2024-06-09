Индивидуальная экскурсия «Безбашенная Болонья: о башнях и портиках» предлагает уникальную возможность узнать историю и секреты одного из самых очаровательных городов Италии. Башни и портики, протянувшиеся на 62 км, являются визитной
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические портики
- 🏰 Величественные средневековые башни
- 🖼️ Живописные фрески
- 📜 Интересные исторические факты
- 🔍 Поиск таинственных артефактов
Что можно увидеть
- Портик здания Архигимназии
- Башни Гаризенде и Азинелли
- Портик дома Изолани
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы полюбуетесь знаменитым портиком здания Архигимназии — Павальоне, под которым ежегодно продавали коконы шелкопряда.
- Увидите самый широкий портик города конца 14 века.
- Рассмотрите символы Болоньи — башни Гаризенде и Азинелли.
- Изучите портик с изображениями Цезаря, Наполеона, Рафаэля и Микеланджело.
- Отыщите таинственную стрелу в деревянных балках портика дома Изолани.
А я расскажу:
- Сколько башен было в средневековой Болонье и сколько в сегодняшней.
- Как появились портики и что они символизируют.
- Какую башню можно арендовать на несколько ночей.
- Почему Болонью называют средневековым Манхэттеном.
- Сколько арок у самого длинного портика в мире.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Фонтан «Нептун»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Болонье
Провела экскурсии для 51 туриста
Меня зовут Анна, я гид по призванию и предназначению. Родилась во Всемирный день экскурсовода, да ещё и в культурной столице России. С 2013 года являюсь лицензированным гидом и веду экскурсииЗадать вопрос
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