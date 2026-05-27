Эта экскурсия — не бег по достопримечательностям, а погружение в характер города, где под арками и кирпичными фасадами скрыты века амбиций, страстей и идей. Мы покажем вам Болонью, которую не видно с улицы.
Расскажем, как она жила в 12–14 веках и почему считалась одним из крупнейших средневековых городов Европы.
Расскажем, как она жила в 12–14 веках и почему считалась одним из крупнейших средневековых городов Европы.
Описание экскурсии
- Арена-дель-Соле. Мы начнём с Болоньи интеллектуальной и театральной — города сцен, публичного слова и свободных идей
- Средневековая система каналов, сделавшая город богатым и влиятельным: сегодня её предпочитают прятать
- Старинные кварталы, лабиринты улиц, портики и дома-башни
- Дворец Мерканция — экономическое сердце города. Здесь формировались правила торговли, договоры и законы
- Дом со стрелой — одна из самых загадочных городских легенд
- Средневековый рынок (Quadrilatero) — живое пространство без музейной пыли
- Университет Болоньи — самый старый в Европе
- Пьяцца Маджоре: все её ключевые здания и фонтан Нептуна
А ещё мы побываем на рынке, который можно назвать одним из самых вкусных в Северной Италии. Здесь Болонья раскрывается через еду, запахи и традиции, которые не менялись столетиями.
Вы узнаете:
- почему Болонья всегда была центром дискуссий, а не дворцового блеска
- зачем семьи строили десятки башен и почему сегодня осталось лишь несколько
- какая загадочная городская история о дуэлях, страстях и насилии спрятана в стенах одной тихой улицы
- почему Болонья — это город студентов, профессоров и идей, изменивших европейскую цивилизацию
И многое другое!
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
ежедневно в 11:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€55
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Гарибальди
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Болонье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2738 туристов
Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!
Входит в следующие категории Болоньи
Похожие экскурсии на «Знакомство с настоящей Болоньей»
Индивидуальная
до 4 чел.
Бонджорно, Болонья
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, гуляя по её историческим улицам и площадям. Узнайте тайны города и насладитесь его уникальной культурой
Сегодня в 11:30
29 мая в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
О Болонье с любовью
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
€300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономическая экскурсия по старинному рынку Болоньи
Устроить себе вкусное приключение в кулинарной столице Италии
Начало: Фонтан Нептуна
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Душевная, гостеприимная и самобытная Болонья
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, где средневековая архитектура встречается с современными традициями. Узнайте секреты города и насладитесь его уникальной кухней
Начало: На площади Нептуна
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 8 чел.
€55 за человека