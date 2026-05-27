Эта экскурсия — не бег по достопримечательностям, а погружение в характер города, где под арками и кирпичными фасадами скрыты века амбиций, страстей и идей. Мы покажем вам Болонью, которую не видно с улицы. Расскажем, как она жила в 12–14 веках и почему считалась одним из крупнейших средневековых городов Европы.

Описание экскурсии

Арена-дель-Соле. Мы начнём с Болоньи интеллектуальной и театральной — города сцен, публичного слова и свободных идей

Мы начнём с Болоньи интеллектуальной и театральной — города сцен, публичного слова и свободных идей Средневековая система каналов , сделавшая город богатым и влиятельным: сегодня её предпочитают прятать

, сделавшая город богатым и влиятельным: сегодня её предпочитают прятать Старинные кварталы , лабиринты улиц, портики и дома-башни

, лабиринты улиц, портики и дома-башни Дворец Мерканция — экономическое сердце города. Здесь формировались правила торговли, договоры и законы

— экономическое сердце города. Здесь формировались правила торговли, договоры и законы Дом со стрелой — одна из самых загадочных городских легенд

— одна из самых загадочных городских легенд Средневековый рынок (Quadrilatero) — живое пространство без музейной пыли

— живое пространство без музейной пыли Университет Болоньи — самый старый в Европе

— самый старый в Европе Пьяцца Маджоре: все её ключевые здания и фонтан Нептуна

А ещё мы побываем на рынке, который можно назвать одним из самых вкусных в Северной Италии. Здесь Болонья раскрывается через еду, запахи и традиции, которые не менялись столетиями.

Вы узнаете:

почему Болонья всегда была центром дискуссий, а не дворцового блеска

зачем семьи строили десятки башен и почему сегодня осталось лишь несколько

какая загадочная городская история о дуэлях, страстях и насилии спрятана в стенах одной тихой улицы

почему Болонья — это город студентов, профессоров и идей, изменивших европейскую цивилизацию

И многое другое!

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды.