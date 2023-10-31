Альма-матер Данте, Петрарки, Коперника, Дюрера и других выдающихся личностей, старейшее светское учебное заведение Европы — речь идёт, конечно, о Болонском университете. Я сама его когда-то закончила, поэтому смогу не только погрузить вас в историю и показать его здания, но и провести в стены родного факультета, чтобы вы прониклись учебной атмосферой!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы побываем у палаццо Архигимназии — первого здания Болонского университета. Зайдём на площадь Святого Доминика, где я покажу вам саркофаги глоссаторов. Прогуляемся по университетскому кварталу, заглянем в университетскую церковь, куда приходят помолиться студенты перед экзаменом. Вы узнаете историю альмы-матер многих творцов и учёных.

Будучи выпускницей Болонского университета, я расскажу о поступлении, процессе обучения, возможности получения стипендии для иностранных студентов. И обязательно проведу на свой факультет, где вы увидите аудитории, библиотеки, преподавателей и на некоторое время почувствуете себя студентами старейшего университета Европы.

А ещё, если захотите, заглянем в Анатомический театр (внутри Архигимназии) с деревянными скульптурами людей без кожи.

Организационные детали

Билеты в Анатомический театр оплачиваются дополнительно — 3 €/чел.