Побывать в старейшем светском учебном заведении Европы и вновь почувствовать себя студентами
Я сама его когда-то закончила, поэтому смогу не только погрузить вас в историю и показать его здания, но и провести в стены родного факультета, чтобы вы прониклись учебной атмосферой!
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Описание
Что вас ожидает
Мы побываем у палаццо Архигимназии — первого здания Болонского университета. Зайдём на площадь Святого Доминика, где я покажу вам саркофаги глоссаторов. Прогуляемся по университетскому кварталу, заглянем в университетскую церковь, куда приходят помолиться студенты перед экзаменом. Вы узнаете историю альмы-матер многих творцов и учёных.
Будучи выпускницей Болонского университета, я расскажу о поступлении, процессе обучения, возможности получения стипендии для иностранных студентов. И обязательно проведу на свой факультет, где вы увидите аудитории, библиотеки, преподавателей и на некоторое время почувствуете себя студентами старейшего университета Европы.
А ещё, если захотите, заглянем в Анатомический театр (внутри Архигимназии) с деревянными скульптурами людей без кожи.
Организационные детали
Билеты в Анатомический театр оплачиваются дополнительно — 3 €/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Piazza Maggiore
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.