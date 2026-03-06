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Болонский университет: тысяча лет истории

Побывать в старейшем светском учебном заведении Европы и вновь почувствовать себя студентами
Альма-матер Данте Алигьери, Франческо Петрарки, Николая Коперника, Альбрехта Дюрера и других выдающихся личностей, старейшее светское учебное заведение мира — речь идёт, конечно, о Болонском университете.

Я сама его когда-то закончила, поэтому смогу не только погрузить вас в историю и показать его здания, но и провести в стены родного факультета, чтобы вы прониклись учебной атмосферой!
5
22 отзыва
Болонский университет: тысяча лет истории
Болонский университет: тысяча лет истории
Болонский университет: тысяча лет истории

Описание экскурсии

В начале экскурсии вы узнаете, каким образом фонтан «Нептун» связан с университетом, а также увидите на главной площади дом, где в 13 веке жил преподаватель юрфака. Я расскажу, почему студенты юридического факультета считались людьми «голубой крови», а преподаватели — небожителями.

Мы побываем в палаццо Архигимназии — первом здании Болонского университета. Вы посетите актовый зал юристов и аудиторию для практических занятий студентов-медиков, узнаете историю альма-матер многих творцов и учёных.

Прогуляемся по университетскому кварталу, заглянем в университетскую церковь, куда приходят помолиться студенты перед экзаменом, зайдём в университетскую столовую, посетим UniBOStore — официальный сувенирный магазин Болонского университета.

Посетим уникальный в своем роде Европейский музей студентов с редчайшими экспонатами, отсылающими к эпохе Средневековья. Я расскажу о студенческих ритуалах, атрибутах и облачении.

Будучи выпускницей Болонского университета, я расскажу о поступлении, процессе обучения, возможности получения стипендии для иностранных студентов. И обязательно проведу на свой факультет, где вы увидите аудитории, библиотеки, преподавателей и на некоторое время почувствуете себя студентами старейшего университета мира.

По окончании экскурсии всем путешественникам будет выдан официальный именной диплом Болонского университета.

Организационные детали

В августе Болонский университет закрыт на каникулы, поэтому проведение экскурсии невозможно.

  • Дополнительно оплачиваются билеты: в исторические аудитории Палаццо Архигимназии — €3,5 за чел., до 12 лет — бесплатно; в Европейский музей студентов — €5 за чел., с 20 до 26 лет — €3 за чел., до 19 лет — бесплатно
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату. Для больших групп дополнительно оплачивается также аренда радиогидов. Стоимость и детали можно уточнить в переписке с гидом
  • По субботам официальный магазин университета и аудитории моего факультета будут закрыты, но мы сможем посетить исторические аудитории, университетский квартал и столовую
  • По понедельникам Европейский музей студентов закрыт

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Piazza Maggiore
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Болонье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 481 туриста
Я профессиональный лицензированный гид региона Эмилия-Романья (лицензия выдана в 2014 году), дипломированный историк искусства. Выпускница Московской государственной юридической академии и Болонского университета. Живу в Болонье с 2007 года. Всей душой люблю
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этот город и Италию в целом — за многовековую историю в каждом камне, за аромат кофе, который царит здесь повсюду, за доброжелательность жителей и певучесть итальянской речи. Провожу экскурсии не только по городу, но и в картинных галереях, художественных выставках. Буду рада стать вашим незаменимым проводником в Болонье и регионе Эмилия-Романья.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
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3
2
1
Анастасия
Проездом заскочили в Болонью на 1 день. Очень хотелось познакомиться с историей города, посетить самые значимые места и побывать в Болонском университете. Благодаря Ольге удалось реализовать все планы🥰! Экскурсия прошла на одном дыхании. Видно, что Ольга любит этот город и знает про него очень и очень много! Мы остались довольны☺️! Благодарю 🌸Отдельное спасибо за дипломы, такая память 🫶🏼
Проездом заскочили в Болонью на 1 день. Очень хотелось познакомиться с историей города, посетить самые значимые
Проездом заскочили в Болонью на 1 день. Очень хотелось познакомиться с историей города, посетить самые значимые
Проездом заскочили в Болонью на 1 день. Очень хотелось познакомиться с историей города, посетить самые значимые
Проездом заскочили в Болонью на 1 день. Очень хотелось познакомиться с историей города, посетить самые значимые
Проездом заскочили в Болонью на 1 день. Очень хотелось познакомиться с историей города, посетить самые значимые
Проездом заскочили в Болонью на 1 день. Очень хотелось познакомиться с историей города, посетить самые значимые
Проездом заскочили в Болонью на 1 день. Очень хотелось познакомиться с историей города, посетить самые значимые
Проездом заскочили в Болонью на 1 день. Очень хотелось познакомиться с историей города, посетить самые значимые+1
Проездом заскочили в Болонью на 1 день. Очень хотелось познакомиться с историей города, посетить самые значимые
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Спасибо Вам большое за отзыв, Анастасия, очень приятно. ☺️ Всего самого наилучшего Вашей замечательной семье, и до новых встреч! 🇮🇹
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О
Спасибо Ольге за отличную экскурсию! Живой и увлекательный рассказ обо всем, что мы увидели на своем пути. Чувствовали себя в гостях у давней знакомой, которая рассказывала нам про свой город и свой университет так, чтобы мы смогли полюбить их. Три часа пролетели очень быстро. Постараемся вернуться, чтобы узнать больше подробностей.
Спасибо Ольге за отличную экскурсию! Живой и увлекательный рассказ обо всем, что мы увидели на своем
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Олег, спасибо огромное, что выбрали меня быть вашим проводником по удивительной Болонье. ☺️ Всего вам самого доброго! Буду несказанно рада новой встрече🤗
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Ю
Спасибо за экскурсию, в которой было всё: красота, истории, настроение и настоящее чувство места.
Ольга умеет не просто рассказывать, а словно открывать город изнутри. Это был одна из тех экскурсий, после
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которой еще долго ходишь под впечатлением. Благодарю Ольгу за компанию, разговоры и столько интересных деталей, которые я бы сама никогда не заметила. Мне было очень интересно и по-настоящему приятно провести этот день!! Ольга сделала Болонью для меня живой ✨

Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Юна, спасибо Вам за теплую компанию и всего самого наилучшего! 🌷
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Юлия
Ольга потрясающий экскурсовод👍Окунула нас в атмосферу города, университета! Очень интересные не сухие факты и истории. 2.5 часа прошли абсолютно незаметно, очень советую узнать город именно с Ольгой!! Мы остались очень довольны👍👍
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Юлия, спасибо🤗 Если надумаете поступать, пишите. Всего доброго! 💖
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Е
Экскурсия превзошла все ожидания!
Это был не просто рассказ, а настоящее путешествие во времени.
Ольга - прекрасный гид, увлеченная, знающая, сумела влюбить нас в Болонью с первой минуты.
Особенно сильное впечатление произвел Болонский
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университет!
Экскурсия прошла легко, на одном дыхании, с множеством интересных деталей и ответов на все вопросы.
Мы абсолютно уверены, что это лучшая экскурсия, которая была у нас за последнее время.
Искренне рекомендуем этого гида всем, кто хочет не просто увидеть город, а прочувствовать его душу!

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Марина
Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о городе. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный и познавательный одновременно! Мы получили яркое представлении о жизни города, студентов. Были на экскурсии с
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детьми. Это очень большая редкость: так надолго захватить внимание детей! . Правда, и Ольге пришлось за это "расплачиваться" отвечая на огромное колличество их вопросов. Необыкновенное радушие, изящная подача материала, умение заинтересовать, заинтриговать, вызвать детей на диалог сделало экскурсию незабываемой. Мы обязательно вернемся!

Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о городе. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный и
Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о городе. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный и
Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о городе. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный и
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