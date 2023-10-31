Болонский университет: тысяча лет истории

Побывать в старейшем светском учебном заведении Европы и вновь почувствовать себя студентами

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Альма-матер Данте, Петрарки, Коперника, Дюрера и других выдающихся личностей, старейшее светское учебное заведение Европы — речь идёт, конечно, о Болонском университете.

Я сама его когда-то закончила, поэтому смогу не только погрузить вас в историю и показать его здания, но и провести в стены родного факультета, чтобы вы прониклись учебной атмосферой!
Болонский университет: тысяча лет истории
Болонский университет: тысяча лет истории
Болонский университет: тысяча лет истории
Болонский университет: тысяча лет истории
Болонский университет: тысяча лет истории
Болонский университет: тысяча лет истории
Болонский университет: тысяча лет истории
Болонский университет: тысяча лет истории
Болонский университет: тысяча лет истории
Болонский университет: тысяча лет истории
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
6
ноя
7
ноя
9
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы побываем у палаццо Архигимназии — первого здания Болонского университета. Зайдём на площадь Святого Доминика, где я покажу вам саркофаги глоссаторов. Прогуляемся по университетскому кварталу, заглянем в университетскую церковь, куда приходят помолиться студенты перед экзаменом. Вы узнаете историю альмы-матер многих творцов и учёных.

Будучи выпускницей Болонского университета, я расскажу о поступлении, процессе обучения, возможности получения стипендии для иностранных студентов. И обязательно проведу на свой факультет, где вы увидите аудитории, библиотеки, преподавателей и на некоторое время почувствуете себя студентами старейшего университета Европы.

А ещё, если захотите, заглянем в Анатомический театр (внутри Архигимназии) с деревянными скульптурами людей без кожи.

Организационные детали

Билеты в Анатомический театр оплачиваются дополнительно — 3 €/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Piazza Maggiore
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Болоньи

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние

Похожие туры из Болоньи

От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
Прогуляться по столице Эмилии-Романьи и открыть её тайны
на площади Piazza Maggiore
31 окт
1 ноя
2 ноя
3 ноя
144130 за всё до 5 чел.
Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
Совершить поход за впечатлениями - в бутики, гастрономические лавки и аутлеты на старых улицах
у памятника Гальвани
Сегодня
Завтра
31 окт
1 ноя
250 за всё до 20 чел.
Болонья - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Болонья - первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия с дипломированным искусствоведом
4 ноя
5 ноя
11 ноя
12 ноя
105 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Болонье. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Болонье
ХОРОШО
🧭
ТАМ