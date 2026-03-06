Альма-матер Данте Алигьери, Франческо Петрарки, Николая Коперника, Альбрехта Дюрера и других выдающихся личностей, старейшее светское учебное заведение мира — речь идёт, конечно, о Болонском университете. Я сама его когда-то закончила, поэтому смогу не только погрузить вас в историю и показать его здания, но и провести в стены родного факультета, чтобы вы прониклись учебной атмосферой!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В начале экскурсии вы узнаете, каким образом фонтан «Нептун» связан с университетом, а также увидите на главной площади дом, где в 13 веке жил преподаватель юрфака. Я расскажу, почему студенты юридического факультета считались людьми «голубой крови», а преподаватели — небожителями.

Мы побываем в палаццо Архигимназии — первом здании Болонского университета. Вы посетите актовый зал юристов и аудиторию для практических занятий студентов-медиков, узнаете историю альма-матер многих творцов и учёных.

Прогуляемся по университетскому кварталу, заглянем в университетскую церковь, куда приходят помолиться студенты перед экзаменом, зайдём в университетскую столовую, посетим UniBOStore — официальный сувенирный магазин Болонского университета.

Посетим уникальный в своем роде Европейский музей студентов с редчайшими экспонатами, отсылающими к эпохе Средневековья. Я расскажу о студенческих ритуалах, атрибутах и облачении.

Будучи выпускницей Болонского университета, я расскажу о поступлении, процессе обучения, возможности получения стипендии для иностранных студентов. И обязательно проведу на свой факультет, где вы увидите аудитории, библиотеки, преподавателей и на некоторое время почувствуете себя студентами старейшего университета мира.

По окончании экскурсии всем путешественникам будет выдан официальный именной диплом Болонского университета.

Организационные детали

В августе Болонский университет закрыт на каникулы, поэтому проведение экскурсии невозможно.