Я сама его когда-то закончила, поэтому смогу не только погрузить вас в историю и показать его здания, но и провести в стены родного факультета, чтобы вы прониклись учебной атмосферой!
Описание экскурсии
В начале экскурсии вы узнаете, каким образом фонтан «Нептун» связан с университетом, а также увидите на главной площади дом, где в 13 веке жил преподаватель юрфака. Я расскажу, почему студенты юридического факультета считались людьми «голубой крови», а преподаватели — небожителями.
Мы побываем в палаццо Архигимназии — первом здании Болонского университета. Вы посетите актовый зал юристов и аудиторию для практических занятий студентов-медиков, узнаете историю альма-матер многих творцов и учёных.
Прогуляемся по университетскому кварталу, заглянем в университетскую церковь, куда приходят помолиться студенты перед экзаменом, зайдём в университетскую столовую, посетим UniBOStore — официальный сувенирный магазин Болонского университета.
Посетим уникальный в своем роде Европейский музей студентов с редчайшими экспонатами, отсылающими к эпохе Средневековья. Я расскажу о студенческих ритуалах, атрибутах и облачении.
Будучи выпускницей Болонского университета, я расскажу о поступлении, процессе обучения, возможности получения стипендии для иностранных студентов. И обязательно проведу на свой факультет, где вы увидите аудитории, библиотеки, преподавателей и на некоторое время почувствуете себя студентами старейшего университета мира.
По окончании экскурсии всем путешественникам будет выдан официальный именной диплом Болонского университета.
Организационные детали
В августе Болонский университет закрыт на каникулы, поэтому проведение экскурсии невозможно.
- Дополнительно оплачиваются билеты: в исторические аудитории Палаццо Архигимназии — €3,5 за чел., до 12 лет — бесплатно; в Европейский музей студентов — €5 за чел., с 20 до 26 лет — €3 за чел., до 19 лет — бесплатно
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату. Для больших групп дополнительно оплачивается также аренда радиогидов. Стоимость и детали можно уточнить в переписке с гидом
- По субботам официальный магазин университета и аудитории моего факультета будут закрыты, но мы сможем посетить исторические аудитории, университетский квартал и столовую
- По понедельникам Европейский музей студентов закрыт
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Ольга умеет не просто рассказывать, а словно открывать город изнутри. Это был одна из тех экскурсий, после
Это был не просто рассказ, а настоящее путешествие во времени.
Ольга - прекрасный гид, увлеченная, знающая, сумела влюбить нас в Болонью с первой минуты.
Особенно сильное впечатление произвел Болонский