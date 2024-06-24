Отношение к проституции в разные периоды истории отличалось кардинально: от полного запрета до легализации под присмотром церкви или государства. Во Флоренции есть улица Красивых женщин, улица Любви, улица Постыдная, и названы они так неспроста.
На экскурсии я открою для вас бесстыдную Флоренцию. Вы увидите места, где располагались античные, средневековые и современные бордели. Узнаете, как они работали, какими были цены на услуги. Как одевались жрицы любви, как соблюдали личную гигиену, кому они позировали, кем были их клиенты и кто пользуется их услугами сейчас.
Поговорим и о мужской любви. Я покажу вам дворцы, подаренные сильными мира сего известным флорентийским содержанкам (некоторые из которых получили впоследствии статус официальных жён).
Достопримечательности по маршруту
Улица Красивых женщин — Старый мост — площадь Синьории — площадь Антинори — проулок Онеста — улица Маджо.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 1598 туристов
Меня зовут Татьяна. Уже 20 лет я живу и работаю в Италии, имею государственную лицензию гида. Каждый день, видя обилие всей этой красоты, я не могу не не задавать себе читать дальше
вопросы. А ответы лучше всего получить, выучившись на курсах гидов. А потом соединить приятное с полезным. Вот такая приблизительно схема выбора профессии. Хотя на этом учёба не заканчивается. В жизни ещё полно вопросов, на которые хотелось бы найти ответ. Если вы любите путешествовать и хотите узнать что-то новое, то нам с вами по пути. До встречи во Флоренции!