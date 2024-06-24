В 1958 году законом Лины Мерлин проституция в Италии была запрещена, но жрицы любви продолжают работать легально. Хотите узнать о такой Флоренции? Приходите!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Отношение к проституции в разные периоды истории отличалось кардинально: от полного запрета до легализации под присмотром церкви или государства. Во Флоренции есть улица Красивых женщин, улица Любви, улица Постыдная, и названы они так неспроста.

На экскурсии я открою для вас бесстыдную Флоренцию. Вы увидите места, где располагались античные, средневековые и современные бордели. Узнаете, как они работали, какими были цены на услуги. Как одевались жрицы любви, как соблюдали личную гигиену, кому они позировали, кем были их клиенты и кто пользуется их услугами сейчас.

Поговорим и о мужской любви. Я покажу вам дворцы, подаренные сильными мира сего известным флорентийским содержанкам (некоторые из которых получили впоследствии статус официальных жён).

Достопримечательности по маршруту

Улица Красивых женщин — Старый мост — площадь Синьории — площадь Антинори — проулок Онеста — улица Маджо.

Организационные детали