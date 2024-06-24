Бесстыдная Флоренция: бордели и проституция в колыбели Ренессанса

Открыть тёмную сторону тосканской столицы
В 1958 году законом Лины Мерлин проституция в Италии была запрещена, но жрицы любви продолжают работать легально. Хотите узнать о такой Флоренции? Приходите!
Бесстыдная Флоренция: бордели и проституция в колыбели Ренессанса
Бесстыдная Флоренция: бордели и проституция в колыбели Ренессанса
Бесстыдная Флоренция: бордели и проституция в колыбели Ренессанса
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Отношение к проституции в разные периоды истории отличалось кардинально: от полного запрета до легализации под присмотром церкви или государства. Во Флоренции есть улица Красивых женщин, улица Любви, улица Постыдная, и названы они так неспроста.

На экскурсии я открою для вас бесстыдную Флоренцию. Вы увидите места, где располагались античные, средневековые и современные бордели. Узнаете, как они работали, какими были цены на услуги. Как одевались жрицы любви, как соблюдали личную гигиену, кому они позировали, кем были их клиенты и кто пользуется их услугами сейчас.

Поговорим и о мужской любви. Я покажу вам дворцы, подаренные сильными мира сего известным флорентийским содержанкам (некоторые из которых получили впоследствии статус официальных жён).

Достопримечательности по маршруту

Улица Красивых женщин — Старый мост — площадь Синьории — площадь Антинори — проулок Онеста — улица Маджо.

Организационные детали

  • Экскурсия 18+
  • В стоимость всё включено

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Santa Maria Novella
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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