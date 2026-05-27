Вы перенесётесь в эпоху Ренессанса — время, когда династия Медичи формировала вкус и культуру, а Екатерина Медичи привносила утончённость итальянских традиций в европейское застолье. Именно тогда кулинария перестала быть ремеслом и превратилась в искусство.
Узнаете, какие виды пасты были популярны у флорентийской знати, а затем сами приготовите их под бокал тосканского вина.
Узнаете, какие виды пасты были популярны у флорентийской знати, а затем сами приготовите их под бокал тосканского вина.
Описание мастер-класса
Вы погрузитесь в гастрономическое наследие эпохи Медичи под руководством итальянского эксперта по старинной флорентийской кухне.
Узнаете, какие виды пасты были популярны среди знати и почему их подавали только на особых торжествах.
Научитесь готовить ravioli toscani, pici и pappardelle по старинным рецептам, дегустируя и понимая блюда так же, как это делали в домах аристократов.
Выясните, как pici и pappardelle использовались в приготовлении сезонных соусов, и поймёте разницу вкусов между пастой для знати и пастой крестьян.
Оцените ароматы и сочетания, которые веками формировали гастрономические традиции Тосканы.
Узнаете секреты подачи блюд, которые подчёркивали статус и изысканный вкус.
Организационные детали
- В стоимость входит приготовление и дегустация трёх видов пасты и бокал вина
- Блюда дегустируем сразу после приготовления, но вы также можете забрать их с собой
во вторник, среду и четверг в 17:00, в пятницу и субботу в 11:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€300
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле площади Санто-Спирито
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и четверг в 17:00, в пятницу и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 22 туристов
Я эксперт и гуру итальянской эногастрономии с 30-летним опытом, прошла обучение в лучших академиях Рима, Флоренции и Милана. Я живу и дышу итальянской культурой и стилем застолья, который зародился во
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии на «Гурмэ мастер-класс «Вкусы флорентийской аристократии»»
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки капеллы Медичи
Познакомиться с творениями Микеланджело и историей самого могущественного рода Флоренции
Начало: Около Кафедрального собора Дуомо (Santa María del ...
Сегодня в 12:00
29 мая в 09:00
€94 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Интерьеры и шедевры палаццо Питти (Палатинская галерея)
Погрузитесь в историю и искусство палаццо Питти. Узнайте о шедеврах итальянских мастеров и архитектуре этого величественного дворца
Начало: На площади Питти
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
€120 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Козимо Старший Медичи и его потомки
Путешествие по следам семьи Медичи во Флоренции. Узнайте о Козимо Старшем, его наследии и влиянии на становление города
Завтра в 08:30
3 июн в 12:30
€270 за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Медичи: власть и искусство во Флоренции
Обзорная экскурсия по городу, знакомство с семьёй Медичи и посещение их удивительной усыпальницы
Завтра в 08:00
29 мая в 15:00
€149
€165 за всё до 4 чел.
€300 за человека