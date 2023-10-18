Увидеть работы Ренессанса и узнать, как Врата Рая спаслись от воды
Большой музей — комплекс, включающий в себя несколько знаковых построек.
Он подробно рассказывает о создании, трансформации и сохранении главных религиозных зданий Флоренции. Вы зайдёте в соборы и побродите по археологической зоне. Увидите шедевры Донателло и Брунеллески. Услышите, что говорил Микеланджело о конце жизни. И по желанию подниметесь на колокольню или купол.
Он подробно рассказывает о создании, трансформации и сохранении главных религиозных зданий Флоренции. Вы зайдёте в соборы и побродите по археологической зоне. Увидите шедевры Донателло и Брунеллески. Услышите, что говорил Микеланджело о конце жизни. И по желанию подниметесь на колокольню или купол.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В одной экскурсии — кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, баптистерий Святого Иоанна, колокольня Джотто, купол Брунеллески и крипта Санта Репарата с археологическими раскопками. Семь столетий духовной и политической истории Флоренции представлены в работах таких мастеров, как Арнольфо Ди Камбио, Гиберти, Донателло, Лука Делла Роббия, Брунеллески, Верроккио, Микеланджело.
Здесь вы:
- Увидите Врата Рая, чудом спасённые после наводнения
- Услышите строки из поэзии Микеланджело о конце земной жизни
- Узнаете, почему во Флоренции находится крупнейший купол в мире и как его смогли построить в 15 веке
После при желании вы самостоятельно подниметесь на колокольню Джотто (423 ступеньки) или купол собора (463 ступеньки).
Организационные детали
Дополнительные расходы
Билеты в музей, собор и баптистерий, подъём на купол или колокольню (по желанию) — €15–30/чел. (зависит от того, куда пойдёте). Билеты действительны 72 часа. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у кафедрального собор Санта-Мария-дель-Фьоре
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид во Флоренции
Меня зовут Наталья. Я лицензированный гид по Флоренции и провинции. Половину своей жизни я провела здесь. Это удивительный город, где каждый камень наполнен историей, где сочная палитра тосканской природы вдохновляет неустанно, и я благодарна, что Флоренция стала моей второй родиной. Моё первое образование — юридическое — позволяет мне чётко и систематизировано изучать историю Флоренции и с радостью делиться информацией. Я с удовольствием погружаю в историю Флоренции как взрослых, так и детей. Опыт мамы двух мальчиков научил меня терпению, использованию техник для привлечения внимания, а также умению слушать детей и подростков.
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