Большой музей Собора Флоренции

Увидеть работы Ренессанса и узнать, как Врата Рая спаслись от воды

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Большой музей — комплекс, включающий в себя несколько знаковых построек.

Он подробно рассказывает о создании, трансформации и сохранении главных религиозных зданий Флоренции. Вы зайдёте в соборы и побродите по археологической зоне. Увидите шедевры Донателло и Брунеллески. Услышите, что говорил Микеланджело о конце жизни. И по желанию подниметесь на колокольню или купол.
Большой музей Собора Флоренции
Большой музей Собора Флоренции
Большой музей Собора Флоренции
Большой музей Собора Флоренции
Большой музей Собора Флоренции
Большой музей Собора Флоренции
Большой музей Собора Флоренции
Большой музей Собора Флоренции
Большой музей Собора Флоренции
Большой музей Собора Флоренции
Большой музей Собора Флоренции
Большой музей Собора Флоренции
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В одной экскурсии — кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, баптистерий Святого Иоанна, колокольня Джотто, купол Брунеллески и крипта Санта Репарата с археологическими раскопками. Семь столетий духовной и политической истории Флоренции представлены в работах таких мастеров, как Арнольфо Ди Камбио, Гиберти, Донателло, Лука Делла Роббия, Брунеллески, Верроккио, Микеланджело.

Здесь вы:

  • Увидите Врата Рая, чудом спасённые после наводнения
  • Услышите строки из поэзии Микеланджело о конце земной жизни
  • Узнаете, почему во Флоренции находится крупнейший купол в мире и как его смогли построить в 15 веке

После при желании вы самостоятельно подниметесь на колокольню Джотто (423 ступеньки) или купол собора (463 ступеньки).

Организационные детали

Дополнительные расходы

Билеты в музей, собор и баптистерий, подъём на купол или колокольню (по желанию) — €15–30/чел. (зависит от того, куда пойдёте). Билеты действительны 72 часа. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у кафедрального собор Санта-Мария-дель-Фьоре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Санта-Мария-дель-Фьоре
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