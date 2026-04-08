Комплекс Дуомского собора включает в себя несколько знаковых построек — каждая рассказывает о безграничной вере в Бога и жизнеутверждающем искусстве Флоренции. Здесь мы поговорим и о таинстве Крещения, и о фреске «Страшный суд», и о судьбе Микеланджело. Вы увидите Врата Рая и по желанию подниметесь на колокольню или купол.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €209 за экскурсию

Ваш гид во Флоренции

Описание экскурсии

В одной экскурсии — кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, баптистерий Святого Иоанна, колокольня Джотто, купол Брунеллески и крипта с археологическими раскопками. И главное — Музей собора Дуомо с «Пьетой» Микеланджело!

Семь столетий духовной и политической истории представлены в работах таких мастеров, как Арнольфо Ди Камбио, Гиберти, Донателло, Брунеллески и Микеланджело.

Здесь вы:

узнаете, почему во Флоренции находится захоронение Антипапы

поймёте, почему именно в Соборе произошёл заговор против семьи Медичи

увидите Врата Рая, чудом спасённые после наводнения

узнаете, почему здесь находится крупнейший купол в мире и как его смогли построить в 15 веке

услышите строки из поэзии Микеланджело о конце земной жизни

После при желании вы самостоятельно подниметесь на колокольню Джотто или купол собора.

Организационные детали

Билет оплачивается дополнительно — €15, он действителен в течение 72 часов. При необходимости я помогу с покупкой, подробную инструкцию вы получите в переписке.