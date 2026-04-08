Комплекс Дуомского собора включает в себя несколько знаковых построек — каждая рассказывает о безграничной вере в Бога и жизнеутверждающем искусстве Флоренции. Здесь мы поговорим и о таинстве Крещения, и о фреске «Страшный суд», и о судьбе Микеланджело. Вы увидите Врата Рая и по желанию подниметесь на колокольню или купол.
Описание экскурсии
В одной экскурсии — кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, баптистерий Святого Иоанна, колокольня Джотто, купол Брунеллески и крипта с археологическими раскопками. И главное — Музей собора Дуомо с «Пьетой» Микеланджело!
Семь столетий духовной и политической истории представлены в работах таких мастеров, как Арнольфо Ди Камбио, Гиберти, Донателло, Брунеллески и Микеланджело.
Здесь вы:
- узнаете, почему во Флоренции находится захоронение Антипапы
- поймёте, почему именно в Соборе произошёл заговор против семьи Медичи
- увидите Врата Рая, чудом спасённые после наводнения
- узнаете, почему здесь находится крупнейший купол в мире и как его смогли построить в 15 веке
- услышите строки из поэзии Микеланджело о конце земной жизни
После при желании вы самостоятельно подниметесь на колокольню Джотто или купол собора.
Организационные детали
Билет оплачивается дополнительно — €15, он действителен в течение 72 часов. При необходимости я помогу с покупкой, подробную инструкцию вы получите в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кафедрального собор Санта-Мария-дель-Фьоре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 243 туристов
Меня зовут Наталья. Я лицензированный гид по Флоренции и провинции. Половину своей жизни я провела здесь. Это удивительный город, где каждый камень наполнен историей, где сочная палитра тосканской природы вдохновляет
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Наталья, из всех экскурсий которые мы посетили в этот приезд во Флоренцию, наиболее яркое впечатление оставила экскурсия с вами. Спасибо вам за ваши глубокие знания,предлагаемого материала, за продуманность экскурсии,где сокровища
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В Большой музей Собора Флоренции пришли по рекомендации нашего экскурсовода Натальи. Нисколько не пожалели! Прекрасно организованное пространство музея. Когда в проекте соединились произведения искусства и современное видение. Много воздуха и особенный свет. Впечатлили деревянная скульптура Донателло « Мария Магдалена», «Пьета» Микеланджело, коллекция (и можно посмотреть фильм) макетов купола собора.
Очень рекомендую включить в вашу программу во Флоренции посещение этого музея.
Очень рекомендую включить в вашу программу во Флоренции посещение этого музея.
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Т
Очень благодарны Наталье за прекрасно организованную экскурсию. Рассказ не был перегружен историческим деталями. Особенно оценили интересную подачу информации - 10-ти летний сын остался в восторге. Задача "увлечь" реализована!
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Наталья - не только супер интересный рассказчик и профессионал, но и просто чуткий и внимательный человек, который поможет изучить окрестности не только в рамках своей экскурсии, но и даст много ценных советов. Спасибо:)
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