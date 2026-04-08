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Дуомо Санта-Мария-дель-Фьоре и его сокровища

Посетить Cобор, рассмотреть фрески купола и узнать, как Врата Рая спаслись от воды
Комплекс Дуомского собора включает в себя несколько знаковых построек — каждая рассказывает о безграничной вере в Бога и жизнеутверждающем искусстве Флоренции. Здесь мы поговорим и о таинстве Крещения, и о фреске «Страшный суд», и о судьбе Микеланджело. Вы увидите Врата Рая и по желанию подниметесь на колокольню или купол.
5
4 отзыва
Дуомо Санта-Мария-дель-Фьоре и его сокровища
Дуомо Санта-Мария-дель-Фьоре и его сокровища
Дуомо Санта-Мария-дель-Фьоре и его сокровища

Описание экскурсии

В одной экскурсии — кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, баптистерий Святого Иоанна, колокольня Джотто, купол Брунеллески и крипта с археологическими раскопками. И главное — Музей собора Дуомо с «Пьетой» Микеланджело!

Семь столетий духовной и политической истории представлены в работах таких мастеров, как Арнольфо Ди Камбио, Гиберти, Донателло, Брунеллески и Микеланджело.

Здесь вы:

  • узнаете, почему во Флоренции находится захоронение Антипапы
  • поймёте, почему именно в Соборе произошёл заговор против семьи Медичи
  • увидите Врата Рая, чудом спасённые после наводнения
  • узнаете, почему здесь находится крупнейший купол в мире и как его смогли построить в 15 веке
  • услышите строки из поэзии Микеланджело о конце земной жизни

После при желании вы самостоятельно подниметесь на колокольню Джотто или купол собора.

Организационные детали

Билет оплачивается дополнительно — €15, он действителен в течение 72 часов. При необходимости я помогу с покупкой, подробную инструкцию вы получите в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У кафедрального собор Санта-Мария-дель-Фьоре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 243 туристов
Меня зовут Наталья. Я лицензированный гид по Флоренции и провинции. Половину своей жизни я провела здесь. Это удивительный город, где каждый камень наполнен историей, где сочная палитра тосканской природы вдохновляет
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неустанно, и я благодарна, что Флоренция стала моей второй родиной. Моё первое образование — юридическое — позволяет мне чётко и систематизировано изучать историю Флоренции и с радостью делиться информацией. Я с удовольствием погружаю в историю Флоренции как взрослых, так и детей. Опыт мамы двух мальчиков научил меня терпению, использованию техник для привлечения внимания, а также умению слушать детей и подростков.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
Е
Наталья, из всех экскурсий которые мы посетили в этот приезд во Флоренцию, наиболее яркое впечатление оставила экскурсия с вами. Спасибо вам за ваши глубокие знания,предлагаемого материала, за продуманность экскурсии,где сокровища
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Собора открывались нам с каждой минутой все глубже и глубже. Отдельное удовольствие доставил музей. Это не музей в обычном нашем понимании, это скорее арт- пространство,в котором очень грамотно, красиво и продуманно представлены оригиналы сокровищ Собора, его история и развитие на протяжении многих веков. Очень рекомендую его посетить всем, кто не равнодушен к истории сердца города и искусству. Спасибо Наталья за вашу связь с нами и после экскурсии, ценную информацию и советы. Очень рекомендуем вас в качестве гида))

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Ирина
В Большой музей Собора Флоренции пришли по рекомендации нашего экскурсовода Натальи. Нисколько не пожалели! Прекрасно организованное пространство музея. Когда в проекте соединились произведения искусства и современное видение. Много воздуха и особенный свет. Впечатлили деревянная скульптура Донателло « Мария Магдалена», «Пьета» Микеланджело, коллекция (и можно посмотреть фильм) макетов купола собора.
Очень рекомендую включить в вашу программу во Флоренции посещение этого музея.
В Большой музей Собора Флоренции пришли по рекомендации нашего экскурсовода Натальи. Нисколько не пожалели! Прекрасно организованное
В Большой музей Собора Флоренции пришли по рекомендации нашего экскурсовода Натальи. Нисколько не пожалели! Прекрасно организованное
В Большой музей Собора Флоренции пришли по рекомендации нашего экскурсовода Натальи. Нисколько не пожалели! Прекрасно организованное
В Большой музей Собора Флоренции пришли по рекомендации нашего экскурсовода Натальи. Нисколько не пожалели! Прекрасно организованное
В Большой музей Собора Флоренции пришли по рекомендации нашего экскурсовода Натальи. Нисколько не пожалели! Прекрасно организованное
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Т
Очень благодарны Наталье за прекрасно организованную экскурсию. Рассказ не был перегружен историческим деталями. Особенно оценили интересную подачу информации - 10-ти летний сын остался в восторге. Задача "увлечь" реализована!
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Анна
Наталья - не только супер интересный рассказчик и профессионал, но и просто чуткий и внимательный человек, который поможет изучить окрестности не только в рамках своей экскурсии, но и даст много ценных советов. Спасибо:)
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