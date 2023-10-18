Большой музей — комплекс, включающий в себя несколько знаковых построек. Он подробно рассказывает о создании, трансформации и сохранении главных религиозных зданий Флоренции. Вы зайдёте в соборы и побродите по археологической зоне. Увидите шедевры Донателло и Брунеллески. Услышите, что говорил Микеланджело о конце жизни. И по желанию подниметесь на колокольню или купол.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В одной экскурсии — кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, баптистерий Святого Иоанна, колокольня Джотто, купол Брунеллески и крипта Санта Репарата с археологическими раскопками. Семь столетий духовной и политической истории Флоренции представлены в работах таких мастеров, как Арнольфо Ди Камбио, Гиберти, Донателло, Лука Делла Роббия, Брунеллески, Верроккио, Микеланджело.

Здесь вы:

Увидите Врата Рая, чудом спасённые после наводнения

Услышите строки из поэзии Микеланджело о конце земной жизни

Узнаете, почему во Флоренции находится крупнейший купол в мире и как его смогли построить в 15 веке

После при желании вы самостоятельно подниметесь на колокольню Джотто (423 ступеньки) или купол собора (463 ступеньки).

Организационные детали

Дополнительные расходы

Билеты в музей, собор и баптистерий, подъём на купол или колокольню (по желанию) — €15–30/чел. (зависит от того, куда пойдёте). Билеты действительны 72 часа. Детали уточняйте в переписке.