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  4. Санта-Мария-дель-Фьоре — «симфония в мраморе»

Познакомиться с сокровищами главного флорентийского собора и насладиться панорамой города с высоты

Лидия
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Лидия – ваш гид
Вы увидите кафедральный собор Дуомо и узнаете, как создавался его огромный купол, какие приемы использовал гениальный архитектор Филиппо Брунеллески и как прочитать библейские сюжеты в его работе.

Зайдете в Баптистерий и рассмотрите изящные мозаики и мраморные полы, исследуете музей Опера-дель-Дуомо и увидите шедевры Микеланджело и Донателло.

А еще подниметесь на купол Дуомо и впечатлитесь великолепной панорамой Флоренции.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Дуомо
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У этой экскурсии1 отзыв
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Санта-Мария-дель-Фьоре — «симфония в мраморе»
Санта-Мария-дель-Фьоре — «симфония в мраморе»

Что вас ожидает

Соборная площадь и Баптистерий
Экскурсия начнется на площади Дуомо, где вы увидите удивительный по красоте и размерам одноименный архитектурный ансамбль. Я расскажу, при каких обстоятельствах создавался собор Санта-Мария-дель-Фьоре и с чем связано его название. Вас изумит завораживающая игра света на стенах храма и грандиозный купол, который как маяк притягивает путешественников со всего мира. Вы зайдете в знаменитый Баптистерий и увидите мозаики, украшающие свод купола, бронзовые двери и мраморные полы. Я расскажу, кто такой «антипапа» и почему именно здесь находится его гробница.

Реликвии музея и Флоренция с высоты птичьего полета
Вы посетите музей Опера-дель-Дуомо, открытый в 1891 году, и рассмотрите шедевры, которые украшали кафедральный собор, колокольню и Баптистерий. Я покажу оригиналы дверей Баптистерия, деревянную скульптуру Донателло «Мария Магдалина» и работу Микеланджело «Пьета», которую он готовил для собственного надгробия. Вы увидите коллекцию реликвариев, два из которых содержат мощи Иоанна Крестителя, и впечатлитесь работой ювелиров XIV-XV веков, изготовивших двухсоткилограммовый серебряный алтарь. В завершение подниметесь на знаменитый купол Санта-Мария-дель-Фьоре, откуда открывается роскошный вид на город.

Организационные детали

  • Билеты не включены в стоимость экскурсии, рекомендую приобрести их заранее на сайте музея Дуомо —ilgrandemuseodelduomo.it. Во время покупки не забудьте забронировать время подъема на купол Брунеллески (по желанию), цена при этом не меняется. Пожалуйста, имейте в виду, что при подъеме нужно преодолеть 463 ступени.
  • Билеты можно приобрести на месте в кассе, если вы не планируете подъем на купол или экскурсия планируется в период 15 января — 15 февраля или 15 ноября — 15 декабря.
  • Билет распространяется на музей Опера дель Дуомо, колокольню Джотто , Баптистерий, крипту и купол собора Дуомо. Он действителен 72 часа с момента посещения первого музея. Стоимость — 18 евро взрослый, 3 евро детский (с 6 до 11 лет). Если вы заказываете билеты в интернете, нужно доплатить 2 евро за каждого участника.
  • Для детей до 8 лет экскурсия бесплатна.
  • Для компании или семьи из 4х человек действует скидка на экскурсию — четыре билета по цене трех.
Санта-Мария-дель-Фьоре — «симфония в мраморе»
Санта-Мария-дель-Фьоре — «симфония в мраморе»
Санта-Мария-дель-Фьоре — «симфония в мраморе»
Санта-Мария-дель-Фьоре — «симфония в мраморе»
Санта-Мария-дель-Фьоре — «симфония в мраморе»
Санта-Мария-дель-Фьоре — «симфония в мраморе»
Санта-Мария-дель-Фьоре — «симфония в мраморе»
Санта-Мария-дель-Фьоре — «симфония в мраморе»
Санта-Мария-дель-Фьоре — «симфония в мраморе»
Санта-Мария-дель-Фьоре — «симфония в мраморе»
Санта-Мария-дель-Фьоре — «симфония в мраморе»
Санта-Мария-дель-Фьоре — «симфония в мраморе»
Санта-Мария-дель-Фьоре — «симфония в мраморе»
Санта-Мария-дель-Фьоре — «симфония в мраморе»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Дуомо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лидия
Лидия
Меня зовут Лидия, вот уже 17 лет я живу и работаю в самом прекрасном городе на земле — Флоренции. Свое первоначальное образование в области культуры я получила в России, окончив Санкт-Петербургский университет культуры. Продолжила повышать свои знания уже в городе-колыбели эпохи Возрождения. Я лицензированный гид по Флоренции и её окрестностям. Считаю, что профессия ГИДА — это призвание. Важно уметь донести информацию до слушателя в интересной и доступной форме!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

24 мая 2019
14 мая 2019 года наша компания из четырех человек гуляла по очаровательной Флоренции в сопровождении Лидии. Это была даже не экскурсия, а прогулка друзей - весело, непринужденно, душевно. Вместе с тем - познавательно и интересно. Спасибо, милая Лидия! До новых встреч, прекрасная Флоренция! :)

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