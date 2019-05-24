Что вас ожидает

Соборная площадь и Баптистерий

Экскурсия начнется на площади Дуомо, где вы увидите удивительный по красоте и размерам одноименный архитектурный ансамбль. Я расскажу, при каких обстоятельствах создавался собор Санта-Мария-дель-Фьоре и с чем связано его название. Вас изумит завораживающая игра света на стенах храма и грандиозный купол, который как маяк притягивает путешественников со всего мира. Вы зайдете в знаменитый Баптистерий и увидите мозаики, украшающие свод купола, бронзовые двери и мраморные полы. Я расскажу, кто такой «антипапа» и почему именно здесь находится его гробница.

Реликвии музея и Флоренция с высоты птичьего полета

Вы посетите музей Опера-дель-Дуомо, открытый в 1891 году, и рассмотрите шедевры, которые украшали кафедральный собор, колокольню и Баптистерий. Я покажу оригиналы дверей Баптистерия, деревянную скульптуру Донателло «Мария Магдалина» и работу Микеланджело «Пьета», которую он готовил для собственного надгробия. Вы увидите коллекцию реликвариев, два из которых содержат мощи Иоанна Крестителя, и впечатлитесь работой ювелиров XIV-XV веков, изготовивших двухсоткилограммовый серебряный алтарь. В завершение подниметесь на знаменитый купол Санта-Мария-дель-Фьоре, откуда открывается роскошный вид на город.