Описание экскурсии

Откройте для себя шедевр Филиппо Брунеллески – великолепный Купол Дуомо, созданный в 1436 году. Теперь у вас есть шанс не только полюбоваться этим архитектурным чудом, но и запечатлеть его на фотографиях и селфи с самых живописных мест Флоренции. Мы подобрали для вас пять лучших точек для идеальных кадров и незабываемых впечатлений. Маршрут 1. Погрузитесь в историю и красоту Флоренции, посетив Воспитательный дом, шедевр Филиппо Брунеллески, построенный в 1445 году. Этот уникальный ренессансный памятник не только служил приютом для брошенных младенцев, но и стал первым светским заведением в Европе, где воспитывались сироты. Здесь мальчикам давали профессию в торговле шелком, а девочкам — приданое, открывая им путь в будущее. Сегодня он объединяет детский сад, музей, выставочный зал, офис ЮНИСЕФ и уютное кафе. Насладитесь потрясающим видом на купол Дуомо с террасы кафе и окунитесь в атмосферу настоящего ренессанса! 2. Всего в нескольких шагах от Дуомо, в историческом монастырском комплексе XIII века, расположена городская публичная библиотека. Это место, пропитанное историей, где когда-то находилась больница Санта Мария Нуова (1285-1288), где францисканские сестры-госпитальерки ухаживали за больными. Со временем комплекс разросся, появились дополнительные монастырские комнаты для женщин, которые помогали пациентам, готовили пищу, занимались ткачеством и стиркой. Здесь, в одном из двориков, Лоренцо Гиберти в XV веке отлил свои легендарные бронзовые двери для баптистерия Сан-Джованни, а в 1498 году в одной из комнат монастыря жил знаменитый художник Пьетро Перуджино. Сегодня это общественное пространство с более чем ста тысячами книг, доступных для всех. Два очаровательных дворика предлагают идеальное место для отдыха после долгих прогулок по городу. Открытые галереи библиотеки всегда оживлены: здесь готовятся к экзаменам студенты, наслаждаясь потрясающим видом на купол Дуомо. Вы погрузитесь в атмосферу истории и знаний в самом сердце Флоренции! 3. Палаццо, спроектированное архитектором Луиджи Буонамичи в 1888 году, стало домом для одного из самых престижных универмагов Италии. Настоящая жемчужина этого места — терраса, где можно насладиться вкусным перекусом или заказать аперитив с захватывающим видом на купол Дуомо. Вход бесплатный, но учтите, что в дождливые дни терраса закрыта, и иногда нужно подождать в очереди. 4. На первый взгляд этот отель может показаться непримечательным, но стоит вам подняться на его крышу, и вы окажетесь в одном из самых потрясающих баров Флоренции. Здесь открываются захватывающие виды на центр Флоренции и великолепный купол Дуомо. Не упустите шанс увидеть Флоренцию с новой, восхитительной перспективы! 5. Откройте для себя лучший вид на купол Дуомо с террасы музея, расположенного прямо за величественным собором. В 1296 году здесь действовала Опера дель Дуомо, учреждение, основанное Флорентийской республикой и контролируемое артелью производителей шерсти, которые отвечали за строительство и содержание собора Санта-Мария дель Фьоре. В XV веке здесь Брунеллески хранил древесину для лесов, использовавшихся при возведении купола, а около 1500 года именно здесь Микеланджело создал своего легендарного Давида. Вы насладитесь потрясающим видом на купол Дуомо, который станет вишенкой на торте вашего визита. Не упустите шанс прикоснуться к истории и полюбоваться шедеврами мирового искусства с одной из лучших смотровых площадок Флоренции! Посещение этой террасы платное, 15 евро за человека.