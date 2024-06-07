1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Buongiorno, Флоренция: путешествие по эпохам и вкусам
Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Санта Мария Новелла
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€120 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Влюбиться во Флоренцию»: путешествие в историю
Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии
Начало: В районе площади Сан Джованни
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды и предания Флоренции: путешествие в сердце истории
Забудьте о стандартных маршрутах! Вас ждет погружение в мир тайн и легенд Флоренции, которые раскроют город с неожиданной стороны
Начало: На площади Санта Мария Новелла
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Флоренции: от Дуомо до Понте Веккьо
Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, пройдя по следам Данте и Микеланджело. Эта экскурсия станет ключом к пониманию истинной сущности города
Начало: Piazza della Repubblica
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
250€225 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Флоренции: от Санта Мария Новелла до Палаццо Питти
Погрузитесь в атмосферу Возрождения с экскурсией по Флоренции. Вас ждут два маршрута на выбор, каждый из которых раскроет город с новой стороны
Начало: На площади Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка по Флоренции: от Медичи до Уффици
Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, где каждый уголок хранит истории великих художников, заговоров и тайн
Начало: На piazza Santa Maria Novella
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно»
Прогулка по Флоренции, вдохновленная романом Дэна Брауна «Инферно». Оживите страницы книги, исследуя ключевые места города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция - кладовая человеческого гения
Все лучшие места и секреты тосканской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: возле церкви Санта Мария Новелла
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Санта-Мария-дель-Фьоре - «симфония в мраморе»
Познакомиться с сокровищами главного флорентийского собора и насладиться панорамой города с высоты
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 09:30
Завтра в 13:30
€134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Флоренция в деталях: дворцы Медичи, площади и история
Откройте для себя сокровища Флоренции: от дворцов Медичи до исторических площадей. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: В центре Флоренции
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€135 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Флоренция - любовь с первого взгляда
Почувствовать душу города, увидеть его с высоты и насладиться блистательной архитектурой
Начало: На площади Santa Maria Novella
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Данте, «Божественная комедия» и средневековая Флоренция: эксклюзивное путешествие
Почувствуйте дух Возрождения и вдохновение Данте, пройдя по узким улочкам Флоренции, где каждый камень хранит истории эпохи
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Винная Флоренция
Погулять по старинным кварталам и отыскать знаменитые винные окошки в душевной компании
Начало: На Piazza del Duomo
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
€225 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды и секреты Флоренции - для взрослых и детей
Обнаружить необычные детали и услышать любопытные истории на экскурсии по нетуристическим тропам
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Большой музей Собора Флоренции
Увидеть работы Ренессанса и узнать, как Врата Рая спаслись от воды
Начало: У кафедрального собор Санта-Мария-дель-Фьоре
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEliso7 июня 2024Очень понравилось! Экскурсия подходит, как тем кто знаком с городом и историей, так и и тем, кто здесь оказался впервые.
- LLaura6 июня 2024Мы в первый раз были во Флоренции, Мила нам развернуто рассказала историю Возрождения, было очень интересно и познавательно, спасибо большое, после этой экскурсии мы взяли и в других городах Италии эту услугу, рекомендую 🙌🏼
- SSasha6 июня 2024Не первый раз заказываем экскурсии у Italy Discover. были в Милане, Венеции. Все на высшем уровне. Флоренция не подкачала! Были в потрясной аптеке, сами бы туда не пошли. Все легко, просто, но при этом глубоко. Гид харизматичная личность.
- TTamara5 июня 2024Рекомендую. Увлекательно, информативно. Не сложная физически прогулка по основным городским достопримечательностям. Оживали образы навеянные сериалом Медичи повелители Флоренции… 😄Можно отметить интересные для себя места, в которые захочется вернуться самостоятельно. Спасибо Лидия!
- ННаталья5 июня 2024Мы только что вернулись из удивительной экскурсии по Флоренции и не могли не поделиться нашим восторгом! История этого города, особенно
- ААнна4 июня 2024Нас сопровождала экскурсовод Людмила, очень хороший рассказчик, материал был прекрасно структурирован. По ходу эксурсии давались отличные рекомендации, которыми мы с удовольствием впоследствии воспользовались. Спасибо.
- rraisa3 июня 2024Спасибо большое. Всё было очень хорошо и приятно:)
- GGiedrius2 июня 2024Мне очень понравилось! Интересный и с любовью рассказ. Спасибо!
- ТТатьяна22 мая 2024Думала писать отзыв или нет. Ведь Татьяна заболела и у нас был другой гид. Но так как подобрала нам его Татьяна напишу. Что экскурсия прошла просто замечательною. Столько интересного и подача была прям от души.
- ААндрей17 мая 2024Очень интересно и познавательно! Гид - просто замечательный рассказчик! Мы до сих пор под впечатлением от экскурсии! Спасибо, Лидия! 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Баптистерий»
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