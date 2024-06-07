E Eliso Камерная прогулка по Флоренции с посещением нетуристической точки читать дальше Неожиданным и очень классным оказалось посещение старинной аптеки. От гида я в полном восторге! Прекрасно знает историю и очень увлекательно рассказывает. Огромное спасибо! Очень понравилось! Экскурсия подходит, как тем кто знаком с городом и историей, так и и тем, кто здесь оказался впервые.

L Laura Ежедневная прогулка по Флоренции Мы в первый раз были во Флоренции, Мила нам развернуто рассказала историю Возрождения, было очень интересно и познавательно, спасибо большое, после этой экскурсии мы взяли и в других городах Италии эту услугу, рекомендую 🙌🏼

S Sasha Камерная прогулка по Флоренции с посещением нетуристической точки Не первый раз заказываем экскурсии у Italy Discover. были в Милане, Венеции. Все на высшем уровне. Флоренция не подкачала! Были в потрясной аптеке, сами бы туда не пошли. Все легко, просто, но при этом глубоко. Гид харизматичная личность.

T Tamara Медичи - повелители Флоренции Рекомендую. Увлекательно, информативно. Не сложная физически прогулка по основным городским достопримечательностям. Оживали образы навеянные сериалом Медичи повелители Флоренции… 😄Можно отметить интересные для себя места, в которые захочется вернуться самостоятельно. Спасибо Лидия!

Н Наталья Медичи - повелители Флоренции читать дальше история семьи Медичи, просто захватывает ум и сердце. Экскурсия была увлекательной как для взрослых, так и для детей. Наш гид Лидия справилась на все 100% - ее знания и страсть к рассказу заразили каждого из нас. Благодаря этой поездке мы узнали множество интересных фактов и по-новому взглянули на историю этого удивительного места. Благодарим за незабываемую прогулку! Уже рекомендовала друзьям 👍🏻 Мы только что вернулись из удивительной экскурсии по Флоренции и не могли не поделиться нашим восторгом! История этого города, особенно

А Анна Ежедневная прогулка по Флоренции Нас сопровождала экскурсовод Людмила, очень хороший рассказчик, материал был прекрасно структурирован. По ходу эксурсии давались отличные рекомендации, которыми мы с удовольствием впоследствии воспользовались. Спасибо.

r raisa Влюбиться во Флоренцию Спасибо большое. Всё было очень хорошо и приятно:)

G Giedrius Ежедневная прогулка по Флоренции Мне очень понравилось! Интересный и с любовью рассказ. Спасибо!

Т Татьяна Buongiorno, Флоренция Думала писать отзыв или нет. Ведь Татьяна заболела и у нас был другой гид. Но так как подобрала нам его Татьяна напишу. Что экскурсия прошла просто замечательною. Столько интересного и подача была прям от души.