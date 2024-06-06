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но и прекрасный человек, с которым не замечаешь проведенного времени и пройденного расстояния! Прошло уже больше недели, а мы до сих пор под впечатлением от экскурсии и Флоренции. Екатерина ответила на миллион вопросов по теме и нет, дала много советов, показала лучшие места в городе, помогла забронировать столик в ресторане. С огромным нетерпением ждём свое следующее путешествие во Флоренцию, чтобы снова пройтись с Екатериной по этому великолепному городу и вновь прикоснуться к истории. Спасибо за незабываемые впечатления!