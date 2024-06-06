Экскурсии с посещением колокольни Джотто

Найдено 15 экскурсий в категории «Колокольня Джотто» во Флоренции на русском языке, цены от €114, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепная Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
99 отзывов
Великолепная Флоренция: Путешествие по историческому сердцу города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, исследуя её знаковые места с личным гидом. Откройте новые грани итальянской культуры и гастрономии
Начало: Дуомо Санта Мария дель Фьоре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
114 за всё до 15 чел.
Медичи - повелители Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
160 за всё до 10 чел.
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
194 отзыва
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия: история и архитектура
Откройте для себя духовное и архитектурное наследие Флоренции в уникальной трёхчасовой прогулке
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
200180 за всё до 10 чел.
Первый день во Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Первый день во Флоренции: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, узнайте истории за знаменитыми местами и получите советы от местного жителя
Начало: Недалеко от знаменитого торгового моста Понте Векк...
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
129 за всё до 4 чел.
Легенды и предания Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Легенды и предания Флоренции: путешествие в сердце истории
Забудьте о стандартных маршрутах! Вас ждет погружение в мир тайн и легенд Флоренции, которые раскроют город с неожиданной стороны
Начало: На площади Санта Мария Новелла
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
220 за всё до 6 чел.
Колыбель Возрождения: обзорная с искусствоведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Колыбель Возрождения: обзорная экскурсия с искусствоведом в Флоренции
Путешествие в сердце Ренессанса: уникальная возможность увидеть Флоренцию глазами искусствоведа
Начало: На площада Piazza della Repubblica
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
160 за всё до 6 чел.
Санта-Мария-дель-Фьоре - «симфония в мраморе»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Санта-Мария-дель-Фьоре - «симфония в мраморе»
Познакомиться с сокровищами главного флорентийского собора и насладиться панорамой города с высоты
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 09:30
Завтра в 13:30
134 за всё до 10 чел.
Флоренция - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Флоренция - любовь с первого взгляда
Почувствовать душу города, увидеть его с высоты и насладиться блистательной архитектурой
Начало: На площади Santa Maria Novella
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Вдохновляющая Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Вдохновляющая Флоренция
Интересные факты и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии с искусствоведом
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
130 за всё до 4 чел.
Данте, «Божественная комедия» и Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Данте, «Божественная комедия» и средневековая Флоренция: эксклюзивное путешествие
Почувствуйте дух Возрождения и вдохновение Данте, пройдя по узким улочкам Флоренции, где каждый камень хранит истории эпохи
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 10 чел.
Прогулка с искусствоведом «Колыбель Ренессанса»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прогулка с искусствоведом «Колыбель Ренессанса»
Узнать главное об итальянском Возрождении и увидеть шедевры флорентийского зодчества
Начало: Площадь Сан Лоренцо
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
240 за всё до 4 чел.
Мифы и легенды Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мифы и легенды Флоренции
Прикоснуться к удивительным сюжетам города, раскрыть его тайны и расшифровать таинственные символы
Начало: На Piazza Santa Maria Novella
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Легенды и секреты Флоренции - для взрослых и детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Легенды и секреты Флоренции - для взрослых и детей
Обнаружить необычные детали и услышать любопытные истории на экскурсии по нетуристическим тропам
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 10 чел.
Большой музей Собора Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Большой музей Собора Флоренции
Увидеть работы Ренессанса и узнать, как Врата Рая спаслись от воды
Начало: У кафедрального собор Санта-Мария-дель-Фьоре
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
220 за всё до 10 чел.
Эзотерическая Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Эзотерическая Флоренция
Открыть тайны и чудеса колыбели Возрождения
Начало: на площади Санта Мария Новелла
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
280 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
    Спасибо большое за интересную экскурсию. Было очень познавательно! Бродили потом самостоятельно по городу уже с каким то внутренним компасом. Спасибо!!!
  • T
    Tamara
    5 июня 2024
    Медичи - повелители Флоренции
    Рекомендую. Увлекательно, информативно. Не сложная физически прогулка по основным городским достопримечательностям. Оживали образы навеянные сериалом Медичи повелители Флоренции… 😄Можно отметить интересные для себя места, в которые захочется вернуться самостоятельно. Спасибо Лидия!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Медичи - повелители Флоренции
    Мы только что вернулись из удивительной экскурсии по Флоренции и не могли не поделиться нашим восторгом! История этого города, особенно
    читать дальше

    история семьи Медичи, просто захватывает ум и сердце. Экскурсия была увлекательной как для взрослых, так и для детей. Наш гид Лидия справилась на все 100% - ее знания и страсть к рассказу заразили каждого из нас. Благодаря этой поездке мы узнали множество интересных фактов и по-новому взглянули на историю этого удивительного места. Благодарим за незабываемую прогулку! Уже рекомендовала друзьям 👍🏻

  • Л
    Лена
    2 июня 2024
    Великолепная Флоренция
    Марина- великолепный рассказчик с большим багажом знаний. Хорошая и степенная подача информации, легко для усвоения. Рекомендую начать изучение Флоренции именно с обзорной экскурсии
  • A
    Anna
    29 мая 2024
    Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
    Марина отличный рассказчик и смогла помочь нам получить наиболее интересную и полезную информацию о городе, насколько это возможно за один день.
  • С
    Санта
    29 мая 2024
    Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
    Флоренция – звучит так как и выглядит. Один из самых прекрасных городов в мире. Великолепие этого города помогла понять и
    читать дальше

    распознать через историю, архитектуру и искусство профессионал и фанат своего дела – Марина. Не смотря на то, что мы не первый раз в этом городе, ей удалось каждым своим рассказом подтвердить, на сколько важно брать экскурсии и смотреть на город глазами местного жителя.

    Флоренция – звучит так как и выглядит. Один из самых прекрасных городов в мире. Великолепие этого
  • М
    Мария
    26 мая 2024
    Великолепная Флоренция
    Все отлично! Очень понравилось!
  • В
    Владислав
    23 мая 2024
    Вдохновляющая Флоренция
    Екатерина не только супер профессионал своего дела, который днями напролет может говорить об искусстве и всем, что с этим связано,
    читать дальше

    но и прекрасный человек, с которым не замечаешь проведенного времени и пройденного расстояния! Прошло уже больше недели, а мы до сих пор под впечатлением от экскурсии и Флоренции. Екатерина ответила на миллион вопросов по теме и нет, дала много советов, показала лучшие места в городе, помогла забронировать столик в ресторане. С огромным нетерпением ждём свое следующее путешествие во Флоренцию, чтобы снова пройтись с Екатериной по этому великолепному городу и вновь прикоснуться к истории. Спасибо за незабываемые впечатления!

  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Великолепная Флоренция
    Добрый день. Экскурсия понравилась. Много интересных фактов, о которых рассказала Марина. Но, мне было маловато.
  • А
    Андрей
    17 мая 2024
    Санта-Мария-дель-Фьоре - «симфония в мраморе»
    Очень интересно и познавательно! Гид - просто замечательный рассказчик! Мы до сих пор под впечатлением от экскурсии! Спасибо, Лидия! 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Колокольня Джотто»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Великолепная Флоренция
  2. Медичи - повелители Флоренции
  3. Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
  4. Первый день во Флоренции
  5. Легенды и предания Флоренции
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Колокольня Джотто" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 114 до 280 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 554 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 15 экскурсий на 2024 год по теме «Колокольня Джотто», 554 ⭐ отзыва, цены от €114. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам