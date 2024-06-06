1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Великолепная Флоренция: Путешествие по историческому сердцу города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, исследуя её знаковые места с личным гидом. Откройте новые грани итальянской культуры и гастрономии
Начало: Дуомо Санта Мария дель Фьоре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€114 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€160 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия: история и архитектура
Откройте для себя духовное и архитектурное наследие Флоренции в уникальной трёхчасовой прогулке
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
200€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первый день во Флоренции: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, узнайте истории за знаменитыми местами и получите советы от местного жителя
Начало: Недалеко от знаменитого торгового моста Понте Векк...
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды и предания Флоренции: путешествие в сердце истории
Забудьте о стандартных маршрутах! Вас ждет погружение в мир тайн и легенд Флоренции, которые раскроют город с неожиданной стороны
Начало: На площади Санта Мария Новелла
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Колыбель Возрождения: обзорная экскурсия с искусствоведом в Флоренции
Путешествие в сердце Ренессанса: уникальная возможность увидеть Флоренцию глазами искусствоведа
Начало: На площада Piazza della Repubblica
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Санта-Мария-дель-Фьоре - «симфония в мраморе»
Познакомиться с сокровищами главного флорентийского собора и насладиться панорамой города с высоты
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 09:30
Завтра в 13:30
€134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Флоренция - любовь с первого взгляда
Почувствовать душу города, увидеть его с высоты и насладиться блистательной архитектурой
Начало: На площади Santa Maria Novella
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Вдохновляющая Флоренция
Интересные факты и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии с искусствоведом
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Данте, «Божественная комедия» и средневековая Флоренция: эксклюзивное путешествие
Почувствуйте дух Возрождения и вдохновение Данте, пройдя по узким улочкам Флоренции, где каждый камень хранит истории эпохи
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка с искусствоведом «Колыбель Ренессанса»
Узнать главное об итальянском Возрождении и увидеть шедевры флорентийского зодчества
Начало: Площадь Сан Лоренцо
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мифы и легенды Флоренции
Прикоснуться к удивительным сюжетам города, раскрыть его тайны и расшифровать таинственные символы
Начало: На Piazza Santa Maria Novella
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды и секреты Флоренции - для взрослых и детей
Обнаружить необычные детали и услышать любопытные истории на экскурсии по нетуристическим тропам
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Большой музей Собора Флоренции
Увидеть работы Ренессанса и узнать, как Врата Рая спаслись от воды
Начало: У кафедрального собор Санта-Мария-дель-Фьоре
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эзотерическая Флоренция
Открыть тайны и чудеса колыбели Возрождения
Начало: на площади Санта Мария Новелла
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€280 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья6 июня 2024Спасибо большое за интересную экскурсию. Было очень познавательно! Бродили потом самостоятельно по городу уже с каким то внутренним компасом. Спасибо!!!
- TTamara5 июня 2024Рекомендую. Увлекательно, информативно. Не сложная физически прогулка по основным городским достопримечательностям. Оживали образы навеянные сериалом Медичи повелители Флоренции… 😄Можно отметить интересные для себя места, в которые захочется вернуться самостоятельно. Спасибо Лидия!
- ННаталья5 июня 2024Мы только что вернулись из удивительной экскурсии по Флоренции и не могли не поделиться нашим восторгом! История этого города, особенно
- ЛЛена2 июня 2024Марина- великолепный рассказчик с большим багажом знаний. Хорошая и степенная подача информации, легко для усвоения. Рекомендую начать изучение Флоренции именно с обзорной экскурсии
- AAnna29 мая 2024Марина отличный рассказчик и смогла помочь нам получить наиболее интересную и полезную информацию о городе, насколько это возможно за один день.
- ССанта29 мая 2024Флоренция – звучит так как и выглядит. Один из самых прекрасных городов в мире. Великолепие этого города помогла понять и
- ММария26 мая 2024Все отлично! Очень понравилось!
- ВВладислав23 мая 2024Екатерина не только супер профессионал своего дела, который днями напролет может говорить об искусстве и всем, что с этим связано,
- ННаталья20 мая 2024Добрый день. Экскурсия понравилась. Много интересных фактов, о которых рассказала Марина. Но, мне было маловато.
- ААндрей17 мая 2024Очень интересно и познавательно! Гид - просто замечательный рассказчик! Мы до сих пор под впечатлением от экскурсии! Спасибо, Лидия! 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Колокольня Джотто»
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