Кьянти – это наиболее известная зона Тосканы, расположенная между Флоренцией и Сиеной, 243 тыс. га виноградников, оливковых рощ и лесов.

Эта зона известна прежде всего как винодельческий регион всемирно известного Chanti Classico.

Замки и крепости, аббатства и монастыри со своими знаменитыми винными погребами, где проводится дегустация вин, располагаются на вершине холмов в окружении виноградников, оливковых рощ, огромных сосен и вековых кипарисов.

Я предлагаю Вам новый гастрономический опыт – дегустация лучших вин региона в одном из замков Кьянти. Я встречу Вас в центре Флоренции (piazza Porto Romana) на комфортабельной машине и мы отправимся на знакомство с настоящей Тосканой!

Вы увидите как прекрасны ровные ряды виноградников, серебристые оливковые рощи и почувствуете спокойствие мест, где кажеться, что время остановилось. Я расскажу Вам о виноделии в Тоскане и регионе Кьянти, о том, какие сорта винограда здесь выращивают и почему знаменитое вино 🍷 Chianti нельзя сделать в другом регионе и как выбрать настоящее Chianti Classico и чем эти вина отличаются от вин Supertuscany. Вы узнаете почему Флоренция долго боролась с Сиеной за эту территорию, кто победил и почему на бутылки вина Chianti Classico красуется черный петушок.

Мы посетим маленькое средневековое борго Montefioralle, самую старинную точку этой зоны, которая почти не поменялась с 11 в., когда здесь вознило первое поселение названное Цветущая гора. Побываем в городке Greve-in-Chianti, сердце региона Кьянти, где рерулярно проводятся винные фестивали, ярмарки и базарчики и обязательно зайдем в старинную мясную лавку с сырным погребом. У вас будет возможность попробовать колбаску из дикого кабана или Cinta senese ( особый вид свинки, смесь с диким кабаном) и вкуснейший пекорино, сыр из овечьего молока.

И на закуску посетим один из красивейщих замков региона.

Прогулка по замку, его винным погребам с обязательной дегустацией лучших вин замка. В зависимости от времени года и времени, которым вы располагаете, я предложу вам на выбор несколько замков. В любом случае этот замок 🏰 расположен в крсивейшем месте и по дороге к нему вы сможете сделать роскошные фото на фоне тосканских холмов, виноградников или дороги с кипарисами.

В ходе прогулки по замку и погребам вы узнаете историю 📖 замка, особенности производства вина в этой зоне и оливкого масла и попробуете лучшие вина. Дегустация включает в себя мин. 3 вида вина, как правило это Chianti Classico, Reserva, Super Tuscany wines, биологическое оливковое масло, бальзамический соус. По желанию дегустация может быть дополнены типичными тосканскими закусками( нежнейшее прошутто, финокьену, салями из дикого кабана, овечий сыр Пекорино и много других вкусняшек идеально сочетающихся с предложенными винами) или полноценным обедом.

Поездка проходит на моей машине Citroen Picasso.

Прогулка по замку и дегустация проходит на английском языке, если для Вас и вашей компании это критично, обязательно напишите. Я предложу Вам замок, где я смогу пойти с вами и переводить.