7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Как говорить с детьми об искусстве и как сделать так, чтобы они не заскучали в музее? На экскурсии я попробую заинтересовать ваших детей тем богатством, которое есть в музее Уффици. В легкой и игровой форме ребята познакомятся с героями, интересными сюжетами и художественными особенностями творений Боттичелли, Пьеро ди Козимо и других мастеров живописи.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Эта экскурсия легко и интересно познакомит детей с персонажами самых ярких произведений Уффици.

Боттичелли рисует ветер: молодой, загорелый Зефир с темно-зелеными крыльями усердно раздувает щеки и старается изо всех сил — это западный ветер, он возвещает весну. С ним, обнявшись, летит юная нежная Аура — она тоже ветерок, и она тоже дует: видишь, из ее полуоткрытых губ выходит струйка воздуха, это — легкое дуновение. А ты пробовал рисовать дуновение?

А у Пьеро ди Козимо страшное чудо-юдо собирается съесть прекрасную Андромеду — вот она, бедняжка, привязана к корягам в скале. Так боги наказали девушку за тщеславие ее матери Кассиопеи, которая возомнила себя красивее морских наяд. Все присутствующие в ужасе отвернулись, чтобы не видеть страшной смерти Андромеды. Но, к счастью, вовремя подоспел Персей — он как раз пролетал мимо в своих волшебных крылатых сапожках. Персей влюбляется в Андромеду с первого взгляда, приземляется на морское чудовище и бесстрашно поражает его своей саблей. Тут и свадьбу сыграли: посмотри, какие странные инструменты у музыкантов. Как ты думаешь, можно на них играть?

Организационные детали

Экскурсия будет интересна детям 7–12 лет.