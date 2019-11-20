7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия легко и интересно познакомит детей с персонажами самых ярких произведений Уффици.
Боттичелли рисует ветер: молодой, загорелый Зефир с темно-зелеными крыльями усердно раздувает щеки и старается изо всех сил — это западный ветер, он возвещает весну. С ним, обнявшись, летит юная нежная Аура — она тоже ветерок, и она тоже дует: видишь, из ее полуоткрытых губ выходит струйка воздуха, это — легкое дуновение. А ты пробовал рисовать дуновение?
А у Пьеро ди Козимо страшное чудо-юдо собирается съесть прекрасную Андромеду — вот она, бедняжка, привязана к корягам в скале. Так боги наказали девушку за тщеславие ее матери Кассиопеи, которая возомнила себя красивее морских наяд. Все присутствующие в ужасе отвернулись, чтобы не видеть страшной смерти Андромеды. Но, к счастью, вовремя подоспел Персей — он как раз пролетал мимо в своих волшебных крылатых сапожках. Персей влюбляется в Андромеду с первого взгляда, приземляется на морское чудовище и бесстрашно поражает его своей саблей. Тут и свадьбу сыграли: посмотри, какие странные инструменты у музыкантов. Как ты думаешь, можно на них играть?
Возраст: 7–12 лет
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье и другим городам Эмилии-Романьи.
По счастливому стечению обстоятельств, я – мама; для школ своих детей я создала яркие детские экскурсии по Флоренции и Болонье. Буду рада познакомить с этими городами ваши школы и семьи!
Огромное спасибо Ольге за экскурсию!
Она профессиональный гид, умеет увлечь и заинтересовать и детей, и их родителей.
Очень интересная и содержательная экскурсия, не раздумывая, идите в Уффици только с Ольгой :))
Anna
29 марта 2019
Экскурсия очень понравилась. Ольга моментально нашла подход к ребёнку. Информация структурирована как раз что бы не перегрузить)
Спасибо!
Ольга
25 марта 2018
Огромное спасибо Ольге за экскурсию, под впечатлением остались все- и внучка, и мы. Жалко было расставаться, очень интересное общение прерывать...
Мадина
14 января 2018
Ольга, настоящий профессионал своего дела! Гид очень интересно рассказывает, это история, а не набор фактов и дат. Мы не относим нашу семью к знатокам искусства, но после экскурсии Ольги хочется посещать картинные галереи, находить скрытые символы, рассматривать картины как рассказ художника... Хоть у Ольги в названии экскурсии и указано "Уффици для детей", я смело рекомендую данного гида для всех возрастов (мы были с мужем и дочерью 20 лет). Ольга очень гармонично подстраивает материал для требуемого возраста, делает акцент на повторы, и ты, действительно, запоминаешь рассказанное и после экскурсии нет ощущения хаоса в голове. Очень, очень рекомендую!
Евгения
14 апреля 2016
Если вы хотите показать вашим детям Флоренцию. В первый раз, то эта экскурсия - именно то, что надо! Очень рекомендую!
Zharova
29 июня 2015
Полный восторг! Дети слушали и внимали, а взрослые оценили профессионализм и чуткость замечательного гида) Экскурсия по галерее Уффици с двумя детьми 6 и 8-ми лет казалась мне совершенной авантюрой, но благодаря Ольге "путешествие в исскуство" оказалось интересным, информативным и запоминающимся. Спасибо!
Занимательно-познавательная экскурсия для детей (4-9 лет) и их родителей
Если вам посчастливилось оказаться в неповторимой столице Тосканы с детьми, не спешите думать, что они не оценят и ничего не запомнят. Эта экскурсии поможет ребёнку увидеть город так, что у него останутся чудесные и добрые воспоминания! Вместе мы изучим улочки Старого города, разглядим купол Дуомо и обсудим, как люди жили в средневековых башнях. Попробуем разгадать названия улиц, откроем местные ремёсла и найдём красивейший мост города. Добро пожаловать, маленькие и взрослые путешественники!
Влияние знаменитого рода на становление великих творцов и великолепное культурное наследие Флоренции
Микеланджело, Брунеллески, Донателоо, Беноццо Гоццоли — среди многих великих имен флорентийского Возрождения одно имя стоит особо — Медичи. В удивительную эпоху расцвета Флоренции Медичи вершили судьбы города и флорентийцев. Мы разберемся в истории семейства, значении, которое оно оказало на город, и в их великом наследим.
Эта экскурсия идеально подойдет тем, кто впервые в городе и хочет познакомиться с главными достопримечательностями Флоренции, сориентироваться в структуре ее исторической части, а также прилегающих кварталах. На прогулке вы узнаете об истории тосканской столицы, развитии градостроительства и становлении ремесел, о династии Медичи и, конечно же, о Возрождении.
Погружение в мир Флорентийского Ренессанса и знакомство с его ключевыми работами
Экскурсия по всемирно известной галерее Уффици познакомит вас с шедеврами Джотто, Филиппо и Филиппино Липпи, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Тициана, Караваджо и других выдающихся итальянских и европейских мастеров. Вы увидите лучшие работы из коллекции, начало которой положил еще Франческо I де Медичи. Узнаете об этапах развития европейского искусства, научитесь разбираться в сюжетах великих полотен и глубже поймете итальянскую живопись.
Увидеть роскошное собрание мировых шедевров искусства и узнать их историю
Вы рассмотрите главные экспонаты галереи и услышите увлекательный рассказ о Флоренции, жизни художников, философии и менталитете Средневековья и эпохи Возрождения. Я расскажу о великих коллекционерах — семье Медичи — и помогу раскрыть смысл собранных ими произведений.
Понятно и интересно о мире шедевров главного музея Флоренции
Великие герцоги Медичи не просто украсили галерею Уффици благородной живописью, статуями и другими ценными работами — они изменили отношение к искусству во всей Европе. Вы поймёте, как это произошло, и соприкоснётесь с шедеврами коллекции музея не как пассивные слушатели, а как исследователи. Специально для этого я припасла «сундучок секретов», который превратит прогулку по Уффици в игру и позволит познакомиться с творениями Филиппо Липпи, Сандро Ботичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Тициана и Караваджо.
Восхититься живописью и талантливыми мастерами вдвойне, узнав о тайных смыслах их работ
В Уффици так много шедевров разных эпох, здесь нехитрым делом будет потеряться и не уловить смысла картин и скульптур. Я проведу вас по залам от самых истоков искусства и поэтапно расскажу о символах полотен и художниках, аккуратно вплетая их идеи в те времена, когда они жили и творили. Вы приблизитесь к прекрасному, поймёте искусство и научитесь отличать работы Рафаэля и Микеланджело.
Прогуляться в душистом саду, заглянуть в роскошный особняк и почувствовать себя потомком королей
В стенах грандиозного дворца поместились музеи серебра и карет, Палатинская Галерея и Галерея современного искусства! Чтобы обойти их, потребуется целая жизнь. На экскурсии вы увидите главные экспонаты, услышите забавные истории из жизни великих династий и прогуляетесь в садах невероятной красоты.
Познакомиться с творениями Микеланджело и историей самого могущественного рода Флоренции
Капелла Медичи — одно из сокровищ Флоренции, которое просто нельзя обойти вниманием. Здесь соединились потрясающая архитектура итальянского Ренессанса и история самого влиятельного флорентийского рода. На экскурсии вы осмотрите Дворец Медичи, церковь Святого Лаврентия и Капеллу Медичи, узнаете о роли семьи в развитии Флоренции и увидите скульптуры-аллегории, прославившие великого Микеланджело.
Познать тайны и секреты шедевров мирового искусства
Самый главный музей Флоренции поможет прикоснуться к подлинной красоте и наглядно ознакомиться с эволюцией всего мирового живописного искусства. Вы проникнете в тонкости идейных замыслов и художественных стилей разных эпох, узнаете о талантах династии Медичи и поймете, почему Флоренцию заслужено называют «Колыбелью Возрождения».