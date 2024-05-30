7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия легко и интересно познакомит детей с персонажами самых ярких произведений Уффици.
Боттичелли рисует ветер: молодой, загорелый Зефир с темно-зелеными крыльями усердно раздувает щеки и старается изо всех сил — это западный ветер, он возвещает весну. С ним, обнявшись, летит юная нежная Аура — она тоже ветерок, и она тоже дует: видишь, из ее полуоткрытых губ выходит струйка воздуха, это — легкое дуновение. А ты пробовал рисовать дуновение?
А у Пьеро ди Козимо страшное чудо-юдо собирается съесть прекрасную Андромеду — вот она, бедняжка, привязана к корягам в скале. Так боги наказали девушку за тщеславие ее матери Кассиопеи, которая возомнила себя красивее морских наяд. Все присутствующие в ужасе отвернулись, чтобы не видеть страшной смерти Андромеды. Но, к счастью, вовремя подоспел Персей — он как раз пролетал мимо в своих волшебных крылатых сапожках. Персей влюбляется в Андромеду с первого взгляда, приземляется на морское чудовище и бесстрашно поражает его своей саблей. Тут и свадьбу сыграли: посмотри, какие странные инструменты у музыкантов. Как ты думаешь, можно на них играть?
Организационные детали
Экскурсия будет интересна детям 7–12 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 965 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье читать дальшеуменьшить
и другим городам Эмилии-Романьи. По счастливому стечению обстоятельств, я мама; для школ своих детей я создала яркие детские экскурсии по Флоренции и Болонье. Буду рада познакомить с этими городами ваши школы и семьи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Илья
Огромное благодарность Ольге за те две экскурсии, которые мы провели вместе. Первая экскурсия была семейная экскурсия по городу. Наша цель была в том, чтобы наша шестилетняя дочь запомнила эту поездку и читать дальшеуменьшить
можно было продолжить изучать после экскурсии самостоятельно город и историю. Ребенок был в восторге от подачи, от настроения. Ольга приготовила задания для детей - найти животное, найти башню, подходили к кабанчику загадывать желание. Второй раз мы ходили на индивидуальную экскурсию нашей семьей в галлерею Уффицы. Опять же была задача, чтобы экскурсия была больше для дочки, но Ольга смогла сделать так, чтобы было интересно и для нас, и для дочки. Посмотрели все жемчужины Уффицы, особенно впечатлились Боттичелли, теперь будет что обсуждать с дочкой после поездки в Италию. Очень рекомендуем и обязательно приедем еще, на другие экскурсии Ольги.
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М
Мадина
Ольга, настоящий профессионал своего дела! Гид очень интересно рассказывает, это история, а не набор фактов и дат. Мы не относим нашу семью к знатокам искусства, но после экскурсии Ольги хочется читать дальшеуменьшить
посещать картинные галереи, находить скрытые символы, рассматривать картины как рассказ художника… Хоть у Ольги в названии экскурсии и указано "Уффици для детей", я смело рекомендую данного гида для всех возрастов (мы были с мужем и дочерью 20 лет). Ольга очень гармонично подстраивает материал для требуемого возраста, делает акцент на повторы, и ты, действительно, запоминаешь рассказанное и после экскурсии нет ощущения хаоса в голове. Очень, очень рекомендую!
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О
Ольга
Мы выбрали экскурсию в Уфицци с Ольгой, опираясь на отзывы на сайте Tripster. И не пожалели ни секунды. Ольга потрясающий профессионал, абсолютный контакт с подопечными, очень интересно составлена экскурсия, у читать дальшеуменьшить
Ольги материал на все возраста, уровни, интересы. Мы могли бы возвращаться туда годами и у Ольги было бы чем поделиться, мне кажется. Сын 9 лет тоже в восторге, сказал, что больше всего в Уфицци ему понравилась Уфицци и Ольга - и то, и другое благодаря самой Ольге. От души рекомендую.
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E
Egor
Хорошая экскукрсия.
Несмотря на то, что сам поход в Уффицци не очень располагает взять с собой ребенка 8 лет, особенно при наличии в компании взрослой дамы 60 лет+, которой фундаментально интересно ВСЁ! Ольга отлично справилась с поставленной задачей не растерять интерес аудитории и рассказала максимиум возможного. Было интересно и познавательно всем.
Получили удовольствие от прогулки и общения! Спасибо!
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Z
Zharova
Полный восторг! Дети слушали и внимали, а взрослые оценили профессионализм и чуткость замечательного гида) Экскурсия по галерее Уффици с двумя детьми 6 и 8-ми лет казалась мне совершенной авантюрой, но благодаря Ольге "путешествие в исскуство" оказалось интересным, информативным и запоминающимся. Спасибо!
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А
Андрей
Очень понравилась экскурсия. Мы были с двумя детьми 6 и 7 лет. Ольга очень классно держала их внимание, все в легкой игровой форме, очень много интересных фактов - дети были в восторге. Взрослым тоже очень понравилось.