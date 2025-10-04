Флоренция - это город, где искусство оживает на каждом шагу.
Здесь, среди величественных соборов и старинных мостов, вы услышите истории о Джотто, Микеланджело и Леонардо. Прогулка по городу позволит вам увидеть Кафедральный собор, Крестильню и Колокольню Джотто. Вы узнаете о судьбах Данте Алигьери и семьи Медичи, а также раскроете секреты Старого моста. Это путешествие обещает стать незабываемым и вдохновляющим
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Погружение в мир искусства
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 👨🎨 Легендарные мастера
- 🔍 Тайны и секреты прошлого
- 🌉 Уникальные архитектурные сооружения
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Кафедральный собор
- Крестильня
- Колокольня Джотто
- Квартал Данте Алигьери
- Площадь Республики
- Площадь Синьории
- Галерея Уффици
- Старый Мост
Описание экскурсии
Отечество — это Флоренция, она — новый Рим и новые Афины, она — храм, мастерская, место, хранимое Богом и любимое богами. П. П. Муратов
Что вас ожидает
На нашем маршруте:
- Я расскажу о переплетении исторических эпох
- Приоткрою тайны судеб многих известных личностей: Данте Алигьери, Медичи, Никколо Макиавелли, Галилео Галилея
- Вы узнаете о сложностях при строительстве кафедрального собора
- Выясните перипетии судьбы отца итальянского языка Данте Алигьери
- Услышите, как к власти во Флоренции пришло семейство Медичи, и какие секреты хранили представители этой династии
- Полюбуетесь копией Давида на площади Синьории
- Раскроете, почему Старый мост устоял, несмотря на наводнения и взрывы
- И многое другое!
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осмотрим снаружи
- При желании сделаем перерыв на домашнее мороженое или вкусные бутерброды (не входит в стоимость)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 167 туристов
Меня зовут Наталья. Я лицензированный гид по Флоренции и провинции. Половину своей жизни я провела здесь. Это удивительный город, где каждый камень наполнен историей, где сочная палитра тосканской природы вдохновляет
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
A
Anastassia
5 окт 2025
Я получила огромное удовольствие от экскурсии
Мы встретились и с первых минут Наталья окутала заботой, ее дружелюбие и легкость создали атмосферу как будто мы сто лет знакомы
Экскурсия прошла в стиле приятной
Входит в следующие категории Флоренции
