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Билеты
Сокровища Уффици без головной боли о билетах
Начало: Фиренце, пьяцца делла Синьория
Расписание: Каждый день в 12:30 и 16:00
€60 за билет
Билеты
Флоренция: входной билет в Палаццо Веккьо и аудиогид
Начало: Пиацца делла Синьория, 50122 Флоренция ФИ, Италия
«С этим билетом вы получите доступ к резиденции семьи Медичи, сможете исследовать её роскошные залы и узнать больше о становлении флорентийского могущества благодаря аудиогиду или мультимедийному планшету с 3D-визуализациями»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€32.12 за билет
Билеты
Флоренция: входной билет в синагогу и Еврейский музей
Начало: Виа Луиджи Карло Фарини, 6, 50121 Флоренция ФИ, Ит...
«Этот билет даст вам доступ к уникальной коллекции еврейского церемониального искусства, прогулке по ухоженному саду и возможности заглянуть в духовное сердце одного из старейших сообществ города»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
€8.60 за билет
Билеты
Флоренция: билет без очереди на вход к скульптуре Давида Микеланджело
Начало: Виа дельи Альфани, 115 Р, 50122 Флоренция ФИ, Итал...
«Исследуйте «Давида» Микеланджело в Галерее Академии Полюбуйтесь «Давидом» Микеланджело, купив билет без очереди в Галерею Академии, и получите доступ ко всем залам музея, где хранится больше скульптур Микеланджело, чем где-либо в мире»
€49 за билет
Билеты
Флоренция: входной билет в музей Галилео
Начало: Пиацца дей Джудичи, 1, 50122 Флоренция ФИ, Италия
«Билет даёт доступ ко всем залам музея и позволяет осматривать экспозиции в своём ритме»
Расписание: По вторникам Музей Галилея открыт только до 13:00. Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
€15.91 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Билеты на шоу»
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