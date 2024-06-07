Экскурсии в собор Санта-Мария-дель-Фьоре

Найдено 30 экскурсий в категории «Санта-Мария-дель-Фьоре» во Флоренции на русском языке, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепная Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
99 отзывов
Великолепная Флоренция: Путешествие по историческому сердцу города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, исследуя её знаковые места с личным гидом. Откройте новые грани итальянской культуры и гастрономии
Начало: Дуомо Санта Мария дель Фьоре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
114 за всё до 15 чел.
Медичи - повелители Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
160 за всё до 10 чел.
Buongiorno, Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Buongiorno, Флоренция: путешествие по эпохам и вкусам
Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Санта Мария Новелла
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
120 за всё до 30 чел.
Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
143 отзыва
Обзорная экскурсия по Флоренции: от Средневековья до Ренессанса
Погрузитесь в историю Флоренции, открывая её тайны вместе с экспертом в области искусства и архитектуры
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
160 за всё до 10 чел.
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
194 отзыва
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия: история и архитектура
Откройте для себя духовное и архитектурное наследие Флоренции в уникальной трёхчасовой прогулке
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
200180 за всё до 10 чел.
Флоренция как на oткрытке
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Флоренция как на открытке: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Флоренции: исторические здания, скрытые улочки и лучшие смотровые площадки. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
180 за всё до 8 чел.
Настоящая Флоренция «для своих»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
57 отзывов
Уникальная прогулка по Флоренции: культура, искусство, вкусы
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, насладитесь местной культурой и кулинарией в компании знающего гида
Начало: 2 минуты пешком от центрального ж/д вокзала Флорен...
1 июля в 15:00
2 июля в 10:00
129 за всё до 4 чел.
Легенды и предания Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Легенды и предания Флоренции: путешествие в сердце истории
Забудьте о стандартных маршрутах! Вас ждет погружение в мир тайн и легенд Флоренции, которые раскроют город с неожиданной стороны
Начало: На площади Санта Мария Новелла
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
220 за всё до 6 чел.
Величие Флоренции и ее секреты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Величие Флоренции: искусство, история и тайны в одной экскурсии
Приглашаем в путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Тосканы останутся в памяти навсегда
Начало: Рядом с вокзалом Firenze Santa Maria Novella
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 8 чел.
Колыбель Возрождения: обзорная с искусствоведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Колыбель Возрождения: обзорная экскурсия с искусствоведом в Флоренции
Путешествие в сердце Ренессанса: уникальная возможность увидеть Флоренцию глазами искусствоведа
Начало: На площада Piazza della Repubblica
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
160 за всё до 6 чел.
Обзорная прогулка по Флоренции
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
66 отзывов
Обзорная прогулка по Флоренции: от Дуомо до Понте Веккьо
Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, пройдя по следам Данте и Микеланджело. Эта экскурсия станет ключом к пониманию истинной сущности города
Начало: Piazza della Repubblica
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
250225 за всё до 6 чел.
Ежедневная прогулка по Флоренции
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
227 отзывов
Групповая экскурсия по Флоренции: от Санта Мария Новелла до Палаццо Питти
Погрузитесь в атмосферу Возрождения с экскурсией по Флоренции. Вас ждут два маршрута на выбор, каждый из которых раскроет город с новой стороны
Начало: На площади Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
30 за человека
Камерная прогулка по Флоренции с посещением нетуристической точки
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
142 отзыва
Групповая прогулка по Флоренции: от Медичи до Уффици
Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, где каждый уголок хранит истории великих художников, заговоров и тайн
Начало: На piazza Santa Maria Novella
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
40 за человека
Фотопрогулка по Флоренции
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
Фотопрогулка по Флоренции: уникальный опыт и незабываемые впечатления
Погрузитесь в атмосферу Ренессанса с индивидуальной фотосессией в Флоренции. Ваши идеальные моменты станут вечными
Начало: У собора Дуомо
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
от 190 за всё до 10 чел.
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
Познакомьтесь с Флоренцией через квест для детей и родителей. Увлекательные задания, исторические места и сюрпризы на память. Подходит для детей от 5 лет
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
134 за всё до 8 чел.
Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
3 отзыва
Флоренция: историческая экскурсия и галерея Уффици - погружение в эпоху Возрождения
Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици
Начало: На piazza Santa Maria Novella
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
70 за человека
О Флоренции с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
О Флоренции с любовью: индивидуальная экскурсия
Флоренция - город с богатой историей и культурой. Узнайте больше о его легендах и знаменитых жителях, прогуливаясь по старинным улицам и площадям
Начало: В центре Флоренции
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
99 за всё до 6 чел.
Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
5 отзывов
Увлекательный квест для детей во Флоренции: мифы и легенды
Как рассказать детям о древнем городе, которому 2 тысячелетия? Присоединяйтесь к квесту с играми и загадками по улицам Флоренции
Начало: На площади Республики
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 8 чел.
Флоренция - кладовая человеческого гения
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Флоренция - кладовая человеческого гения
Все лучшие места и секреты тосканской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: возле церкви Санта Мария Новелла
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
140 за всё до 7 чел.
Санта-Мария-дель-Фьоре - «симфония в мраморе»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Санта-Мария-дель-Фьоре - «симфония в мраморе»
Познакомиться с сокровищами главного флорентийского собора и насладиться панорамой города с высоты
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 09:30
Завтра в 13:30
134 за всё до 10 чел.
Флоренция - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Флоренция - любовь с первого взгляда
Почувствовать душу города, увидеть его с высоты и насладиться блистательной архитектурой
Начало: На площади Santa Maria Novella
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Прогулка с искусствоведом «Колыбель Ренессанса»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прогулка с искусствоведом «Колыбель Ренессанса»
Узнать главное об итальянском Возрождении и увидеть шедевры флорентийского зодчества
Начало: Площадь Сан Лоренцо
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
240 за всё до 4 чел.
Флорентийские любовные истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Флорентийские любовные истории
Погулять по историческому центру и погрузиться в его романтические сюжеты с гидом-писателем
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 10 чел.
Мифы и легенды Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мифы и легенды Флоренции
Прикоснуться к удивительным сюжетам города, раскрыть его тайны и расшифровать таинственные символы
Начало: На Piazza Santa Maria Novella
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Фотосессия мечты во Флоренции
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фотосессия мечты во Флоренции
Оставить в волшебных кадрах воспоминания об удивительном городе
10 июня в 12:30
11 июня в 08:30
200 за всё до 4 чел.
Средневековая Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Средневековая Флоренция
Перенестись в Темные века и услышать истории о любви, кровной мести, интригах и заговорах
Начало: В центре города
18 июня в 08:00
19 июня в 11:00
110 за всё до 6 чел.
Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города
Почувствовать себя самой прекрасной и запечатлеть это навсегда
Начало: У собора Санта-Мария-дель-Фьоре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
170 за человека
По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия
Побывать на красивейшей площади города, увидеть древнюю церковь и получить профессиональные снимки
Начало: На пьяццале Микеланджело
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
300 за всё до 4 чел.
Большой музей Собора Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Большой музей Собора Флоренции
Увидеть работы Ренессанса и узнать, как Врата Рая спаслись от воды
Начало: У кафедрального собор Санта-Мария-дель-Фьоре
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
220 за всё до 10 чел.
Флорентийские убийства
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Флорентийские убийства
Погрузитесь в захватывающий мир истории Флоренции, раскрывая тайны знаменитого рода Медичи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    О Флоренции с любовью
    Большое спасибо Галине за прекрасную непринужденную прогулку по Флоренции, которая не была утомительной даже для восьмилетнего ребенка. Мы узнали много интересных фактов как об истории Флоренции так и о жизни современных итальянцев, нам очень понравилось!
  • E
    Eliso
    7 июня 2024
    Камерная прогулка по Флоренции с посещением нетуристической точки
    Очень понравилось! Экскурсия подходит, как тем кто знаком с городом и историей, так и и тем, кто здесь оказался впервые.
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    Неожиданным и очень классным оказалось посещение старинной аптеки. От гида я в полном восторге! Прекрасно знает историю и очень увлекательно рассказывает. Огромное спасибо!

  • L
    Laura
    6 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Флоренции
    Мы в первый раз были во Флоренции, Мила нам развернуто рассказала историю Возрождения, было очень интересно и познавательно, спасибо большое, после этой экскурсии мы взяли и в других городах Италии эту услугу, рекомендую 🙌🏼
    Мы в первый раз были во Флоренции, Мила нам развернуто рассказала историю Возрождения, было очень интересно
  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Флоренция как на oткрытке
    Лидия, спасибо за незабываемые впечатления. Все было по делу. Вовлеченность на 100% в процесс.
  • S
    Sasha
    6 июня 2024
    Камерная прогулка по Флоренции с посещением нетуристической точки
    Не первый раз заказываем экскурсии у Italy Discover. были в Милане, Венеции. Все на высшем уровне. Флоренция не подкачала! Были в потрясной аптеке, сами бы туда не пошли. Все легко, просто, но при этом глубоко. Гид харизматичная личность.
  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
    Спасибо большое за интересную экскурсию. Было очень познавательно! Бродили потом самостоятельно по городу уже с каким то внутренним компасом. Спасибо!!!
  • T
    Tamara
    5 июня 2024
    Медичи - повелители Флоренции
    Рекомендую. Увлекательно, информативно. Не сложная физически прогулка по основным городским достопримечательностям. Оживали образы навеянные сериалом Медичи повелители Флоренции… 😄Можно отметить интересные для себя места, в которые захочется вернуться самостоятельно. Спасибо Лидия!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Медичи - повелители Флоренции
    Мы только что вернулись из удивительной экскурсии по Флоренции и не могли не поделиться нашим восторгом! История этого города, особенно
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    история семьи Медичи, просто захватывает ум и сердце. Экскурсия была увлекательной как для взрослых, так и для детей. Наш гид Лидия справилась на все 100% - ее знания и страсть к рассказу заразили каждого из нас. Благодаря этой поездке мы узнали множество интересных фактов и по-новому взглянули на историю этого удивительного места. Благодарим за незабываемую прогулку! Уже рекомендовала друзьям 👍🏻

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
    Отличный гид
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Флоренции
    Нас сопровождала экскурсовод Людмила, очень хороший рассказчик, материал был прекрасно структурирован. По ходу эксурсии давались отличные рекомендации, которыми мы с удовольствием впоследствии воспользовались. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Санта-Мария-дель-Фьоре»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Великолепная Флоренция
  2. Медичи - повелители Флоренции
  3. Buongiorno, Флоренция
  4. Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
  5. Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Санта-Мария-дель-Фьоре" можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 30 до 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1218 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 30 экскурсий на 2024 год по теме «Санта-Мария-дель-Фьоре», 1218 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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