1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Легенды и предания Флоренции: путешествие в сердце истории
Забудьте о стандартных маршрутах! Вас ждет погружение в мир тайн и легенд Флоренции, которые раскроют город с неожиданной стороны
Начало: На площади Санта Мария Новелла
«Вы услышите самые интересные средневековые легенды и предания, связанные с достопримечательностями города: от символов на колокольне Дуомо до кабанчика на городском рынке»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мифы и легенды Флоренции
Прикоснуться к удивительным сюжетам города, раскрыть его тайны и расшифровать таинственные символы
Начало: На Piazza Santa Maria Novella
«Услышите легенду о колонне Юстиции и увидите «балкон наоборот»»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды и секреты Флоренции - для взрослых и детей
Обнаружить необычные детали и услышать любопытные истории на экскурсии по нетуристическим тропам
«Посетим площадь Святого Благовещения, где я расскажу легенды о церкви и дворце, а также реальную историю о Марии Магдалене Медичи»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Галерея Уффици в Флоренции: путешествие через искусство для детей и взрослых
Приглашаем на уникальное путешествие по галерее Уффици, где искусство оживает перед вашими глазами
Начало: На площади Синьории
«Научитесь читать картины по символам и услышите связанные с ними интересные истории, мифы и легенды»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория14 мая 2024Хотелось бы выразить большую благодарность Елене за очень легкую и интересную подачу информации. Елена провела нас по очень атмосферным местам,
- ЭЭлина15 апреля 2024Елена прекрасный экскурсовод и человек. 3 часа экскурсии пролетели незаметно. Рассказ о Флоренции, ее истории увлек не только взрослых, но
- ААнна4 апреля 2024Спасибо Елене за интересную экскурсию, она вовлекала детей и подростков в процесс, что однозначно не прошло бесследно для них и лучше запомнилось.
- ЮЮлия3 сентября 2023У нас была утренняя прогулка и эта была прекрасная экскурсия вместо с гидом Татьяной. Благодарю:)
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 220. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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