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и одиннадцатилетнюю дочь. Елена очень легко находит общий язык с детьми, может их увлечь экскурсией. После обзорной экскурсии по Флоренции мы решили с Еленой сходить в галерею Уффици. И это было верное решение. Прогулка с по галерее была очень познавательная, интересная. Елена показала основные шедевры, рассказала об истории их создания.