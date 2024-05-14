Откройте для себя мифы и легенды Флоренции с нашими экскурсиями

Найдено 4 экскурсии в категории «Мифы и легенды» во Флоренции на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды и предания Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Легенды и предания Флоренции: путешествие в сердце истории
Забудьте о стандартных маршрутах! Вас ждет погружение в мир тайн и легенд Флоренции, которые раскроют город с неожиданной стороны
Начало: На площади Санта Мария Новелла
«Вы услышите самые интересные средневековые легенды и предания, связанные с достопримечательностями города: от символов на колокольне Дуомо до кабанчика на городском рынке»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
220 за всё до 6 чел.
Мифы и легенды Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мифы и легенды Флоренции
Прикоснуться к удивительным сюжетам города, раскрыть его тайны и расшифровать таинственные символы
Начало: На Piazza Santa Maria Novella
«Услышите легенду о колонне Юстиции и увидите «балкон наоборот»»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Легенды и секреты Флоренции - для взрослых и детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Легенды и секреты Флоренции - для взрослых и детей
Обнаружить необычные детали и услышать любопытные истории на экскурсии по нетуристическим тропам
«Посетим площадь Святого Благовещения, где я расскажу легенды о церкви и дворце, а также реальную историю о Марии Магдалене Медичи»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 10 чел.
Галерея Уффици для детей и взрослых
Индивидуальная
3 часа
Галерея Уффици в Флоренции: путешествие через искусство для детей и взрослых
Приглашаем на уникальное путешествие по галерее Уффици, где искусство оживает перед вашими глазами
Начало: На площади Синьории
«Научитесь читать картины по символам и услышите связанные с ними интересные истории, мифы и легенды»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    14 мая 2024
    Легенды и предания Флоренции
    Хотелось бы выразить большую благодарность Елене за очень легкую и интересную подачу информации. Елена провела нас по очень атмосферным местам,
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    сумела заинтересовать интересными легендами и фактами, при этом вся историческая информация структурировалась и запомнилась также легко. Рекомендуем эту экскурсию тем, кто хочет прочувствовать атмосферу города и прикоснуться к его тайнам

  • Э
    Элина
    15 апреля 2024
    Легенды и предания Флоренции
    Елена прекрасный экскурсовод и человек. 3 часа экскурсии пролетели незаметно. Рассказ о Флоренции, ее истории увлек не только взрослых, но
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    и одиннадцатилетнюю дочь. Елена очень легко находит общий язык с детьми, может их увлечь экскурсией. После обзорной экскурсии по Флоренции мы решили с Еленой сходить в галерею Уффици. И это было верное решение. Прогулка с по галерее была очень познавательная, интересная. Елена показала основные шедевры, рассказала об истории их создания.

  • А
    Анна
    4 апреля 2024
    Легенды и предания Флоренции
    Спасибо Елене за интересную экскурсию, она вовлекала детей и подростков в процесс, что однозначно не прошло бесследно для них и лучше запомнилось.
  • Ю
    Юлия
    3 сентября 2023
    Мифы и легенды Флоренции
    У нас была утренняя прогулка и эта была прекрасная экскурсия вместо с гидом Татьяной. Благодарю:)

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Мифы и легенды»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Легенды и предания Флоренции
  2. Мифы и легенды Флоренции
  3. Легенды и секреты Флоренции - для взрослых и детей
  4. Галерея Уффици для детей и взрослых
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 220. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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