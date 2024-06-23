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в то же время легкая подача материала от человека много лет живущего во Флоренции. В завершении экскурсии она на. показала, где продается настоящее, экологичное и волшебное по вкусу местное мороженное. Мы остались очень довольны экскурсией! Галина, большое Вам спасибо! 🙏