Экскурсии из центра Флоренции

Найдено 5 экскурсий в категории «Из центра» во Флоренции на русском языке, цены от €99. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Флоренция - в самое сердце
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Флоренция в деталях: дворцы Медичи, площади и история
Откройте для себя сокровища Флоренции: от дворцов Медичи до исторических площадей. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: В центре Флоренции
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
135 за всё до 10 чел.
О Флоренции с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
О Флоренции с любовью: индивидуальная экскурсия
Флоренция - город с богатой историей и культурой. Узнайте больше о его легендах и знаменитых жителях, прогуливаясь по старинным улицам и площадям
Начало: В центре Флоренции
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
99 за всё до 6 чел.
Средневековая Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Средневековая Флоренция
Перенестись в Темные века и услышать истории о любви, кровной мести, интригах и заговорах
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
110 за всё до 6 чел.
Другая Флоренция, нетуристическая
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Другая Флоренция, нетуристическая
Послушать старинные истории тосканской столицы на прогулке по её аутентичным и неизведанным улочкам
Начало: В центре Флоренции
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 8 чел.
Насладиться Кьянти
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Насладиться Кьянти
Из Флоренции - в пеший тур по живописным холмам с дегустацией вин и деликатесов
Начало: В центре Флоренции
3 июля в 08:00
4 июля в 12:00
150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    23 июня 2024
    О Флоренции с любовью
    Галина провела для нас с дочерью прекрасную экскурсию, предварительно узнав наши предпочтения и гибко подстроившись под них. Очень содержательная и
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    в то же время легкая подача материала от человека много лет живущего во Флоренции. В завершении экскурсии она на. показала, где продается настоящее, экологичное и волшебное по вкусу местное мороженное. Мы остались очень довольны экскурсией! Галина, большое Вам спасибо! 🙏

  • K
    K
    8 июня 2024
    Флоренция - в самое сердце
    Легко, доступно, понятно! Много впечатлений по итогам прогулки!
  • K
    Karina
    7 июня 2024
    О Флоренции с любовью
    Экскурсия нам понравилась,время быстро пролетело! Галина очень интересно и доступно рассказывает,все понятно. Поделилась куда сходить,что где попробывать. Благодарю!
    Экскурсия нам понравилась,время быстро пролетело! Галина очень интересно и доступно рассказывает,все понятно. Поделилась куда сходить,что гдеЭкскурсия нам понравилась,время быстро пролетело! Галина очень интересно и доступно рассказывает,все понятно. Поделилась куда сходить,что где
  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    О Флоренции с любовью
    Большое спасибо Галине за прекрасную непринужденную прогулку по Флоренции, которая не была утомительной даже для восьмилетнего ребенка. Мы узнали много интересных фактов как об истории Флоренции так и о жизни современных итальянцев, нам очень понравилось!
  • М
    Максим
    30 апреля 2024
    Флоренция - в самое сердце
    Все очень очень понравилось. Большое СПАСИБО!
  • Е
    Евгений
    18 апреля 2024
    Флоренция - в самое сердце
    Наталья - очень интереснвая, живая и запоминающаяся подача матерьяла. Много деталей которые не пишут в книнах, взгляд изнутри на Флоренцию ижизнь флорентийцев

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Из центра»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Флоренция - в самое сердце
  2. О Флоренции с любовью
  3. Средневековая Флоренция
  4. Другая Флоренция, нетуристическая
  5. Насладиться Кьянти
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июле 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Из центра" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 99 до 200. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Из центра», 22 ⭐ отзыва, цены от €99. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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