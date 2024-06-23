1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Флоренция в деталях: дворцы Медичи, площади и история
Откройте для себя сокровища Флоренции: от дворцов Медичи до исторических площадей. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: В центре Флоренции
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€135 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Флоренции с любовью: индивидуальная экскурсия
Флоренция - город с богатой историей и культурой. Узнайте больше о его легендах и знаменитых жителях, прогуливаясь по старинным улицам и площадям
Начало: В центре Флоренции
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€99 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Средневековая Флоренция
Перенестись в Темные века и услышать истории о любви, кровной мести, интригах и заговорах
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Другая Флоренция, нетуристическая
Послушать старинные истории тосканской столицы на прогулке по её аутентичным и неизведанным улочкам
Начало: В центре Флоренции
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Насладиться Кьянти
Из Флоренции - в пеший тур по живописным холмам с дегустацией вин и деликатесов
Начало: В центре Флоренции
3 июля в 08:00
4 июля в 12:00
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей23 июня 2024Галина провела для нас с дочерью прекрасную экскурсию, предварительно узнав наши предпочтения и гибко подстроившись под них. Очень содержательная и
- KK8 июня 2024Легко, доступно, понятно! Много впечатлений по итогам прогулки!
- KKarina7 июня 2024Экскурсия нам понравилась,время быстро пролетело! Галина очень интересно и доступно рассказывает,все понятно. Поделилась куда сходить,что где попробывать. Благодарю!
- ЕЕлена7 июня 2024Большое спасибо Галине за прекрасную непринужденную прогулку по Флоренции, которая не была утомительной даже для восьмилетнего ребенка. Мы узнали много интересных фактов как об истории Флоренции так и о жизни современных итальянцев, нам очень понравилось!
- ММаксим30 апреля 2024Все очень очень понравилось. Большое СПАСИБО!
- ЕЕвгений18 апреля 2024Наталья - очень интереснвая, живая и запоминающаяся подача матерьяла. Много деталей которые не пишут в книнах, взгляд изнутри на Флоренцию ижизнь флорентийцев
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Из центра»
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