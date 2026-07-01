Найдено 3 экскурсии в категории « Бары и ночная жизнь » во Флоренции на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности 1.5 часа 5 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Открыть сокровищницы музея Барджелло Познакомиться с шедеврами искусства Возрождения в старейшем палаццо Флоренции Начало: У входа в музей «Каждый экспонат Барджелло припас не одну любопытную историю — многие из них откроются вам на экскурсии» €100 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Музей скульптуры Барджелло Начало: По договоренности «), от Средневековья до Возрождения, от Маньеризма до Барокко» Расписание: По договоренности с туристом €140 за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Рай для любителей коктейля Негрони Начало: Флоренция, площадь Санта Тринита «У вас есть возможность попробовать разные варианты знаменитого коктейля в том месте, где он появился, и узнать его историю, секреты и тонкости, а также получить удовольствие от работы настоящих профессионалов за барной стойкой» Расписание: Каждый день с 17:30 до 22:30 €140 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Флоренции

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