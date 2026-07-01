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Индивидуальная
до 10 чел.
Открыть сокровищницы музея Барджелло
Познакомиться с шедеврами искусства Возрождения в старейшем палаццо Флоренции
Начало: У входа в музей
«Каждый экспонат Барджелло припас не одну любопытную историю — многие из них откроются вам на экскурсии»
Завтра в 08:30
3 июл в 08:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей скульптуры Барджелло
Начало: По договоренности
«), от Средневековья до Возрождения, от Маньеризма до Барокко»
Расписание: По договоренности с туристом
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рай для любителей коктейля Негрони
Начало: Флоренция, площадь Санта Тринита
«У вас есть возможность попробовать разные варианты знаменитого коктейля в том месте, где он появился, и узнать его историю, секреты и тонкости, а также получить удовольствие от работы настоящих профессионалов за барной стойкой»
Расписание: Каждый день с 17:30 до 22:30
€140 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Бары и ночная жизнь»
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