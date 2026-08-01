Найдено 3 экскурсии в категории « Авторские » во Флоренции на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Мини-группа до 6 чел. Гастрономическая прогулка по Флоренции для гурманов Как едят и пьют местные: вино, панини и десерт с кофе (дегустации включены) Начало: В центре города «Авторская винная стойка с тосканскими сортами» Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00 €180 за человека 3 часа Индивидуальная до 6 чел. Галереи Палаццо Питти: Рафаэль, Тициан, итальянские и художники 19 века Пройти сквозь века искусства, власти и моды Начало: У дома Ф.М. Достоевского «Эту авторскую экскурсию я подготовила специально для своей постоянной группы русскоязычных ценителей прекрасного в Италии и с удовольствием предлагаю её вам» от €240 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Дворец Питти и его музеи Начало: По договоренности «Авторство оригинального проекта XV века по традиции приписывается Ф» Расписание: По договоренности с туристом €225 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Флоренции

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