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Мини-группа
до 6 чел.
Гастрономическая прогулка по Флоренции для гурманов
Как едят и пьют местные: вино, панини и десерт с кофе (дегустации включены)
Начало: В центре города
«Авторская винная стойка с тосканскими сортами»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
€180 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Галереи Палаццо Питти: Рафаэль, Тициан, итальянские и художники 19 века
Пройти сквозь века искусства, власти и моды
Начало: У дома Ф.М. Достоевского
«Эту авторскую экскурсию я подготовила специально для своей постоянной группы русскоязычных ценителей прекрасного в Италии и с удовольствием предлагаю её вам»
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от €240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Дворец Питти и его музеи
Начало: По договоренности
«Авторство оригинального проекта XV века по традиции приписывается Ф»
Расписание: По договоренности с туристом
€225 за всё до 10 чел.
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