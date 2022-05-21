Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

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Уффици — один из самых древних музеев Италии

Одна из самых знаменитых картинных галерей мира, по праву может гордиться богатейшим собранием итальянской живописи XIII–XVIII веков с непревзойдёнными шедеврами флорентийской и венецианской школ, а также прекрасной подборкой полотен иностранных художников. Кроме живописи в галерее есть залы посвящённые античной скульптуре.

Путешествие во времени

Мы начнем наш визит с византийского искусства, отправной точкой европейской культуры: застывшие лики святых, золотой фон, утонченные стилизованные формы… Первым, кто сумеет вырваться из чарующих оков византийской традиции станет Джотто ди Бондоне, истинный основоположник итальянской школы живописи.

Наше путешествие во времени, наслаждаясь культурным наследием длиной в пять столетий, продолжится в окружении имен, которые не нуждаются в представлении: готически изысканного Симоне Мартини, красочного и декоративного Джентиле да Фабриано, великих мастеров эпохи Возрождения Паоло Уччелло, Пьеро делла Франческа, Филиппо Липпи, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Дюрера, Микеланжело, Рафаэля, Тициана, Караваджо… Ограничившись упоминанием лишь некоторых из них!

Важная информация: