Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

Картинная галерея Уффици

Уффици - огромная книга по истории искусства, которую я помогу вам прочесть, рассказав о произведениях

Уффици — огромная книга по истории искусства, которую я помогу вам прочесть, рассказав о произведениях и их истории, стилистическом смысле и тех мелких деталях, которые могут ускользнуть, но именно они делают заурядную живопись шедевром мирового масштаба.
Картинная галерея Уффици
Картинная галерея Уффици
Картинная галерея Уффици
Картинная галерея Уффици
Картинная галерея Уффици
Картинная галерея Уффици

Что вас ожидает:

Уффици — один из самых древних музеев Италии

Одна из самых знаменитых картинных галерей мира, по праву может гордиться богатейшим собранием итальянской живописи XIII–XVIII веков с непревзойдёнными шедеврами флорентийской и венецианской школ, а также прекрасной подборкой полотен иностранных художников. Кроме живописи в галерее есть залы посвящённые античной скульптуре.

Путешествие во времени

Мы начнем наш визит с византийского искусства, отправной точкой европейской культуры: застывшие лики святых, золотой фон, утонченные стилизованные формы… Первым, кто сумеет вырваться из чарующих оков византийской традиции станет Джотто ди Бондоне, истинный основоположник итальянской школы живописи.
Наше путешествие во времени, наслаждаясь культурным наследием длиной в пять столетий, продолжится в окружении имен, которые не нуждаются в представлении: готически изысканного Симоне Мартини, красочного и декоративного Джентиле да Фабриано, великих мастеров эпохи Возрождения Паоло Уччелло, Пьеро делла Франческа, Филиппо Липпи, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Дюрера, Микеланжело, Рафаэля, Тициана, Караваджо… Ограничившись упоминанием лишь некоторых из них!

Важная информация:

  • Входные билеты не входят в стоимость экскурсии и их нужно приобрести заранее. Билеты можно приобрести здесь;
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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