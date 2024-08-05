Флорентийские пейзажи: воркшоп по живописи с художником
Привезти домой не открытки, а наполненные собственными впечатлениями зарисовки (мини-группа)
Предлагаю совместить любование городом и его достопримечательностями с художественной практикой — рисованием флорентийских пейзажей. Пленэр позволит вам погрузиться в итальянскую атмосферу и увезти с собой частичку личных ощущений. Пишите акварелью, маслом или акрилом — и разбудите свой творческий потенциал.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание мастер-класса
Для пленэра я предложу площадь Синьории с башней и дворцом, роскошную базилику Санта-Кроче, исторические сады Боболи, площадь Микеланджело с невероятным видом на город, улицы с великолепными архитектурными пазлами Средневековья и эпохи Возрождения и другие локации. Мы заранее выберем место, которое всем понравится.
Окунувшись в творческий поток, вы узнаете, как поймать тосканские колориты и выбрать технику для написания пейзажа. Освоите возможности живописного материала и научитесь работать на первом впечатлении. Откроете новые художественные приёмы и получите навыки и вдохновение для самостоятельной практики.
Что нужно взять с собой
Вам понадобятся: краски — акварель, акрил или масло, холсты, картон или акварельная бумага, кисти, стульчики и треноги. По запросу я куплю для вас всё необходимое и предоставлю чеки. Полный набор для пленэра обойдётся примерно в €60.
Организационные детали
Воркшоп подойдёт как начинающим художникам и любителям искусства, так и опытным живописцам
Воркшоп будет интересен взрослым и детям от 12 лет. Можете взять с собой детей от 6 лет — я найду им интересное занятие
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид во Флоренции
Я преподаватель живописи и рисунка с многолетним стажем работы. Окончил Академию художеств им. Репина (Санкт-Петербург), факультет монументальной живописи. Имею степень бакалавра по психологии (УрГУ). Живу и преподаю в Италии.