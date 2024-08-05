Предлагаю совместить любование городом и его достопримечательностями с художественной практикой — рисованием флорентийских пейзажей. Пленэр позволит вам погрузиться в итальянскую атмосферу и увезти с собой частичку личных ощущений. Пишите акварелью, маслом или акрилом — и разбудите свой творческий потенциал.

Описание мастер-класса

Для пленэра я предложу площадь Синьории с башней и дворцом, роскошную базилику Санта-Кроче, исторические сады Боболи, площадь Микеланджело с невероятным видом на город, улицы с великолепными архитектурными пазлами Средневековья и эпохи Возрождения и другие локации. Мы заранее выберем место, которое всем понравится.

Окунувшись в творческий поток, вы узнаете, как поймать тосканские колориты и выбрать технику для написания пейзажа. Освоите возможности живописного материала и научитесь работать на первом впечатлении. Откроете новые художественные приёмы и получите навыки и вдохновение для самостоятельной практики.

Что нужно взять с собой

Вам понадобятся: краски — акварель, акрил или масло, холсты, картон или акварельная бумага, кисти, стульчики и треноги. По запросу я куплю для вас всё необходимое и предоставлю чеки. Полный набор для пленэра обойдётся примерно в €60.

Организационные детали